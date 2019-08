4 formas gratuitas de editar un PDF sin utilizar Adobe Acrobat Pro DC

Enviar archivos PDF es bastante sencillo, pero editarlos puede ser una molestia, en especial en la pantalla relativamente pequeña de tu teléfono. Afortunadamente, encontré algunas formas sencillas y rápidas de editar un archivo PDF en teléfonos iPhone y Android, así como en computadoras Mac y PC. A continuación, te enseñaré algunas funciones básicas como agregar texto, firmar documentos y completar formularios. Y lo mejor de todo es que todas las aplicaciones y el software que utilizo son gratuitos.

Edición de un PDF en una Mac

Toda computadora Mac viene con un programa llamado Preview (Vista previa), que puedes emplear para ver y editar fotos y archivos PDF.

Para comenzar, simplemente haz doble clic en el archivo PDF y este se abrirá de manera automática en Preview. Si por alguna razón esto no sucede, abre tu carpeta Applications (Aplicaciones) y luego abre Preview (Vista previa). Es el ícono que muestra una postal del océano y una pequeña lupa en la esquina inferior derecha. Una vez allí, te recibirá una ventana que te pedirá que selecciones el archivo que desees abrir. Una vez que lo hayas seleccionado, haz clic en el botón azul Open (Abrir) y estarás listo para empezar.

Para acceder a la barra de herramientas del app, haz clic en la herramienta Markup (Marcado) ubicada en la parte superior derecha, al costado del campo de búsqueda. Su ícono es una punta de lápiz encerrada en un círculo. Luego haz clic en la herramienta Text (Texto) (su ícono es una letra T dentro de un cuadrado) y aparecerá un recuadro de texto en el medio del documento. Puedes mover este recuadro a cualquier lugar de la página.

Para cambiar la apariencia del texto, haz clic en la herramienta Text Style (Estilo de texto): es el ícono con la letra "A" en cursiva. Si necesitas cambiar el tamaño del recuadro de texto, haz clic en cualquiera de los puntos azules. Puedes ampliar o reducir el recuadro de texto arrastrando los puntos hacia la izquierda o derecha.

También hay herramientas para dibujar y hacer bocetos. La herramienta Draw (Dibujar) te permite dibujar todo lo que desees con el cursor, mientras que la herramienta Sketch (Bosquejo) convierte los objetos que dibujas en formas con relleno y bordes personalizables. Si solo quieres dibujar una línea o hacer un garabato, puedes cambiarles el color y el grosor con la herramienta Shape Style (Estilo de figura), cuyo ícono son unas líneas paralelas apiladas, o la herramienta Border (Borde), el ícono con un cuadrado pequeño dentro de un cuadrado grande. Si no te sientes particularmente artístico, también puedes agregar figuras preestablecidas.

Apple

Quizás mi herramienta favorita sea la que te permite agregar una firma. Haz clic en la flecha ubicada al costado de la herramienta Sign (Firma), el icono con la letra "J" escrita a mano alzada, y luego clic en el botón Create Signature (Crear firma). Tienes la opción de usar tu trackpad para dibujar tu firma con el dedo o escanearla usando la cámara integrada de tu Mac.

Para usar el trackpad, primero haz clic en la pestaña Trackpad, a continuación presiona el botón Click Here to Begin (Haz clic aquí para comenzar) y luego, una vez que hayas terminado de firmar, presiona cualquier tecla. Si te gusta tu firma, presiona Done (Listo). La otra forma de hacer esto es firmando tu nombre en un papel en blanco y escaneándolo. En lugar de la pestaña Trackpad, elige la pestaña Camera (Cámara). Coloca el trozo de papel frente a la cámara y alinea tu firma con la línea que aparece en la pantalla. Un momento después, tu firma aparecerá en la vista previa de la cámara. Si te gusta como quedó, presiona Done (Listo).

Para agregar una de tus firmas almacenadas al PDF, simplemente haz clic sobre la que desees en el menú Sign (Firma). Luego, arrástrala, ajusta su tamaño y colócala a la posición que le corresponda en el documento.

Finalmente, para grabar cualquier edición, simplemente presiona Save (Guardar). También puedes exportar tus cambios y crear un nuevo archivo PDF.

Modo Mark Up (Marcado) en el iPhone

Como en el caso de la Mac, no necesitas de una aplicación especial para realizar ediciones básicas en un iPhone. En lugar de Preview (Vista previa), cuentas con el modo Mark Up (Marcado). Si deseas editar un PDF dentro de un mensaje de correo electrónico o un archivo que haya guardado en la aplicación Books (Libros), toca el ícono del modo Mark Up (Marcado), el círculo con una punta de lápiz en su interior, para comenzar. En realidad, se trata de las mismas herramientas que aparecen después de hacer una captura de pantalla.

En la parte inferior de la pantalla, aparecen diferentes herramientas: un bolígrafo, un marcador, un lápiz y un borrador. También puede tocar el signo más (+) ubicado a la derecha para agregar recuadros de texto, figuras, una lupa e incluso firmas.

Apple

Si tienes una firma guardada en Preview (Vista previa) en tu Mac, tu cuenta de iCloud la sincronizará automáticamente con el modo Mark Up (Marcado) en tu iPhone. Para agregar una firma nueva directamente a tu teléfono, toca Add or Remove Signature (Agregar o eliminar firma), luego toca el signo más (+) en la parte superior izquierda de tu pantalla. Usa tu dedo para firmar sobre la línea y presiona Done (Listo) para guardarla.

A medida que vayas haciendo ediciones a tu archivo PDF, puedes usar las flechas de deshacer izquierda y derecha, ubicadas en la parte superior de la pantalla, para avanzar o retroceder de manera secuencial a través de tus cambios. Pero también hay una herramienta de borrador que puedes utilizar para eliminar cualquier dibujo, boceto o resaltado no deseado que hayas realizado, sin importar en qué orden lo hayas agregado.

Cuando hayas terminado de editar el documento, puedes responder mediante un mensaje de correo electrónico con tu PDF actualizado o, si está dentro de la aplicación Books (Libros), enviarlo por AirDrop o por correo electrónico, o imprimirlo a través del menú Share (Compartir) de iOS.

Adobe Fill & Sign en Android

Por desgracia, no existe una herramienta de edición de PDF integrada para todo el sistema operativo Android, pero afortunadamente hay una lista interminable de aplicaciones para editar archivos PDF en la Google Play Store. Para acciones básicas, en especial llenado de formularios, me gusta Adobe Fill and Sign, disponible de manera gratuita en la Google Play Store.

Para comenzar, abre Adobe Fill and Sign y elige tu archivo PDF. La primera vez que abras la aplicación, tendrás la opción de configurarla para que se inicie de manera predeterminada cada vez que abras un archivo PDF. Cuando hayas abierto tu archivo, toca en cualquier lugar de la pantalla para agregar un recuadro de texto. Una vez que hayas ingresado el texto, puedes mover el recuadro con solo tocarlo y arrastrarlo. Puedes cambiar su tamaño usando las letras "A" grandes y pequeñas que se encuentran a lo largo de la barra superior del recuadro de texto.

Adobe

Agregar firmas e iniciales es sencillo. Adobe Fill & Sign te limita a una sola firma y un solo conjunto de iniciales. La primera vez que toques esta herramienta, aparecerá una línea de firma en la pantalla. Usa tu dedo para dibujar tu firma o iniciales. Si en algún momento deseas cambiar tu firma o tus iniciales guardadas, simplemente toca la X ubicada en el lado derecho de esta herramienta.

Tu firma o iniciales aparecerán en el documento en un recuadro que te permite ajustar el tamaño y que también puedes arrastrar y reposicionar. En el lado derecho del recuadro verás un pequeño círculo azul con flechas blancas hacia la izquierda y la derecha. Toca y desliza el círculo hacia la izquierda o hacia la derecha para hacer más grande o pequeño el recuadro.

Adobe Fill & Sign también tiene un perfil en el que puedes almacenar información como tu dirección y correo electrónico para completar formularios. Cuando necesite agregar esta información a un formulario PDF, simplemente toca el campo que deseas completar y luego toca la información guardada en el mismo campo en tu perfil.

A lo largo de tu proceso de edición, Adobe Fill & Sign guarda los cambios a medida que los vas realizando. Cuando hayas terminado, puedes enviar tu archivo PDF por correo electrónico o guardarlo en Google Drive u otras aplicaciones a través del menú Share (Compartir) de Android.

Adobe Acrobat Reader DC para PC

Si utilizas una PC, te recomiendo descargar Adobe Acrobat Reader DC. Es una versión gratuita y reducida de Adobe Acrobat Pro DC, que cuesta US$15 por mes o US$180 por año. Reader DC tiene varias poderosas herramientas para realizar una edición básica. Y si estás en un entorno con una combinación de computadoras PC y Mac, también existe una versión para Mac.

Abre Reader y elige el archivo que deseas editar. Hay una pestaña Tools (Herramientas) que te permite seleccionar diferentes conjuntos de herramientas en función de las modificaciones que quieras hacer. Por ejemplo, uno de los conjuntos de herramientas es Adobe Fill & Sign (Rellenar y firmar).

Desde la barra de herramientas, puedes agregar recuadros de texto, firmas, iniciales, figuras y casillas de verificación. Funciona de manera muy similar a Preview (Vista previa).

Una de mis herramientas favoritas en Acrobat Reader es la de sellos. Haz clic en la pestaña Tools (Herramientas) y abre el conjunto de herramientas Stamp (Sello). En la barra de herramientas verás ahora una herramienta Stamp (Sello) y una Stamps Palette (Paleta de sellos) que incluye varios tipos diferentes de sellos entre los que puedes elegir, como "Approved" ("Aprobado"), "Sign Here" ("Firma") y "Confidential" ("Confidencial"), entre otros.

Cuando hayas terminado de hacer ediciones a tu PDF, puedes guardarlas o exportarlas a un nuevo archivo PDF o en un formato de archivo diferente, por ejemplo, un documento de Word.

Ahora que tienes varias formas de editar un archivo PDF, echa un vistazo a nuestro video sobre cómo hacer tus propios GIF, a continuación.