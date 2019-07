Evita que se filtren tus datos en Internet con estas herramientas de Firefox

Mozilla

Si estás cansado de filtrar información por Internet, Firefox y sus herramientas de privacidad pueden ayudarte a proteger tu información cuando visites cualquier sitio Web. Entre las amenazas de las que te puede defender el navegador Firefox, de Mozilla para Windows y macOS están los rastreadores que se apropian de tu historial de navegación, cryptomineros que secretamente utilizan los recursos de tu dispositivo para minar criptomonedas y los fingerprinters que te identifican solo a ti con base en tu dispositivo, configuraciones y apps.

Un fingerprinter es una herramienta especialmente astuta que usan sitios Web y anunciantes para crear un perfil específico de tus actividades en línea, usando sugerencias sutiles que deja tu navegador en los sitios que visita. Los factores incluyen qué navegador usas, qué extensiones has instalado, tu configuración de red, la hora de tu dispositivo y tu configuración inalámbrica. En esencia, dejas tus "huellas digitales" en tu actividad de navegación.

Todo junto, estas pequeñas muestras de información pueden configurar un paquete de características únicas sobre ti y tu máquina que los anunciantes pueden usar para identificar tu dispositivo y rastrearte en la red sin tu consentimiento.

Aquí te decimos cómo proteger tu privacidad utilizando la configuración de privacidad y seguridad de Firefox.

Cómo usar las herramientas de bloqueo de contenido de Firefox

Firefox 68 puede protegerte de sitios que recaban tu información sin tu consentimiento así como de criptomineros y fingerprinters. Puedes revisar qué versión de Firefox tienes al seleccionar Acerca de Firefox en el menú. (La EFF, una organización sin fines de lucro, tiene una herramienta que te permite ver si estás filtrando información de tu huella digital).

Debido a que bloquear rastreadores también puede causar que algunos sitio se rompan, Firefox te permite escoger en tu configuración de privacidad para encontrar balance entre protección y facilidad de uso.

1. Del menú de Firefox, escoge Opciones. (También puedes llegar aquí al hacer clic en el menú de hamburguesa en la parte superior derecha, junto a la barra de herramientas y escoger Opciones).

2. Ya ahí, abre la ventana de Privacidad y Seguridad.

Captura de pantalla por Clifford Colby/CNET

3. Escoge la configuración que deseas usar:

Estándar: Bloquea rastreadores en ventanas privadas y cookies de terceras personas.

Bloquea rastreadores en ventanas privadas y cookies de terceras personas. Estricto : Bloquea rastreadores en todas las ventanas y cookies de terceras personas.

: Bloquea rastreadores en todas las ventanas y cookies de terceras personas. Personalizar: Esto te permite afinar lo que deseas bloquear, incluyendo cryptomineros y fingerprinters. En una actualización próxima, Mozilla bloqueará cookies y rastreadores de terceras personas de manera predeterminada, pero puedes encender esta protección mejorada ahora al activar Cookies y luego seleccionar "Rastreadores de terceros" en el menú.



4. Luego de que hagas esta selección, aparecerá un botón que dice "Recargar todas las pestañas". Haz clic para aplicar tu nueva configuración.

(Si eres nuevo en Firefox, Mozilla aplicará la protección de rastreadores mejorada de manera predeterminada la primera vez que utilices el navegador. Para usuarios previos, Mozilla activará la protección en los próximos meses).

Nota: Es posible que prefieras modificar tu configuración de privacidad si descubres que algunos de tus sitios favoritos se comportan de forma extraña después de bloquear los rastreadores.

También puedes aplicar la seña de No rastreadores para señalar las páginas que no quieres que te rastreen, pero los sitios no tienen forzosamente que hacer caso a la petición y, de hecho, encender la seña de No rastreadores puede ser uno de los datos que utilicen los anunciantes para perfilar la huella digital en tu navegador. Si quieres dar un paso extra para resguardar tu privacidad, puedes analizar la posibilidad de utilizar una VPN y revisar qué permisos le das a los apps.