Pago del coronavirus: ¿Cómo evitar que te roben tu cheque?

Si los demócratas y los republicanos en el Congreso llegan a un acuerdo sobre el próximo paquete de estímulos para el fin del viernes 7 de agosto, es decir, el primer lote de cheques de estímulo podría enviarse por correo tan pronto como la semana del 17 de agosto.

Incluso en medio de una pandemia mundial, los delincuentes no se toman un descanso y pueden aprovechar cualquier vulnerabilidad, incluida una crisis de salud pública, para atraer a personas desprevenidas a estafas del tipo phishing y trampas de malware móvil. Los hackers incluso pueden hacerse pasar por funcionarios del gobierno para presentar información errónea y engañar a las personas para que descarguen elementos maliciosos que ponen en riesgo su información confidencial.

Aquí te damos algunos consejos que puedes usar para protegerte contra los estafadores que se apoderan de tu pago de estímulo económico, y qué hacer si crees que has sido víctima de una estafa. Hemos tomado información del sitio Web del IRS para evitar caer en las trampas y fraudes relacionados con los cheques de estímulo.

Fraudes de los que podrías ser víctima

Si se te solicita que verifiques o brindes información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto para acelerar la entrega de tu pago. El IRS no te va a llamar ni te va a mandar un email para verificar tu información, según el propio comisionado del IRS, Chuck Rettig. Solo debes usar esta página del s IRS para dar información al IRS.

Si la persona con la que estás hablando por mensaje de texto o correo electrónico usa un lenguaje diferente al "pago de impacto económico". El IRS dijo que el término oficial es "pago de impacto económico", y los estafadores probablemente dirán "verificación de estímulo" o "pago de estímulo".

Si eres un jubilado que normalmente no presenta una declaración de impuestos y alguien te ofrece enviar información por ti o reclama que debes verificar la información antes de recibir tu cheque. El IRS dice que no se necesita ninguna acción por parte de los jubilados para recibir un cheque de estímulo si normalmente no presentan una declaración de impuestos.

Si recibes un cheque falso en el correo. Si el cheque es por una cantidad extraña, específicamente centavos, pidiéndote que llames a un número o verifiques la información en línea para cobrarlo, el IRS dice que se trata de una estafa. El IRS dijo que primero depositará el pago directamente en tu cuenta y luego te enviará un cheque si eso no es posible. Para la primera ronda de cheques de estímulo, no fue necesario completar una solicitud o que la gente se comunicara con el IRS de ninguna manera.

Si alguien te dice que puedes recibir tu pago más rápido. Cualquier persona que solicite trabajar en tu nombre prometiendo que puedes obtener dinero más rápido, en persona o en línea, es una estafa. Además, el IRS dice que tampoco se te debe pedir que endoses tu cheque a otra persona.

Archivos adjuntos de correo electrónico que prometen información especial sobre pagos o reembolsos. Nuevamente, el IRS no se comunicará contigo por correo electrónico o mensaje de texto y los enlaces dentro de estos mensajes podrían ser malware peligroso o estafas de phishing.

Si te dicen que tienes que pagar para recibir tu cheque. El IRS no te pedirá que deposites tu cheque y luego les envíes dinero. El IRS dice que los pagos de impacto económico se depositarán directamente en la misma cuenta bancaria reflejada en la declaración de impuestos más reciente que presentaste para 2018 o 2019. Si el IRS no tiene la información de depósito directo del contribuyente, se enviará un cheque a la última dirección conocida en el archivo.

Qué hacer si crees que has sido víctima de fraude

Si, antes o después de llegar a un acuerdo sobre la Ley HEALS, crees que tu información personal podría haber sido comprometida, el IRS sugiere revisar la página IdentityTheft.gov. Ese sitio te permite reportar el robo de identidad ante el IRS y la FTC, simultáneamente.

Después de que los cheques ya están en el correo, puedes visitar la página Get My Payment del IRS para rastrear el pago de tu segundo cheque de estímulo. Solo toca sobre el botón Get My Payment para ver el estatus de tu pago.

