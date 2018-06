10 funciones escondidas en iOS 12 que debes conocer ya

Apple pasó mucho tiempo detallando las nuevas funciones para iPhones y iPads durante su conferencia para desarrolladores WWDC. Aún así, la compañía no cubrió todo, por lo que, naturalmente, después de instalar una vista previa anticipada, comenzamos a buscar algunas funciones ocultas interesantes.

Como iOS 12 se encuentra actualmente en fase beta, algunas de las funciones que destacamos pueden cambiar o incluso desaparecer antes del lanzamiento oficial este otoño.

Más información sobre la batería

Jason Cipriani/CNET

Averiguar qué está agotando la batería en cualquier dispositivo móvil es algo de lo que todos queremos saber más. Con iOS 12, abre la aplicación Configuración y selecciona Batería y tendrás toda la información que puedas digerir. Nuevos gráficos, desgloses y gráficos te muestran exactamente qué estaba usando la batería de tu dispositivo y, quizás lo más importante, cuando se usó.

Reproduciendo: Mira esto: Novedades de iOS 12 y los anuncios más importantes de...

Cambia tu apariencia en Face ID

Jason Cipriani/CNET

Los usuarios de un iPhone X ($800 en Cricket Wireless) que tengan problemas para que Face ID funcione correctamente cuando usen una gorra, gafas de sol u otra cosa que cambie su apariencia general, tendrán la posibilidad de registrar una segunda apariencia. La nueva configuración se encuentra en Configuración > Face ID y contraseña > Apariencia alternativa.

De hecho, esta misma función se puede utilizar para registrar una segunda cara en un iPhone X para dar acceso a una segunda persona a tu dispositivo. Solo ten en cuenta que si deseas eliminar la segunda apariencia (o cara) deberás restablecer Face ID.

No molestar temporal

Jason Cipriani/CNET

En lugar de activar y desactivar Do Not Disturb (No molestar) manualmente para una reunión o para ver una película, puedes configurar DND para que se desactive después de una hora o cuando abandones tu ubicación actual en iOS 12.

Abre el Centro de control y mantén presionada o toca con fuerza el ícono de No molestar para mostrar las nuevas opciones.

Gesto para cerrar un app

Jason Cipriani/CNET

¿Recuerdas los buenos viejos tiempos en los que podías cerrar una aplicación con un simple deslizamiento hacia arriba? Esos días han vuelto, al menos en el iPhone X.

En lugar de cambiar a la vista multitarea, presiona durante un tiempo el icono de la aplicación y luego cerrarla forzosamente: a partir del iOS 12, solo tienes que activar la multitarea y deslizar hacia arriba la tarjeta de la aplicación para cerrarla.

Actualizaciones automáticas

Jason Cipriani/CNET

Una nueva función en iOS 12 actualizará automáticamente el sistema operativo de tu dispositivo sin que tú tengas que aprobarlo manualmente. Puedes activar actualizaciones automáticas en Configuración > General > Actualización de software > Automático.

Gestos del iPhone X en un iPad $330 en Best Buy)

El gesto de iPhone X para acceder al Centro de control, un deslizamiento hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla, ha llegado al iPad. Después de instalar iOS 12, ya no puedes acceder al Centro de control en el iPad a través de la interfaz multitarea. En su lugar, desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha.

Atajos para autorrellenado

Para aquellos que tienen códigos de autenticación de dos factores enviados por SMS, iOS 12 hará que el proceso de ingresar el código de seis u ocho dígitos sea mucho más fácil. En lugar de tener que copiar y pegar el código o memorizarlo rápidamente, aparecerá un atajo en la parte superior del teclado cuando su dispositivo reciba el código.

Toca el atajo y el teclado autocompletará el código por ti. Es bastante chévere.

Escaneo de códigos QR en el Centro de Control

Jason Cipriani/CNET

Apple agregó un escáner de código QR a la aplicación de cámara en iOS 11, y con iOS 12, el escáner obtiene su propio acceso directo en el Centro de control. Deberás agregar el acceso directo en Configuración > Centro de control > Personalizar controles y tocar el botón verde junto a escanear código QR.

Desactiva accesorios USB

Jason Cipriani/CNET

Ahora que los hackers y algunas herramientas son capaces de descifrar el código de acceso de un iPhone a través del puerto USB, Apple ha agregado una función que desactiva el puerto Lightning en dispositivos iOS si no se ha desbloqueado en la última hora.

La característica es opcional, pero toma dos segundos habilitarla y proteger aún más tu información.

Abre Configuración > Face ID y contraseña, luego desplázate hasta la parte inferior de la página y cambia la opción Accesorios USB a la posición Encendido.

Herramientas para la cámara

Jason Cipriani/CNET

La aplicación Mensajes no está recibiendo muchas funciones nuevas en iOS 12. Uno de los cambios es una nueva herramienta de cámara para fotos y videos tomados dentro de la aplicación Mensajes. La esencia es esta: abre la aplicación de la cámara en Mensajes, luego toca el ícono de la estrellita en la esquina inferior izquierda para comenzar.