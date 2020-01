Cómo hacer increíbles fotos de insectos en primer plano con tu celular

Andrew Hoyle/CNET

Usar una lente macro con la cámara de casi cualquier teléfono, como iPhone 11, iPhone 11 Pro, Galaxy S10 Plus o Pixel 4, te permite captar de cerca detalles increíbles de la naturaleza que nunca imaginaste que existían. El término "macrofotografía" o "fotografía macro" significa simplemente tomar una foto de un sujeto en un primer plano extremo de manera tal que aparezca de tamaño real o mayor en la imagen resultante.

La fotografía macro puede hacer que incluso elementos pequeños como insectos de tu jardín o pétalos de flores se vean enormes en la pantalla o en una foto impresa. Te sorprenderá lo diferentes que lucen esos animales o plantas cotidianos cuando los ves tan de cerca.

Lo mejor de todo es que no necesitas mucho equipo ni tienes que ir más allá de tu patio trasero para comenzar a hacer fotos macro.

Andrew Hoyle/CNET

Toma en cuenta que, aunque utilicé un Galaxy S10 Plus para captar las imágenes que ves en este artículo, la mayoría de estos consejos se aplican a cualquier teléfono, sea Android o iPhone.

1. Consigue una lente macro para tu teléfono

Lo único que necesitas agregar a tu teléfono para tomar fotos macro es una lente macro. Yo utilizo la lente macro de Moment, que se conecta a una carcasa de teléfono específica de Moment. Las lentes de Moment son caras, pero están hechas de vidrio de alta calidad y se encuentran entre las mejores disponibles. Las carcasas sirven para teléfonos Galaxy S8 y posteriores, iPhone 6 y posteriores, OnePlus 6, 6T y 7 Pro, y también los Google Pixel.

Andrew Hoyle/CNET

También puedes encontrar lentes macro acoplables de compañías como Olloclip (el sistema de clip de Olloclip te permite acoplar lentes a casi cualquier tipo de teléfono). Hay una gran variedad otros sistemas disponibles en Amazon por mucho menos dinero, pero no puedo responder de su calidad.

2. Encuentra un tema: los insectos y las flores son los mejores

Algo fundamental es encontrar un tema que funcione bien con la fotografía macro. Y como es obvio, necesitas pensar en pequeño. En muy pequeño.

La naturaleza está llena de posibilidades: solo escribe "fotografía macro" en Google y verás que los resultados están dominados por imágenes de insectos y plantas. Lo mejor de todo es que para encontrar este tipo de vida silvestre no tienes que subirte a un avión ni viajar a una reserva natural remota.

Probablemente tu jardín o parque cercano esté repleto de insectos o plantas para fotografiar. Pero puede que encontrarlos te sea un poco difícil. Mi consejo es que prestes atención a pequeñas secciones de plantas o arbustos, en busca de cualquier ser vivo en miniatura que esté pegado a los tallos u oculto bajo las hojas. Esto puede tomar bastante tiempo, pero una vez que aprendas cómo encontrarlos y dónde es más probable que estén, todo se hará más sencillo.

Andrew Hoyle/CNET

Recuerda, sin embargo, que este es su hogar. No rompas plantas ni arranques hojas solo para lograr mejores tomas. Obtener una imagen genial no es excusa para destruir un hábitat.

Si los insectos no son lo tuyo, busca flores, hojas, rocas, plumas sueltas u otros elementos naturales que puedan verse totalmente distintos de cerca. Incluso las texturas de la ropa, la comida o la piel pueden lucir interesantes cuando aparecen ampliadas en una imagen.

Andrew Hoyle/CNET

3. Toma tus fotos en modo manual

Cuando tomo fotos artísticas, casi siempre utilizo el modo manual, porque eso me da mucho mayor control sobre la imagen final. También me aseguro de hacerlo en formato RAW, lo que me permite controlar mejor el balance de blancos y los colores después de tomar una foto y comenzar a editarla.

En la mayoría de los teléfonos Android, incluido el reciente Galaxy S10 Plus, encontrarás el modo Pro (manual) como opción en la aplicación de cámara estándar. Los usuarios de iPhone necesitarán una aplicación como Moment, que te brinda control manual sobre la configuración y además te permite fotografiar en formato RAW. También suelo usar el enfoque manual, algo que desarrollo más adelante, y me aseguro de tener una velocidad del obturador de por lo menos 1/125 para contrarrestar todo lo posible el desenfoque causado por mis manos.

4. Utiliza el modo ráfaga

Cuando no estoy tomando fotos en modo manual, a veces utilizo el modo estándar de la cámara. La razón principal es porque ello me permite usar el modo ráfaga, que toma varias fotos en rápida sucesión simplemente presionando (y manteniendo presionado) el botón del obturador. Si un insecto se encuentra en una posición difícil de fotografiar o se mueve mucho, descubrí que mantener el dedo en el botón del obturador y captar decenas de fotos por segundo es la mejor manera de lograr al menos una buena toma.

Andrew Hoyle/CNET

Cuando hago esto, mantengo el sujeto de la fotografía a la vista mientras muevo la lente ligeramente hacia delante y atrás. Con suerte, una de las 70 o más imágenes que tome será buena y nítida.

La mayoría de los modos manuales no te permiten usar el modo ráfaga. Como solución alternativa, cuando uso el modo manual toco el botón del obturador lo más rápido que puedo para captar más imágenes y así aumentar las posibilidades de que al menos una de ellas sea buena. Este método me permite tomar más de 30 imágenes individuales de cada sujeto, de las cuales tal vez solo una sea buena. Es una técnica que no garantiza el éxito, pero vale la pena probarla.

5. Logra un enfoque correcto sin apilamiento de enfoque

Asegurarte de que lo que vas a fotografiar esté en foco es la parte más difícil de todo este proceso. Los profesionales de la fotografía macro a menudo utilizan una técnica conocida como apilamiento de enfoque, en la que se combinan varias imágenes en diferentes puntos de enfoque para lograr un sujeto totalmente en foco. Eso es difícil de lograr en el campo, pues requiere que el sujeto permanezca completamente quieto mientras se toman las fotos. Esta es la razón por la que, lamentablemente, algunos fotógrafos utilizan en su trabajo insectos muertos o insectos que han conservado en una nevera para hacer más lentos sus movimientos y luego fotografiarlos en una situación controlada en un estudio.

La lente macro Moment que utilizo ofrece una magnífica vista de primer plano de insectos, pero también tiene un plano de enfoque sumamente estrecho, lo que significa que solo una pequeña franja de la escena es nítida. Si te centras en el ojo de un insecto, por ejemplo, es probable que el cuerpo se desenfoque. Aunque eso significa que es un reto obtener una toma nítida, también hace que el fondo de la imagen se vea borroso y atractivo, y no tienes que preocuparte de otros elementos distractores detrás de tu sujeto.

Andrew Hoyle/CNET

La técnica que más utilicé para este artículo consistió en fotografiar en el modo manual del Galaxy S10 Plus, con el enfoque manual en su punto de enfoque más cercano. Después, acerqué lentamente la cámara hacia el sujeto hasta que solo la parte que quería ver nítida se puso en foco, y luego tomé la foto. A ese nivel de aumento, incluso un pequeño movimiento puede hacer que la imagen pierda enfoque, por lo que se requiere una mano firme.

6. Agrega iluminación extra

Al igual que con cualquier otro tipo de fotografía, la macro depende de que caiga una buena luz sobre lo que quieres fotografiar. Pero conseguir esa iluminación en los lugares correctos es complicado. Muchas de las imágenes macro que tomé fueron captadas bajo el sol del mediodía, ya que la luz brillante ayuda a destacar los colores de los insectos. Esto también hizo posible que el teléfono utilizara la velocidad ISO más baja posible (lo que dio como resultado menor ruido o interferencia en la imagen) y la velocidad del obturador más rápida (para obtener imágenes más nítidas).

Pero tratar de encontrar pequeños insectos en el follaje significa que pueden estar debajo de arbustos o en áreas boscosas donde la luz natural escasee. Otro problema es que podrías terminar bloqueando la luz del sol con tu propio teléfono, ya que necesitarás acercarte mucho al insecto y puede que el mejor ángulo implique proyectar una sombra.

Andrew Hoyle/CNET

Este último problema puede solucionarse simplemente probando con diferentes ángulos, pero también me fue muy bien usando mi propia iluminación. Utilizo el anillo de luz LED RotoLight Stealth, que funciona con batería y cabe fácilmente dentro de una mochila. Tiene la potencia suficiente como para agregar una buena cantidad de luz al sujeto y gracias a su tamaño portátil, puedo moverlo con facilidad para colocar la luz en el ángulo más favorecedor. También utilizo el Rotolight Neo II, un modelo más reciente, que tiene una salida de luz mucho mayor y, por eso, lo prefiero para iluminar sujetos macro a la luz del día.

7. Edita para lograr una foto impactante

Editar tu imagen es una excelente forma de convertir una fotografía sencilla en toda una obra de arte. Para editar mis fotos, yo uso Adobe Lightroom en Android, pero también trabajo con Snapseed y VSCO.

Por lo general, ajusto el balance de blancos para obtener una apariencia natural y precisa del color (y esto es aún más fácil de hacer si has tomado la foto en formato RAW). Luego juego con la exposición para asegurarme de que los puntos de iluminación no sean demasiado intensos y que no se hayan perdido los detalles en las sombras oscuras.

Andrew Hoyle/CNET

Luego edito basándome exclusivamente en lo que creo que se ve bien. Puedo usar un pincel de ajustes para "pintar" más luz sobre el sujeto para ayudar a que se destaque, y usar la función de viñeteado (vignette) para oscurecer los bordes del marco y atraer más atención hacia el sujeto en el medio. Con fotos de naturaleza y vida silvestre, trato de mantener el sujeto lo más natural posible (me gusta mejorar la escena, pero no alterarla), así que evito cambiar drásticamente los colores o usar filtros fuertes.

Por supuesto, no hay una forma correcta o incorrecta de editar imágenes, así que relájate con una taza de té al lado y disfruta experimentando con los ajustes para descubrir todo lo que puedes lograr con tus cautivantes fotos macro recién tomadas.