Tus aparatos electrónicos pueden seguir gastando electricidad incluso cuando los apagas. Cuando presionas el botón de apagado, muchos aparatos -- como los televisores, los DVRs o las cajas de conexión a satélite -- pasan a modo espera.

Colin West McDonald/CNET

Cuando están en modo de espera, los aparatos electrónicos no se apagan por completo. Pueden actualizar su sistema operativo, grabar tu programa preferido y en general esperar a que tú vuelvas, algo que hace que gasten energía. A esto se le llama electricidad en espera o fantasma. Se trata de energía perdida.

Según el Departamento de Energía estadounidense, la cantidad de electricidad desperdiciada es el 10 por ciento o más de tu factura eléctrica.

Eso explicaría cómo mi colega Jason Cipriani acabó ahorrando US$840 al año en su factura eléctrica.

Pero los televisores, DVRs y cajas satelitales no son los únicos aparatos en gastar energía de esta forma. Seguramente debe haber varios cargadores en tu casa enchufados a la pared 24 horas al día. Los cargadores de teléfono usan unos 0.26 vatios cuando están enchufados y no los estás utilizando. Los cargadores de las computadoras portátiles también gastan energía, usando 4.42 kilovatios la hora cuando no se usan y 29.48 kilovatios la hora si tienen una computadora completamente cargada conectada a ellos. El Lawrence Berkeley National Laboratory tiene una lista completa de dispositivos y cuánto energía gastan.

Pon a prueba tu casa para ver su uso excesivo de energía

¿Quieres saber si tu casa está afectada por fugas de electricidad? Enciende el aire acondicionado o sistema de calefacción, además de tu calentador de agua caliente. Ahora apágalo todo pero déjalo todo enchufado.

Ve a mirar el contador de consumo de energía eléctrica. ¿Siguen subiendo los números? Si sí que lo están, eso significa que tus aparatos siguen gastando electricidad de algún modo.

Otro sistema de hacer esto de forma más rápida es usar un aparato como el Kill-A-Watt o el Belkin WeMo Insight Switch que mide el uso de energía.

Duke Energy también tiene una calculadora que te ayuda a ver cuáles de tus dispositivos y electrodomésticos podrían estar gastando electricidad... sin necesidad de que te levantes de la silla.

Cómo evitar la pérdida de energía

La forma más obvia de detener las pérdidas energéticas es desenchufando todo lo que no estés usando. Pero puede ser muy pesado, sobre todo cuando usas varios dispositivos a lo largo del día o los enchufes están detrás de muebles pesados.

Una forma de hacer las cosas un poco más sencilla es usando regletas multicontactos. Cuando no estés usando tus dispositivos, apaga el botón en la regleta para que tus aparatos no puedan pasar a modo de espera. Algunas regletas incluso pueden controlarse remotamente como la Conserve Switch AV Surge Protector o Uninex Surge Protector.

Las regletas múltiples inteligentes llevan esta idea un poco más allá. Tienen enchufes diseñados para diferentes tipos de dispositivos. Algunos de los enchufes están diseñados para aparatos que necesitan estar siempre encendidos, como tu DVR. Otros enchufes son para dispositivos que pasan a modo de espera, pero no necesitan estar necesariamente encendidos. Cuando apagas un dispositivo o lo desconectas de su cargador, la regleta inteligente lo notará y apagará toda la electricidad en ese enchufe.

Otra opción son enchufes programables, como los Belkin WeMo Insight Switch y Quirky Pivot Power Genius. Se pueden conectar en un enchufe normal y con un app puedes programar tus dispositivos para que se enciendan o apaguen remotamente.

Sustituye aquellos electrodomésticos que acaparen energía

En algunos casos tal vez decidas que cambiar un dispositivo o electrodoméstico es la mejor solución. Por ejemplo, Jason se dio cuenta de que su su nevera secundaria le costaba US$40 al mes, lo suficiente como para justificar cambiarla por una más eficiente.