Estímulo económico por coronavirus: Mira si calificas para recibir US$1,200

En un esfuerzo por suavizar los efectos económicos causados por la epidemia del novel coronavirus el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el 27 de marzo un paquete de estímulo económico de US$2 billones, que incluiría un pago de hasta US$1,200 para los contribuyentes de ese país.

Además de otorgar dinero a contribuyentes individuales y sus familias, este estímulo económico también apoyará a negocios e industrias impactadas por la epidemia. Alrededor de 9 de cada 10 hogares podrían recibir un reembolso de recuperación bajo este estímulo económico. No todos recibirían el reembolso completo y habría quienes no reciban pago alguno.

Esto es lo que sabemos sobre estos reembolsos de estímulo individual y familiar: incluido saber si serías elegible, cuánto podrías recibir y cómo recibirías este pago.

El monto que recibas dependerá de tu última declaración anual de impuestos

El monto total de tu estímulo económico estará basado en tu ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) declarado en tus impuestos federales de 2019 o —en caso de que no hayas presentado aún la declaración este año— en los de 2018.

Si ya presentaste tu declaración anual de impuesto federal de 2019, puedes encontrar esa cifra en la línea 8b de tu formulario 1040 de impuestos federales de 2019. En el formulario 1040 de 2018, es la línea 7.

¿Quién califica para el pago del estímulo?

El monto que recibirías dependerá de tus ingresos totales en 2019 o 2018 y de que hayas presentado una declaración anual de impuestos. Estos serían quienes califican para recibirlo:

Si eres un residente estadounidense soltero y tienes un Ingreso Bruto Ajustado (AGI) menor a US$99,000.

Si declaraste que eres la jefe de familia y ganaste menos de US$146,500.

Si presentaste una declaración conjunta sin niños y ganaste menos de US$198,000.

Si eres residente extranjero que vive y trabaja en Estados Unidos y cuentas con un Número de Seguridad Social (SSN) válido —esto incluye a personas con visas de trabajo como la H-1B, H-2A y la L, y personas protegidas bajo los programas de Acción Diferida para los Llegados (DACA) y el Estatus de Protección temporal (TPS).

La legislación aprobada para el estímulo fiscal indica que hay personas que no han presentado una declaración anual de impuestos en 2018 o 2019 y que sí podrían recibir el estímulo, en cuyo caso, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debería obtener su información a partir de su número de Seguro Social, para entregar el estímulo si corresponde.



Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) publicó el lunes 30 de marzo un aviso en su sitio Web en el que aclara que personas con bajos ingresos, ciudadanos adultos mayores, algunos veteranos y personas con discapacidad que cuentan con un número de Seguro Social y que no tienen obligación de presentar una declaración de impuestos también recibirán el estímulo económico. Sin embargo, agrega la publicación, que en este sitio Web pronto se les informará el procedimiento que deberán seguir para recibir el estímulo.

Tras este anuncio, según publicó The Washington Post, 41 senadores del Partido Demócrata enviaron una carta el miércoles 1 de abril a la Casa Blanca para cuestionar el motivo de tal carga impuesta a los adultos mayores y otros ciudadanos con discapacidad. Por su parte, el diario pidió una declaración al IRS y al Departamento del Tesoro, pero no ha recibido respuesta.

Sigue leyendo para saber cómo sería calculado tu pago y cuánto puedes esperar. También puedes revisar esta calculadora.

¿Quiénes no califican para el pago del estímulo?

Personas con visas B1/B2 y F1 ya que son considerados como extranjeros no residentes (nonresident aliens).

Inmigrantes indocumentados que pagan impuestos mediante un número ITIN.

Familias con estatus migratorio mixto. Es decir, familias que tienen miembros ciudadanos y otros no.

Personas con ingresos altos sin hijos que ganan más de US$99,000 al año.

Parejas casadas sin hijos que ganan más de US$198,000 al año.

¿Recibir el estímulo califica como carga pública?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) exhortó a toda persona, incluidos extranjeros, a buscar asistencia médica si presentan síntomas de COVID-19 e indicó que esto no afectará negativamente a los extranjeros en su aplicación de ciudadanía bajo la regla final de Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública.

Sin embargo, USCIS indica que si un extranjero "debe depender de beneficios públicos durante la duración de la pandemia de COVID-19 y la etapa de recuperación" este deberá proporcionar una explicación y documentación para justificar el apoyo.

Cuánto recibirás como contribuyente individual

Como residente estadounidense soltero debes tener un número de seguro social y un AGI debajo de los US$75,000 para recibir la cantidad completa de US$1,200. La cantidad se reduce en la medida en que tu AGI se incrementa. Si tu ingreso bruto ajustado llega a US$99,000, no calificarás para recibir el estímulo.

Jefe de familia

Si declaraste como jefe de familia, recibirás el pago completo de US$1,200 si tu AGI es de US$112,500 o menos, y la cantidad se reduciría hasta que llegues a los US$146,500 de ingreso bruto ajustado.

Parejas con declaración conjunta

Matrimonios que hayan declarado de manera conjunta sin hijos y con un ingreso bruto ajustado menor a US$150,000 recibirán un pago de US$2,400, reduciéndose a cero si su AGI es de US$198,000. Por cada hijo de 16 años o menor en la familia, los padres recibirán un pago de US$500.

Si no has presentado tu declaración de impuestos federales de 2018, hazlo ahora

El IRS dijo que si no has presentado tu declaración de impuestos federales de 2018, podría afectar el pago de tu estímulo y recomienda que cualquiera que no haya presentado su declaración de 2018, lo haga ahora.

Si estás retirado y no presentaste una declaración de impuestos en 2018 ni 2019, aún podrías recibir el pago

El IRS utilizará tu número de declaración de beneficios del Seguro Social para determinar si puedes recibir un pago.

Jóvenes entre 17 y 23 no recibirán pagos

Estudiantes universitarios entre 19 y 23 años no son elegibles par recibir el estímulo, así como tampoco jóvenes entre 17 y 19 años (sean o no estudiantes).

Cuándo saldrían los pagos

En una conferencia de prensa el jueves 26 de marzo en la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin dijo que espera que la gente reciba sus pagos en las próximas tres semanas tras ser aprobada la ley si tienen registrado un depósito directo con el IRS. Si no tienen registrado el depósito directo con el IRS, el gobierno les enviará un cheque por correo postal.

¿Necesitas registrarte, llenar una solicitud o petición para tu pago?

El gobierno federal automáticamente te enviará tu pago, en caso de que seas elegible, según lo indicó el IRS.

Qué hacer si no recibes tu pago

Si eres elegible para el estímulo, deberías recibir una notificación del gobierno a través del correo con información sobre cuándo y dónde te enviarán el pago. Si recibes la notificación pero no así el pago, contacta al IRS usando los datos recibidos en la notificación.

Además del paquete de estímulo económico, el gobierno de Estados Unidos retrasó la fecha límite para presentar tus impuestos al 15 de julio.

Con la colaboración de Alejandra Ramos.