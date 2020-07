Los mejores descuentos para estudiantes: Desde Apple Music hasta Amazon Prime

Este 2020 nos ha impuesto retos diferentes tanto para los nuevos estudiantes universitarios como para los que regresan a clases, ya sea que estés en el campus o en una clase virtual. Los costos no han dejado de incrementarse incluso cuando la pandemia de coronavirus no para, pero hay gran variedad de descuentos para estudiantes universitarios en diversos productos y servicios, y algunos de ellos son bastante significativos.

Por ejemplo, los estudiantes pueden obtener ofertas en suscripciones para la suite de Microsoft Office, Spotify, Hulu, y Amazon Prime solo por estar inscritos en la universidad, ya sea con una cuenta de correo electrónico con la terminación .edu o mediante la validación de servicios como SheerID o Unidays.

Lee más: Las mejores laptops para estudiantes en 2020

Estos populares servicios de streaming de música y video te dan descuentos en suscripciones.

Lee también: La mejor tecnología para estudiantes que toman clases en casa

Si hay algo en que la mayoría de los estudiantes bien necesitan una ayuda es en cuanto a la administración del dinero.

You Need a Budget te ofrece diversas herramientas y clases para ello. Normalmente cuesta US$84 al añom pero como estudiante puedes llevarte el primer año totalmente gratis.

You Need a Budget

Aunque puedes obtener descuentos en software a través de la librería escolar, gratis siempre es mejor que cualquier cosa.

Desde Amazon a Groupon, puedes ahorrar hasta 50 por ciento en servicios y dispositivos.

Best Buy ofrece ahorros para estudiantes en una gran variedad de productos, desde laptops hasta TVs o refrigeradores pequeños. Para conseguir esos descuentos (que en algunos casos se pueden aplicar a precios existentes), debes crear o iniciar sesión en tu cuenta My Best Buy y luego registrarte para recibir ofertas para estudiantes. Afortunadamente, no necesitas una dirección de correo electrónico .edu, y de hecho no tienes que ser estudiante; los padres de estudiantes universitarios y K-12 también pueden inscribirse.