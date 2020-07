El Senado comenzará a debatir el segundo cheque del estímulo económico

Angela Lang/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Si buscas una línea de tiempo lo suficientemente sólida para saber cuándo es que el gobierno federal comenzaría a enviar un segundo cheque de estímulo económico, deberás saber que el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, finalmente dijo el 13 de julio que el Senado comenzaría "a debatir y discutir [el tema] la próxima semana".

Más allá del segundo estímulo económico para contribuyentes, el Congreso de Estados Unidos está bajo presión para aprobar otro proyecto de ley de ayuda económica antes de que finalice julio, fecha en la que expirarán los beneficios por desempleo. Esa fecha límite es muy importante para los más de 48 millones de estadounidenses que han solicitado nuevos beneficios por desempleo en las últimas 16 semanas, sobre todo porque no se le ve un fin próximo a la pandemia de coronavirus.

"Es casi imposible mirar a la economía en este momento y no reconocer que tanto los pagos del seguro de desempleo que se han estado otorgando, así como el efectivo que se ofreció en abril, han ayudado a las personas a mantenerse", dijo a CNET Lily Roberts, directora de movilidad económica de la organización no partidista Center for American Progress.

Vimos el calendario del Senado, que está lleno de recesos y utilizamos la línea de tiempo del cheque anterior para hacer una predicción del próximo estímulo económico. A continuación te mostramos lo encontrado.

Nota del editor: Este artículo se actualiza con frecuencia con nueva información y tiene la intención de proporcionar una visión general de la situación. Si estás esperando tu dinero, puedes rastrear tu cheque mediante el sitio Web del IRS, te decimos cuáles podrían ser algunas de las razones por las que todavía no recibes tu cheque, y también debes saber que USPS ofrece un servicio gratuito para saber cuándo es que llegará tu cheque.

Angela Lang/CNET

Cronología del segundo cheque del coronavirus: Estas son las fechas que importan

"Tan pronto como el Senado regrese [de su descanso actual], nos sentaremos de manera bipartidista con los republicanos y los demócratas", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a CNBC el 9 de julio. Mnuchin agregó que la discusión sobre un segundo cheque será un prioridad para la próxima legislación la cual se aprobará entre el 20 de julio y finales de mes.

Las siguientes fechas no son arbitrarias: Estos son los días en los que el Senado estará en sesión.

Esta semana: Actualmente el Senado se encuentra en descanso, el cual inició el viernes 3 de julio y ase extiende hasta el viernes 17 de julio. El Senado regresará a trabajar el lunes 20 de julio.

De acuerdo con el senador Roy Blunt (R-Missouri), los miembros del senado utilizarán el receso de julio para recolectar la información que necesitan para un segundo paquete de estímulo económico y regresar a trabajar listos para tomar una decisión. "Creo que el momento será el adecuado para que sepamos lo que necesitamos saber para un paquete que nos lleve a agosto, septiembre y octubre", dijo Blunt el 30 de junio.

Del 20 de julio al 7 de agosto: El senador McConnell dijo el lunes 13 de julio que su oficina ha estado trabajando en una propuesta por varias semanas junto con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Cuando los senadores regresen a trabajar en la semana del 20 de julio, McConnell dijo que iniciará la discusión de la propuesta con los miembros del partido Demócrata y Republicano del Senado.

Eso le da al Senado tres semanas para crear, debatir, negocias y aprobar un nuevo proyecto de ley antes de la última sesión del senado ––antes de su próximo receso–– por lo que la fecha límite sería el 7 de agosto.

¿Qué pasa si el Senado no cumple con el plazo que vence el 7 de agosto?

Si el Senado no aprueba un nuevo paquete de rescate económico antes de su receso de agosto, estas son las fechas con las que tendría que trabajar el senado, según McConnell.

Del 10 de agosto al 7 de septiembre: El Senado entrará en receso en agosto, el cual se extiende hasta el Día del Trabajo (lunes 7 de septiembre). Hay 32 días desde la última fecha de la sesión del Senado (7 de agosto) hasta el primer día de la siguiente sesión (8 de septiembre). El Senado no trabajará durante el receso en agosto, dijo McConnell el 30 de junio.

Si el Senado decide aprobar el paquete de estímulo en julio, el nuevo proyecto de ley que autoriza los cheques tendría que pasar por ambas cámaras el viernes 7 de agosto o antes para que sea autorizado antes de las vacaciones del Senado en agosto.

Del 8 al 25 de septiembre: El Senado está de vuelta en sesión. Si el Congreso no termina el paquete de estímulo para inicios del receso de agosto, tendrán que resumir actividades en septiembre.

Angela Lang/CNET

¿Cuándo es que se haría el envío del segundo cheque?

Es posible que el IRS comience a enviar cheques en agosto, si es que la Cámara de Representantes y el Senado aprueban una segunda ronda de cheques a finales de julio.

Como referencia, el presidente Donald Trump firmó la Ley CARES el 27 de marzo, y los primeros pagos se enviaron menos de tres semanas después, el 15 de abril. Así que bajo la idea de que una nueva ley de estímulo económico se convierte en ley el viernes 7 de agosto, los primeros cheques podrían ser enviados antes del 26 de agosto, siguiendo el cronograma de la Ley CARES.

Sin embargo, es posible que el IRS sea más rápido para enviar la primera ola de cheques, ya que para esta segunda ronda ya contaría con toda la infraestructura que se utilizó para realizar el primer pago, incluida la herramienta para que las personas se registren para realizar el depósito directo a sus cuentas y rastrear sus pagos.

Por otro lado, la cantidad de personas que calificarían para un segundo cheque podrían desacelerar o acelerar su envío.

¿Cuándo es la fecha límite para recibir un segundo pago?

Aunque nada es oficial ––y no lo será hasta que un segundo paquete económico sea anunciado–– podemos trazar un potencial plan basándonos en la experiencia anterior.

El IRS habrá enviado unos 200 millones de cheques para cuando haya terminado la primera ronda de estímulos económicos. (La población total de EE.UU. es de casi 330 millones de personas, según la Oficina del Censo). Para inicios de junio, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara estableció que aproximadamente 35 millones de beneficiarios no habían recibido su pago.

El IRS no ha respondido a las preguntas de CNET sobre cuántos cheques quedan por enviar, pero la agencia dijo que continuará enviando cheques hasta finales de año. Sin embargo, si menos personas califican al segundo estímulo económico, es posible que el proceso sea más rápido.

¿Qué tiene que pasar para que se apruebe un segundo cheque?

La aprobación de una segunda ronda de pagos del IRS depende de dos cosas: qué tan mal está la economía y si los legisladores creen que un pago directo a millones de personas es la mejor manera de responder a la recesión actual.

Por ahora tenemos que esperar a que el Senado regrese de su receso en julio, momento en el que Washington trabajará en el segundo paquete de estímulo económico. Para recibir este segundo cheque, la propuesta deberá pasar tanto por la Cámara de Representantes y el Senado, antes de necesitar la firma del presidente. Solo entonces podría considerarse como una realidad.

Después de eso, el IRS utilizaría el sistema ya creado para organizar y distribuir esos cheques, pero podrían pasar semanas antes de que recibas un nuevo pago.

OECD. Captura de pantalla: Jessica Dolcourt/CNET.

¿De cuánto sería el segundo estímulo fiscal?

Es muy pronto para saber cuánto dinero recibirán individuos y familias. Primero, depende del tamaño del paquete de rescate económico, cifra que ya ha sido debatida. La Cámara de Representantes de Estados Unidos propuso una cantidad de US$3 billones, McConnell busca US$1 billon y el presidente sugirió en junio al menos US$2 billones, según el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro.

Así que básicamente depende de cuánto del paquete le sería asignado a individuos y familias. Por ejemplo, con la Ley CARES —que se aprobó en marzo— también incluía dinero para pequeñas empresas y beneficios de desempleo. Como referencia, el primer cheque que se otorgó a las personas tenía un valor de hasta US$1,200 para individuos o hasta US$ 2,400 para parejas que presentan sus impuestos de forma conjunta. Los dependientes menores de 17 años obtuvieron US$500 cada uno.

Estas personas fueron elegibles para el primer cheque, en función de cómo presentan su declaración de impuestos: