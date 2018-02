Estos apps te ayudarán a elegir el vino perfecto

No sé nada sobre el vino; sólo sé que los tintos me dan una resaca injustamente severa si bebo más de dos copas. Por lo tanto, tiendo a rehuir el vino a excepción de cenas de vacaciones y ocasiones especiales.

Como no compro vino con regularidad, rápidamente me siento abrumado por la selección de vinos en mi bodega local o por cualquier lista de vinos en un restaurante. Armado con una aplicación de vino, sin embargo, me he convertido en un comprador de vino más seguro. A continuación, te presento algunos apps que me han ayudado bastante en este menester.

Vivino Wine Scanner

¿Por qué nos gusta? Proporciona toneladas de información en una aplicación perfectamente organizada y te permite pedir vino para entregar en casa.

Matt Elliott/CNET

Nunca entraré en una vinatería sin esta aplicación. Hay una serie de aplicaciones que te permiten escanear una etiqueta de vino para obtener información sobre el vino, pero me pareció que la aplicación Vivino Wine Scanner proporciona la información más útil.

Después de tomar una foto de una etiqueta, te da una calificación y precio promedio para que sepas si tiene un buen vino y un buen precio. También puedes escanear el texto de una lista de vinos si no tienes idea de qué hacer en un restaurante. Además de la calificación y el precio, Vivino proporciona notas sobre el tipo de uva utilizada en el vino, información sobre la bodega que produjo el vino y una variedad de clasificaciones adicionales que clasifican el vino dentro de su bodega, región, país y mundo.

Puedes leer comentarios de otros usuarios de Vivino y agregar los tuyos propios, pero lo que me parece divertido e interesante son las notas del enólogo (como en "notas de toffee, cereza, higo, chocolate"), comparación vintage (cómo se compara con otros años), y sugerencias de maridaje (carne, cordero, comida picante). Los vinos que escanea se guardan en una lista My Wines y eventualmente crearán un perfil de sabor para ti. También puedes crear un feed, donde puedes seguir a amigos que usan la aplicación, así como a entusiastas y profesionales del vino. También reconoce las etiquetas para cerveza y licores, pero con menos éxito que las etiquetas de vino.

Y desde la última vez que miré la aplicación, Vivino ha agregado la posibilidad de comprar vino a través de la aplicación y enviarlo a mi puerta. El envío cuesta US$15 por pedido, pero es gratis si gastas US$150 o más.

Vivino Wine Scanner está disponible para iOS y Android.

Wine-Searcher

¿Por qué nos gusta? No es necesario crear una cuenta para usarlo y es muy eficaz para escanear cerveza y licores además de vinos.

Matt Elliott/CNET

La aplicación gratuita Wine-Searcher te permite escanear de inmediato. Algunas aplicaciones te obligan a pagar por privilegios de escaneo y la mayoría requiere que crees una cuenta. Con Wine-Searcher, obtienes capacidades de escaneo gratuitas e inmediatas. Te muestra el precio promedio de la botella que escaneaste junto con información sobre la uva, la región y las sugerencias de alimentos. También muestra los puntajes críticos y enumerará los premios que ganó el vino, pero deberás pagar US$5.99 al mes mediante una compra en la aplicación Pro-level si deseas escanear más de 50 etiquetas y obtener más notas críticas y precios de más que sólo comerciantes patrocinados. También reconoce las etiquetas de cerveza y licores y fue mejor para reconocer otros alcoholes que Vivino.

Wine-Searcher está disponible para iOS y Android.

Wine Spectator WineRatings+

¿Por qué nos gusta? Wine Spectator es la biblia de los ratings de vino.

Matt Elliott/CNET

La aplicación WineRatings + de la revista Wine Spectator ofrece artículos y videos útiles junto con gráficos vintage interesantes. Estos dos artículos son gratuitos, junto con noticias de artículos periodísticos relacionados con el vino. Si te registras para la suscripción mensual (US$2.99) también obtendrás las calificaciones y críticas de Wine Spectator.

Del contenido gratuito, me gusta leer detenidamente las tablas antiguas para ver si la botella que estoy considerando comprar es de un buen año para esa región y uva en particular. Como soy un novato en el sector del vino, encontré una serie de artículos y videos instructivos para ser esclarecedores, particularmente sobre cómo emparejar el vino y la comida.

Wine Spectator WineRatings+ está disponible para iOS y Android.