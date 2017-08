En un esfuerzo por ser todo para todos, Windows 10 a veces te hace sudar. Por ejemplo, tiene que funcionar tanto en pantallas normales como táctiles. Afortunadamente, hay dos botones secretos en el escritorio que pueden ayudarte a navegar este enorme sistema operativo de Microsoft.

Botón secreto de Inicio

Incluso cuando estoy usando una pantalla táctil, evito el menú de Inicio de Windows 10. Es confuso y está lleno de baldosas que no necesito y pedí. Siempre me demoro más de lo que debería en encontrar la baldosa que estoy buscando. Afortunadamente, hay una forma de cambiar ese sistema confuso por un menú tradicional de Inicio.

En vez de hace clic en el menú de Inicio para buscar las baldosas, haz clic con el botón derecho sobre el menú de Inicio, que muestra un menú fácilmente leíble de herramientas. También llegas a este menú oculto tocando y sosteniendo el botón de Inicio un momento en una pantalla táctil, o usando el atajo de teclado Windows key + X.

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

Este es el método que uso para llegar al Device Manager (Administrador de Dispositivos), Task Manager (Administrador de Tareas) y Control Panel (Panel de Control). Así puedo llegar mucho más rápido a estas áreas de Windows que desde Settings o File Explorer. La última opción en este menú te permite borrar todas las ventanas abiertas, pero hay otro botón que es mejor para eso.

Botón secreto de ´Mostrar el escritorio'

Si mueves el cursor hasta la esquina inferior derecha y haces clic, puedes ver el escritorio. Haz clic otra vez antes de volver a mover el cursor y las ventanas regresan a su lugar. El cursor tiene que estar a la derecha de la línea blanca que está inmediatamente a la derecha de barra de tareas. Si haces clic con el botón derecho en esta área, puedes activar Peek at desktop, que te permite ver rápidamente tu escritorio con sólo pasar el ratón sobre este extremo derecho de la barra de tareas.

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

También puedes activar Peek yendo a to Settings > Personalization > Taskbar y activando toggling on Use Peek to preview the desktop when you move your mouse to the Show desktop button at the end of the taskbar (Usa Peek para previsualizar el escritorio cuando mueves el ratón hacia el botón de mostrar el Escritorio al final de la barra de tareas).