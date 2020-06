Estímulo económico: Quién califica para el segundo pago y más detalles

Sarah Tew/CNET

En caso de que un segundo cheque de estímulo económico por el coronavirus sea aprobado por el Congreso, surge la pregunta si tú serías candidato a recibir más dinero. Y, ¿cuándo llegaría ese segundo pago? Las respuestas al respecto de los requisitos para calificar y los tiempos de este pago no son cosa sencilla.

Incluso si otra ronda de estímulo económico recibiera la aprobación del presidente, no hay claridad para quién sería este estímulo, quién califica y quién no. Depende de quién hable al respecto de un paquete de estímulo en 2020, varía la respuesta, pero según algunos podría beneficiar más personas que el primero, pero también podría ayudar a menos personas o quizá solo se le otorgue dinero a las empresas y negocios, sin que se otorguen pagos a personas físicas.

En tanto, hay gente que sigue esperando su estímulo económico autorizado en marzo mediante la Ley CARES. El país se encuentra en una recesión, y los beneficios como la postergación de un desalojo de viviendas y el seguro de desempleo ampliado están programados para que se acaben en un mes, a menos que el gobierno haga algo.

Esta es la actual discusión sobre quién debería o no recibir otro estímulo económico. La situación, sin embargo, se actualiza frecuentemente.

¿Quién no califica para un cheque de estímulo hoy?

Antes de echar un ojo a quién podría ser elegible para un segundo estímulo económico, revisemos quiénes fueron excluidos del primer paquete de ayuda.

Un contribuyente fiscal individual con un ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) superior a US$99,000

Un jefe de familia con un AGI superior a US$136,500

Una pareja casada con un AGI superior a US$198,000

Niños mayores de 16 años y estudiantes universitarios menores de 24 años

Un extranjero no residente como lo define el gobierno de Estados Unidos



Sarah Tew/CNET

¿Quién califica para otro pago de estímulo?

La propuesta de ley HEROES (PDF en inglés) fue aprobada por la Cámara de Representantes en mayo y propone una amplia cantidad de beneficios económicos para individuos, familias y otros sectores que no fueron incluidos en el primer estímulo, incluyendo a más estudiantes universitarios, por ejemplo, o gente que no es ciudadana o residente permanente de Estados Unidos.

Pero la propuesta de ley ha sido intensamente rechazada por el Senado y el presidente Donald Trump, quien dijo que no tenía ninguna oportunidad de ser aprobada. Por su parte, el líder del Senado Mitch McConnell dijo que si su cámara aprueba otro paquete de estímulo, sería mucho más limitado.

Algunos sugieren que, de haber un segundo pago, debería enfocarse en la gente con necesidades más urgentes. Eso significaría que menos personas recibirían un cheque o depósito bancario del IRS.

Aún no hay muchos detalles confirmados. Por ahora, hay algunos escenarios posibles sobre quién podría ser o no ser elegible con base en los comentarios a la propuesta de ley HEROES de parte del Senado y el presidente. Pero esto es mera especulación y no hay nada oficial. Aquí hay más información sobre las propuestas y cuándo dinero podrían incluir:

¿Quién podría calificar para un segundo pago de estímulo?

Individuos que ganen menos de US$99,000 según sus ingresos netos ajustados de 2018 o 2019 (dependiendo de qué año de impuestos pagaron más recientemente).

Estudiantes universitarios, dependientes de más de 17 años, familiares con discapacidades o los padres de una persona que paga impuestos

Familias de hasta cinco personas

Gente que no es ciudadana de EE.UU. pero que paga impuestos y que usa un identificador de contribuyente en vez de un número de seguridad social

¿Quién no debería ser elegible para un segundo pago?

Con base en la especulación, hay diferentes maneras posibles de exclusión de potenciales receptores del estímulo económico.

Nadie es elegible: Un paquete de estímulo podría ser firmado como ley el cual diera créditos fiscales y otros incentivos a negocios y empresas. Es posible que haya gente que reciba créditos para viajar o comer, pero no un cheque.

La gente que tiene "mucho" dinero: Si se aprueba otra ronda de pagos de estímulo, pero las asignaciones son menores para los pagos del IRS, es posible que haya un ingreso anual máximo más bajo (el AGI en el formulario de impuestos) para ser elegible. En otras palabras, quienes ganan más de cierta cantidad (inferior al límite actual de US$99,000 para contribuyentes individuales) podrían quedar excluidos de un segundo pago.

La gente que también es excluida de la actual Ley CARES: Jóvenes entre 18 y 24 años, personas que no son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes pero pagan impuestos, personas que están encarceladas.

James Martin/CNET

¿Cuándo sabremos más de la elegibilidad del segundo estímulo económico?

No tendremos ninguna certeza sino hasta que una propuesta de ley se centre como el enfoque claro. Puedes leer más sobre un posible calendario del segundo pago aquí, pero en general no se sabe nada más.

El senador McConnell ha dicho en repetidas ocasiones que si el Senado empieza a trabajar en un segundo paquete de estímulo económico, será en julio. Para asimilar las fechas de McConnell, los legisladores tendrán que trabajar en varios recesos cuando el Senado no esté en sesión: está programado un receso de dos semanas del 3 de julio al 17 de julio, además del receso de agosto, que va del 10 de agosto al 7 de septiembre.