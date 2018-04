5 funciones ocultas de la nueva actualización de Windows 10

La nueva versión de Windows 10 ya casi está aquí. Si bien las nuevas funciones, como su línea de tiempo y el uso compartido de proximidad reciben los titulares, y la app de Configuración es más grande y mejor, también hay una serie de características más pequeñas pero útiles que vale la pena mencionar.

Cortana te crea listas y recordatorios por adelantado

La página del Notebook de Cortana se ve un poco diferente con la actualización de abril de Windows 10 y le da más prioridad a las listas y los recordatorios. La página del Notebook de Cortana ahora incluye dos pestañas que hacen la navegación un poco más sencilla. En la pestaña Organizador, tus listas y recordatorios están ahora al frente y al centro, lo que facilita el uso de estas dos herramientas. El resto de las herramientas del Notebook están ubicadas en la pestaña Gestionar Habilidades y permite conectar apps y dispositivos domésticos inteligentes, configurar preferencias de calendario y más.

Además, se ha agregado un botón con el icono de un lápiz al lado de tu nombre en la pestaña Organizador, la cual puedes usar para agregar tus lugares favoritos (es decir, las ubicaciones de tu casa y del trabajo) para que puedas obtener actualizaciones del tráfico durante tu viaje diario. Esta configuración no es nueva, pero anteriormente estaba casi oculta en la página Acerca de mí en el Notebook de Cortana.

Repara los apps 'borrosos'

No todos los esfuerzos por ampliar la escala de visión de algo son exitosas. Por eso, Windows 10 tiene una opción para escalar los objetos que, por ejemplo, aumenta el tamaño de las fuentes y los iconos en las pantallas de alta resolución para que puedas leer un texto sin entrecerrar los ojos mientras mantienes tu pantalla en su resolución original, donde la imagen es más clara y nítida. A veces, sin embargo, este proceso de escalar algo puede provocar que la pantalla o algunos objetos se vean borrosos. Ahora, puedes permitir que Windows intente rectificar un resultado de escalado borroso. Ve a Configuración> Sistema> Pantalla> Configuración avanzada de escala y activa Permitir que Windows intente arreglar las aplicaciones para que no estén borrosas.

Cerrar apps que nos responden

Cuando estás frente a un app que no responde, seguramente tu reflejo instantáneo es presionar Control-Alt-Delete, activar el Administrador de Tareas, seleccionar tu aplicación 'trabada' y hacer clic en Finalizar Tarea. Esto sigue funcionando pero, en congruencia con la decisión de Microsoft de incluir más características y funcionalidades en el app de Configuración, ahora puedes usarla para salir de los apps que se congelaron. Sólo ve a Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones y funciones, busca el app 'trabado' en la lista, haz clic en Opciones avanzadas y luego haz clic en el botón Terminar.

Barra de juegos: Mejor y más grande

La barra de juegos de Windows 10 para transmitir tus aventuras en los juegos ha crecido un poco con la adición de unos nuevos botones junto con un reloj. Ahora puedes dar seguimiento al tiempo que le dedicas con un reloj en el lado izquierdo, y los nuevos botones que te permiten encender y apagar la cámara y el micrófono de tu PC.

Sólo para la versión Windows 10 S: Ingresa con el app Authenticator

Aún no he probado esta función, pero parece prometedora si tienes Windows 10 S. Es algo que espero que se agregue pronto a las actualizaciones de Windows 10: la opción de configurar y usar tu PC sin siquiera tener que ingresar una contraseña o un PIN. La actualización Spring Creators Update y Windows 10 S te permitirán usar la app Authenticator para configurar tu PC, según Microsoft. Y luego, Windows Hello te permitirá iniciar sesión con su cámara web y tu rostro. ¡No necesitarás más contraseñas!

Yo uso el app Authenticator en mi iPhone (US$999.99 en Cricket Wireless) regularmente para iniciar sesión en las aplicaciones de Microsoft que he configurado con la autorización de dos pasos, y me encanta lo rápido e indoloro que resulta el proceso. Me encantaría poder configurar una nueva PC sin necesidad de crear y recordar otra contraseña en mi vida.

Para saber más del tema: ¿Cómo puedes descargar la actualización Windows 10 Spring Creators Update en este momento?

