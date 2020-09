YouTube: Cómo hacer que te deje de recomendar videos que no te gustan

Angela Lang/CNET

Nada es más frustrante que abrir la página de inicio de YouTube y ver videos recomendados de gatitos cuando lo que en realidad quieres ver son videos de perritos. Nunca has buscado videos sobre tejidos, entonces ¿por qué YouTube piensa que te gusta este tipo de contenido? Bueno, no te preocupes porque YouTube tiene una solución para esto: te da más control sobre tu página de inicio de YouTube y los videos que ves a continuación.

El realizar un par de cambios a tu configuración te dará más control a tu experiencia en YouTube y te mostrará más videos personalizados.

La nueva actualización funciona tanto en Android como en iOS, y pronto llegará a la versión Web.

Cómo dejar de ver sugerencias de videos que no quieres ver

Hay dos maneras de deshacerte de las sugerencias de videos que no quieres ver: puedes decirle a YouTube que no te recomiende canales en específico o decir que no te interesa ver un video determinado.

Opción 1

Paso 1. De la página de inicio de YouTube en tu teléfono, dale un toque al icono delos tes puntos que se encuentra al lado del video que no quieres ver.

De la página de inicio de YouTube en tu teléfono, dale un toque al icono delos tes puntos que se encuentra al lado del video que no quieres ver. Paso 2. Selecciona Don't recommend channel (No recomendar canal)

Selecciona Paso 3. Aparecerá una caja que dice "We won't recommend videos from this channel to you again" (No recomendaremos videos de este canal de nuevo). Puedes seleccionar More info (Más información) o Undo (Deshacer).

Aparecerá una caja que dice "We won't recommend videos from this channel to you again" (No recomendaremos videos de este canal de nuevo). Puedes seleccionar More info (Más información) o Undo (Deshacer). Paso 4. Si seleccionas Más información, se te redirigirá a la página de soporte de Google que te explica cómo puedes gestionar tus recomendaciones y resultados de búsqueda.

Opción 2

Paso 1. Desde tu página de inicio de YouTube en tu teléfono, dale un toque al icono de los tres puntos que se encuentra al lado del video que no quieres ver.

Desde tu página de inicio de YouTube en tu teléfono, dale un toque al icono de los tres puntos que se encuentra al lado del video que no quieres ver. Paso 2. Selecciona Not interested (No me interesa).

Selecciona (No me interesa). Paso 3. Aparecerá una caja que dice Undo (Deshacer) o Tell us why (Dinos por qué).

Aparecerá una caja que dice (Deshacer) o (Dinos por qué). Paso 4. Si seleccionas Dinos por qué, puedes darle un toque a I've already watched the video (Ya he visto el video) o I don't like the video (No me gusta el video).

Puedes seguir haciendo esto para los videos y canales que no te gustan. Esto personalizará tu cuenta de YouTube y así eliminar de las sugerencias los videos que no te interesan.