Cómo rechazar la nueva función de reconocimiento facial en Facebook

Las funciones de reconocimiento facial existen en Facebook desde hace tiempo. La empresa la ha utilizado para sugerirte a qué amigos etiquetar en una imagen. Sin embargo, esta semana la empresa anunció que expandirá la funciones de reconocimiento facial para luchar en contra de las cuentas falsas que usan fotos de otros y alertar a esos usuarios cada vez que una foto o video en donde salen ha sido usada.

Reconozco que en parte me gusta la idea de recibir una alerta cada vez que otros usan mi foto en Facebook. Pero la noción de que Facebook está escaneando cada foto usando el reconocimiento facial seguramente no le gustará a mucha gente. Afortunadamente, Facebook nos está dando la opción de desactivar o rechazar esa función por completo.

Facebook está en proceso de añadir un botón dedicado a cada cuenta que se puede usar para indicar si quieres o no que Facebook use el reconocimiento facial en tu cuenta. La opción es simplemente sí o no.

El problema es que por ahora no todos han recibido esta opción. La buenas noticias es que incluso si no lo has recibido, Facebook usará tus preferencias actuales como guía en cuanto a etiquetarte o no.

Capturas de pantalla por Gabriel Sama/CNET

En un teléfono, abre el app de Facebook y toca el botón con las tres líneas en la parte inferior. Luego ve a Configuración > Configuración de la cuenta > Biografía y etiquetado > ¿Quién recibe sugerencias para etiquetarte en fotos en las que parece que estás presente? > Ahora, elige Nadie. Así queda desactivada la función de reconocimiento para tu cuenta.

Captura de pantalla por Gabriel Sama/CNET

En la página Web, haz clic en la flechita en la esquina superior derecha, ve a Configuración > Biografía y etiquetado > ¿Quién recibe sugerencias para etiquetar en fotos en las que parece que estás presente > Y selecciona Nadie.