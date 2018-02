Este sitio hace que navegar por Netflix sea muy fácil

Todos hemos estado en esta situación. Te sientas a pasar una noche viendo pelis o series...abres Netflix y comienzas a buscar algo para mirar. Y sigues mirando. Y sigues buscando. Y buscas y buscas hasta que llegas al punto de no querer ver nada más. Esta es la versión moderna de ir a la tienda de alquiler de películas, caminar durante una hora y salir con las manos vacías.

Aunque atribuiría esto en parte a tener tanto para elegir, también culparía a la interfaz de Netflix. Es aproximadamente la misma en todas las plataformas: un flujo constante de filas categorizadas que se aplica de manera vaga a los hábitos de los usuarios.

No hay una manera fácil o rápida de explorar lo que viene al servicio o lo que se va. Ya no puedes ver las valoraciones de los usuarios en una película o programa. En cambio, te alimentan con un porcentaje de coincidencia ambiguo que, en mi experiencia, no es tan preciso.

Y aquí es donde entra Flixable.

Taylor Martin/CNET

Un usuario de Reddit llamado CrazedEll ha creado una interfax Web que arregla la mayor parte del problema de encontrar cosas en Netflix.

Cuando abres tu navegador en flixable.co, encuentras una lista de películas o programas en Netflix que, de forma predeterminada, se enumeran en orden cronológico inverso por fecha agregada. Esta lista se puede filtrar por género, clasificación IMDB y rango de fechas de lanzamiento. Y se puede ordenar con base en cuándo se agregó a Netflix, clasificación promedio, título o año de lanzamiento.

También puedes buscar un título o persona específica utilizando la barra de búsqueda en la esquina superior derecha del sitio.

Taylor Martin/CNET

Al hacer clic en cualquiera de las imágenes en miniatura o títulos, accederás a la página de inicio de ese programa o película, con una sinopsis y enlaces al género, director y elenco. También puedes hacer clic en el botón Ver en Netflix para ir directamente al sitio Web de Netflix y comenzar a mirar o agregar a tu lista de cosas para ver. También incluye cuatro títulos similares y otros títulos vistos recientemente (por otros usuarios, supongo).

Agrandar Imagen Taylor Martin/CNET

No sólo puedes ordenar los programas por cuando se agregaron a Netflix, sino que puedes ver todo lo que saldrá de Netflix en el próximo mes.

También puedes usar Flixable para navegar por Netflix desde otras regiones. En el momento de escribir este artículo, sólo Finlandia estaba disponible (en finlandés), pero el desarrollador actualmente está trabajando para agregar Canadá, y asegura que otras regiones llegarán pronto.

Todo el sitio es limpio, simple y fácil de usar. También te hará darte cuenta de lo abarrotada que se ha vuelto la interfaz de Netflix, y de la cantidad de cosas importantes que quedan ocultas bajo cualquier contenido que Netflix quiera llevar al frente de tu feed. Lo mejor de todo es que se adapta perfectamente a un formato móvil para ver desde tu teléfono.