6 funciones ocultas de Android que te van a sorprender

Para mí es fácil sentir que cada teléfono Android tiene funciones y capacidades drásticamente distintas, y de cierta manera esto es cierto. Al comparar un teléfono Pixel con un Samsung Galaxy S20 y un TCL 10 Series va a revelar grandes diferencias. Pero al final del día, todos estos teléfonos están potenciados por Android, y en su esencia, tiene las mismas funciones.

Algunas de estas funciones están ocultas, sin embargo. Por ejemplo, los apps de pantalla dividida. Usar dos apps al mismo tiempo o es algo con lo que solo los usuarios pueden soñar. Son apps muy útiles que están integrados en tu teléfono Android — y sólo tienes que saber dónde buscar para empezar a usarlas. Una de mis funciones ocultas favoritas se llama Smart Lock, una herramienta que mantiene mi teléfono desbloqueado cuando estoy en casa, y luego se vuelve a bloquear cuando salgo de casa.

Ten en cuenta que todas las funciones que menciono abajo quizá no se vean ni funcionen de la misma manera en todos los teléfonos. Esto se debe a que distintas fabricantes de teléfonos Android usan interfaces distintas para diferenciarse de sus rivales. Mi consejo es que uses la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior del app de Configuración/Ajustes.

Silencia las notificaciones que pueden esperar

¿Estás cansado de que cada notificación haga tu teléfono timbrar? Dile a tu teléfono Android si quieres que un app te envíe notificaciones silenciosas al oprimir prolongadamente en la alerta hasta que actives un recordatorio que te pregunta si quieres que la notificación se categorice como Alert (Alerta) o Silent (Silenciar).

Las alertas permitirán que las notificaciones de los apps reproduzcan sonidos o que aparezcan en la pantalla bloqueada, mientras que las silenciadas serán, eso, silenciadas pero se mostrarán en la bandeja de notificación.

Añade subtítulos a cualquier video o podcast

Live Caption es una función impresionantes y relativamente nueva que está llegando gradualmente a los dispositivos. Cuando está activada, añade subtítulos en tiempo real a cualquier video, podcast o apunte de voz en tu teléfono. No importa si el video que estás viendo está silenciado, ya que Live Caption lo transcribirá para ti.

Desde que se anunció por primera vez el año pasado, Google ha expandido la función Live Caption más allá de su línea de teléfonos Pixel para incluir a los Galaxy S20 de Samsung y la serie OnePlus 8. No hay una lista oficial de dispositivos compatibles, pero tu teléfono tendrá que ejecutar Android 10 para que pueda funcionar.

Para activar Live Caption (o para ver si tu teléfono es compatible), abre Settings (Ajustes) y busca por Live Caption. El interruptor de Live Caption está en un lugar distinto en el Pixel 4, Google S20 y OnePlus 8.

Después de activar Live Caption, cada vez que empieces a reproducir un video — aun cuando el volumen esté apagado — aparecerá una pequeña caja negra en tu pantalla, incluyendo dictado en tiempo real de lo que se está diciendo.

Usa dos apps al mismo tiempo

Una de mis funciones favoritas en Android es poder usar dos apps en la pantalla al mismo tiempo. Resulta muy útil cuando estoy viendo un Google Doc y enviando un email, o cuando estoy buscando una receta y enviando la lista de ingredientes en Messages.

Puedes darle un toque al botón de intercambio de apps, o si estás usando los gestos en Android 10, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para entrar al modo multitarea y dale un toque al icono en la parte superior de la tarjeta de un app on en la imagen en miniatura (thumbnail) seguido de Split Screen (Pantalla dividida). El primer app se deslizará hacia parte superior de la pantalla y la vista multitarea ocupará la sección inferior de tu pantalla. Puedes seleccionar otro app de la vista multitarea o lanzar un app desde la pantalla de inicio o en la bandeja de apps. No todos los apps son compatibles con el modo de pantalla dividida.

Mira un video y navega por Twitter al mismo tiempo

La función Picture-in-Picture de Android (PiP) sigue la misma idea de los apps de pantalla dividida.

Para activar PiP, empieza a ver un video y luego vete a la pantalla de inicio. Una vez abandones el app, si este es compatible con el modo PiP, el video se mostrará como una pequeña ventana en la pantalla de tu teléfono. Puedes arrastrar, ajustar el tamaño y cerrar esta ventana.

Para ver una lista de los apps instalados en tu teléfono que son compatibles con esta función, abre el app de Settings (Ajustes), vete a Apps & Notifications (Apps y notificaciones) > Special app access (Acceso especial de apps) > Picture-in- Picture. Este es el mismo lugar donde puedes desactivar PiP para el app. Por ejemplo, si no quieres que Google Maps siga mostrándote direcciones paso a paso una vez te hayas salido del app, puedes desactivar Pi.

Usa Smart Lock para mantener tu teléfono desbloqueado cuando estás en casa

Una de mis funciones ocultas favoritas te puede ahorrar el paso de tener que ingresar tu PIN o escanear tu huella cuando están en casa para desbloquear el teléfono. Puedes configurar para que teléfono se desbloquee cada vez que estés en una ubicación específica. Puedes configurar el teléfono para que se desbloquee cada vez que detecta que estás activo, como cuando estás caminando o con el teléfono presionado al lado de tu cara o hablando por audífonos inalámbricos.

Abre Settings (Ajustes) > Security (Seguridad) > Smart Lock e ingresa tu código PIN. De allí, puedes seleccionar qué aspecto de Smart Lock quieres usar y cuándo.

Solo ten en cuenta que si tienes Smart Lock configurado para que tu teléfono esté desbloqueado en casa, eso significa que las personas con las que vives pueden acceder tu teléfono.

Comparte tus datos de Wi-Fi con tus amigos

El compartir la contraseña de tu red Wi-Fi con un amigo o familiar puede ser toda una molestia, especialmente si es larga y compleja.

Con Android 10 puedes mostrar un código QR en la pantalla de tu teléfono que permitirá que cualquiera que lo escanee se conecte a tu red Wi-Fi.

Puedes escanear o crear un código QR en tu dispositivo al abrir el app de Ajustes o Configuración, seleccionar Network (Redes) > Wi-Fi. Si estás compartiendo tus credenciales de red, dale un toque al nombre de la red y luego a Share (Compartir). Si te estás conectando a una red Wi-Fi, dale un toque al icono del código QR que se encuentra al lado de Add Network (Añadir red).

Esta función resulta útil también cuando estás configurando un nuevo teléfono y no quieres realizar todo el proceso de copiar la contraseña.