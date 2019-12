Estas son las fechas límite de envío para que tus regalos lleguen a tiempo

Dale Smith/CNET

Si eres de las personas que dejan todo para último minuto, no te preocupes esta temporada de compras navideñas. La clave para no comprar a última hora y que tus regalos lleguen a tiempo es tener en mente las fechas límite de envío de tiendas como Amazon, Best Buy y Walmart.

Se espera que los consumidores gasten unos US$1,430 millones en compras en línea en 2019, de acuerdo con Adobe Analytics. Esto significa que grandes comerciantes como Amazon, Walmart y Best Buy estarán muy ocupadas para enviar los regalos a tiempo.

A continuación te listamos las fechas límites de envío de las mayores tiendas y te damos algunos consejos para hacer que tus regalos navideños no solo lleguen a tiempo sino que también sean acertados y hasta te ahorren dinero.

Monitoriza las ofertas

Black Friday y Cyber Monday pueden haber terminado, pero las ofertas navideñas abundan. Muchas comerciantes han extendido sus gangas de Black Friday a toda la temporada de compras navideñas. Si no tienes idea de dónde empezar, puedes comenzar leyendo los regalos tech recomendados de CNET en Español. También puedes echarle un vistazo a lo siguiente:

Si te falta el tiempo y la inspiración, recuerda que siempre puedes obsequiar tarjetas de regalo. Amazon tiene una amplia variedad de tarjetas de regalo disponible, y algunas de estas tarjetas incluyen un código digital que puedes imprimir y así ahorrarte el tiempo de envío.

Amazon, Best Buy, Walmart: Fechas límites de envío

En 2019, Amazon se dispuso a reducir las entregas a los miembros de Prime de dos días a un solo día. Esta acción desató una especie de batalla sobre quién puede enviar más rápido. Por ello, Walmart y Best Buy se aventuraron a hacer envíos que llegan el próximo día, y Best Buy dice que el servicio está disponible hasta para 99 por ciento de sus clientes.

Este año, Amazon tiene una serie de fechas límite para Navidad aun más atrevidas que en 2018.

Sin más, echemos un vistazo a las fechas límites de envío y llegada. Estas son las fechas límites de pedido y fechas de llegada para las compras de Amazon, que promete entregas rápidas en los 48 estados contiguos de Estados Unidos.

Amazon: Fechas límite de envío Período de envío Haz tu pedido en... Para que llegue en... Dos días (la mayoría de artículos tienen este beneficio) 20 de diciembre 22 de diciembre

21 de diciembre 23 de diciembre

22 de diciembre 24 de diciembre Próximo día (muchos artículos tienen este beneficio) 21 de diciembre 22 de diciembre

22 de diciembre 23 de diciembre

23 de diciembre 24 de diciembre Mismo día (pedido de un mínimo de US$35) El día del pedido El día del pedido

Tiendas como Walmart, Target y Kohl's usualmente tienen períodos de envío idénticos, aunque son más extendidos. Best Buy está prometiendo envíos el próximo día para el 99 por ciento de sus clientes. Sin embargo, si el artículo que quieres comprar o el código postal al que estás enviando no se puede enviar el próximo día, el período de envío será similar a las fechas que listamos abajo.

Las fechas límite de pedidos para la mayoría de tiendas digitales en los 48 estados continentales de Estados Unidos son las siguientes:

Fechas límite en la mayoría de las tiendas Período de envío Haz tu pedido en... Para que te llegue en... Exprés 20 de diciembre 24 de diciembre Próximo día (pedido de un mínimo de US$35) 19 de diciembre 22 de diciembre

20 de diciembre 23 de diciembre

23 de diciembre 24 de diciembre Recoger el pedido en tienda física El día del pedido El día del pedido

Fechas límite de las tres grandes empresas de envíos

Si vas a enviar regalos a tus seres queridos a través del correo, o estás comprando los regalos en otras tiendas que no sean Amazon, debes tener en cuenta cuáles garantizan entrega para el día de Navidad.

Ten en cuenta que en los pedidos de eBay y otras comerciantes, estas fechas no incluyen el período de transporte.

Estas son las fechas límites de FedEx, USPS y UPS en los 48 estados contiguos de EE.UU.

Fechas límite de FedEx Plan de envío Envía en... Para que llegue en... Express Saver 18 de diciembre 23 de diciembre

19 de diciembre 24 de diciembre Overnight (próximo día) 20 de diciembre 21 de diciembre

20 de diciembre 23 de diciembre

23 de diciembre 24 de diciembre Mismo día Día en que se envía Día en que se envía

Fechas límite de UPS Plan de envío Envía en... Para que llegue en... 3 Day Select 18 de diciembre 23 de diciembre 19 de diciembre 24 de diciembre 2nd Day Air 18 de diciembre 21 de diciembre 19 de diciembre 23 de diciembre 20 de diciembre 24 de diciembre Next Day Air 20 de diciembre 21 de diciembre 21 de diciembre 23 de diciembre 23 de diciembre 24 de diciembre

Con la colaboración de Suan Pineda.