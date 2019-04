Facebook subió 1.5 millones de emails sin permiso; cómo saber si fuiste afectado

Recientemente, Facebook admitió que –"sin querer"– importó las listas de contactos de correo electrónico de 1.5 millones de personas sin su consentimiento y desde mayo de 2016. Incluso si no tienes una cuenta de Facebook, es posible que te hayas visto afectado si uno de tus amigos se registró para una nueva cuenta. Y si un amigo de un familiar obtuvo una cuenta nueva de Facebook, ya sea por primera vez o como página profesional o de negocios, podría ser tu dirección de correo electrónico la que alimenta los sistemas de orientación de anuncios y recomendaciones de amigos de la red social.

Si bien Facebook ya no requiere de tu contraseña para registrarte en una cuenta, este es el último incidente que ha sacudido la confianza en la capacidad de Facebook para proteger a sus más de 2,300 millones de usuarios.

Puedes verificar si tus contactos se cargaron y eliminar tu lista de contactos de la memoria caché de Facebook.

Angela Lang/CNET

Borrando los contactos que has importado



Desafortunadamente, a menos que Facebook se ponga en contacto contigo, la única forma de saber si tus contactos fueron importados es mirar en tus Contactos cargados. Esto es lo que debes hacer.

Paso 1: una vez que hayas iniciado sesión en Facebook en tu Android o iPhone, toca las tres líneas apiladas y selecciona Configuración bajo Configuración y privacidad. Si estás utilizando la Web, haz clic en la flecha hacia abajo y selecciona Configuración.

Paso 2: Desplázate hacia abajo hasta la sección Tu información de Facebook (los usuarios de la versión de escritorio deberán hacer clic en este) y tocar Acceder tu información.

Paso 3: Desplázate hasta la sección Información sobre ti. Presiona Acerca de ti y selecciona Tus libretas de direcciones.

Accederás a una página que dice Administrar tus invitaciones y contactos cargados. Esta pantalla muestra todos los contactos que se han importado. Si no ves una larga lista de contactos, entonces tu cuenta no se ha visto afectada y no necesitas continuar con los siguientes pasos. Dirá "No tienes ninguna información de contacto importada".

Paso 4: Haz clic en "Eliminar todo". Esto eliminará todos los contactos que se importaron de tu cuenta de correo electrónico, pero deberás seguir los siguientes pasos para evitar que se importen.

Jason Cipriani/CNET

Cómo evitar que Facebook suba los emails de tus amigos

Para evitar que estos contactos se vuelvan a importar, sigue los siguientes pasos en cada dispositivo en el que hayas iniciado sesión en Facebook: sí, eso significa tu teléfono y tu tableta. Sí, es mucho trabajo tener que hacer esto varias veces. Pero tus amigos te agradecerán por no compartir su información.

Paso 1: toca las tres líneas apiladas en la parte superior de la aplicación y selecciona Configuración y Privacidad. Toca Configuración.

Paso 2: Desplázate hasta la sección Medios y Contactos. Presiona Cargar contactos.

Paso 3: desliza el botón hacia la izquierda para desactivar la carga automática de contactos. Nuevamente, asegúrate de hacer esto para cada dispositivo en el que tengas Facebook.

¿Qué pasa si uso el app de Facebook Messenger?

¡Es sencillo! Toca la foto de tu perfil en la esquina superior izquierda. Toque Personas y luego toque Cargar contactos para desactivar la configuración. Haz esto para todos los dispositivos que usan Messenger.

Cuando desactivas la carga de contactos, todos los contactos que hayas cargado en Messenger, intencionalmente o no, se eliminarán.

Borra Facebook Permanentemente

Paso 1: Ve a configuración > Tu información de Facebook.

Paso 2: Si está utilizando tu teléfono, toca Propiedad y control de la cuenta. Si estás utilizando una computadora, haz clic en Eliminar tu cuenta e información.

Paso 3: En tu teléfono: Elige Borrar cuenta y continuar. En una computadora: Haz clic en Borrar mi cuenta.

Paso 4: Te van a pedir tu contraseña. Elige Continuar y luego "Borrar mi cuenta"

Asegúrate de guardar todas las fotos o videos que desees antes de eliminar tu cuenta. Después de eliminar tu cuenta, ya no tendrás acceso a nada en tu perfil.

