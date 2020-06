Cómo eliminar un ID de Apple definitivamente

Angela Lang/CNET

El ID de Apple es la credencial principal necesaria para utilizar cualquier dispositivo de Apple, incluyendo un iPhone, iPad o una computadora Mac.

Quizás en algún momento hayas cambiado de ID de Apple y tengas varias cuentas o simplemente hayas dejado de utilizar estos dispositivos y quieras eliminar para siempre tu ID de Apple, así que te diremos cómo puedes hacerlo. Lo primero que debes hacer es acceder a la Web de privacidad de Apple desde la que podrás eliminar tu ID de Apple de forma definitiva.

Puedes acceder desde cualquier navegador y dispositivo sin necesidad que sea de Apple. Una vez accedas a la Web, ingresa con tus credenciales y verás una pantalla con diferentes opciones. En este caso la que te interesa es la última de todas, así que haz scroll por la pantalla y pulsa "eliminar cuenta". Recuerda que una vez que elimines tu cuenta absolutamente todo lo relacionado con ella (fotos, videos, contactos) se eliminará y no podrás recuperarlo si eliges esta opción. Para evitar perderlo todo, te recomendamos que antes de eliminar la cuenta hagas un respaldo con todo el contenido que quieras conservar.

Cuando pulses "eliminar cuenta" Apple te pedirá de nuevo que inicies sesión para verificar tu identidad y elegir un motivo por el que eliminas tu cuenta. Un mensaje te dirá que cierres sesión en todos tus dispositivos antes de borrar tu cuenta y una vez hecho esto tendrás que aportar un método de contacto -como una dirección de correo o un número de teléfono- en el que se te enviará un mensaje para confirmar la eliminación definitiva de tu ID de Apple.

Si dudas sobre si quieres o no eliminar tu ID de Apple de forma definitiva, puedes acceder a la opción "Desactivar mi cuenta" con la que podrás hacer que tu ID de Apple quede inactivo de forma temporal. No podrás usarlo para iniciar sesión en un dispositivo o en servidores de la App Store, pero no perderás el contenido y podrás recuperarlo siempre que quieras.