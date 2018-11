¿Cuándo es Black Friday en 2018?

La realidad de la temporada de ventas es que ya no es necesario ir a las tiendas y que puedes disfrutar de tu cena de Día de Acción de Gracias sin tener que salir corriendo.

Este Día de Acción de Gracias es posible que logres terminar con calma tu cena de pavo, pernil o pozole en lugar de pasar el día parado en una fila para estar entre las primeras personas en aprovechar los descuentos del Viernes Negro.

Thanksgiving es el cuarto jueves de noviembre. En 2018 cae el 22 de noviembre.

¿Cuándo empieza Black Friday?

Black Friday es el viernes después de Thanksgiving. Este año, ese viernes cae el 23 de noviembre. Sin embargo, hoy en día, los comerciantes lanzan sus ofertas de Viernes Negro mucho antes. En algunos casos, las ofertas comienzan a principios de noviembre.

A continuación presentamos una lista de comercios y lo que sabemos de la fecha en que comienzan sus ofertas hasta ahora:

Walmart: 22 y 23 de noviembre

Walmart probablemente compartirá sus ofertas para Viernes Negro después de sus rivales Target y Best Buy, por lo que esperamos que para el 9 de noviembre podremos conocer los descuentos de la minorista, según Forbes. Esperamos que inicie las ventas en línea a partir de las 12:01 a.m. del jueves y en las tiendas físicas a partir de las 6 p.m. del Día de Acción de Gracias. Walmart normalmente no cierra sus tiendas durante la noche del viernes.

Best Buy: 22 y 23 de noviembre

Best Buy probablemente anuncie sus especiales de Black Friday en la mañana del 7 de noviembre. Asimismo, es muy factible que lanzará las ofertes en sus tiendas a las 5 p.m. el Día de Acción de Gracias, que este año es el jueves 22 de noviembre, según un análisis de Forbes. En años pasados, Best Buy cerró sus tiendas a la 1 a.m. del Viernes Negro y las volvió a abrir a las 8 a.m. Es de esperarse que las ofertas estén disponibles tanto en línea como en las tiendas físicas, con ofertas especiales para los clientes que acudan a las tiendas.

Target: 22 y 23 de noviembre

Target no ha anunciado sus ofertas de Black Friday, pero es posible que lo haga el lunes 5 de noviembre si sigue su patrón de años anteriores. Esperamos que la minorista abra sus puertas a las 6 p.m. hora local del jueves 23 de noviembre para iniciar el maratón de compras -- que en años anteriores ha durado hasta el sábado por la tarde. Si no puedes llegar a una tienda, asegurarte de revisar sus ofertas en línea.

Amazon: 1 de noviembre

Sólo porque Amazon tiene su propio Prime Day no significa que la gigante de comercio digital no aprovechará Black Friday para sacar más ofertas. Si sigue su agenda del 2017, podemos esperara que las ofertas de 2018 salgan tan pronto como el día después de Halloween, o sea el 1 de noviembre. La mayoría de estas ofertas previas a Black Friday serán de las llamadas Lightning Deals. Las promociones con los mayores descuentos de Black Friday podrían publicarse el miércoles 14 de noviembre. Amazon podría darnos más información sobre las ofertas de Cyber Monday el 24 de noviembre, según Forbes.

Los miembros de Prime deben estar atentos a ofertas exclusivas para ellos.

Ofertas de Black Friday 2018

