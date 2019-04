Dónde encontrar archivos descargados en tu teléfono Android

Puede resultar muy conveniente prescindir de la computadora y usar Android para descargar archivos, editar documentos, añadirle a una presentación o bajar fotos que quieres usar como fondo de pantalla. El problema es que no siempre es claro dónde se ha guardado el archivo que has descargado en tu teléfono o tableta.

Cuando Android se lanzó por primera vez, el encontrar archivos era muy molesto porque no todos los dispositivos Android venían con el app para gestionar archivos. Mucho ha cambiado desde entonces. La mayoría de dispositivos Android ahora vienen con alguna especie de gestor de archivos preinstalado. Los dispositivos que no cuenten con este app tienen una mejor alternativa.

Encuentra el app para gestionar archivos

Capturas de pantalla por Jason Cipriani/CNET

La manera más fácil de encontrar archivos descargados en Android es buscar en tu bandeja de apps y encontrar un app llamado Files (Archivos) o My Files (Mis archivos). Los teléfonos Pixel de Google vienen con un app Files, mientras que los teléfonos Samsung vienen con un app llamado My Files. No importa el dispositivo, una vez encuentres el gestor de archivos, puedes ver en la carpeta de Downloads o Descargas y abrirla.

Allí encontrarás archivos descargados en orden cronológico (del más reciente al más antiguo en la mayoría de los casos). Puedes, sin embargo, cambiar la forma en que están ordenados los archivos. En el app My Files de Samsung, dale un toque al icono de los tres puntos y selecciona Sort by (Ordenar por). En el app Files de los teléfonos Pixel, dale un toque al texto "Modified" (Modificado) para cambiar la forma en que el app ordena tus archivos.

Reproduciendo: Mira esto: Las funciones que te harán amar Android Q

Una vez hayas localizado tus archivos descargados, puedes abrir un archivo con un toque, o invocar más opciones con una presión prolongada sobre el archivo.

Una mejor opción: Files de Google

Capturas de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Si no te gusta el app para gestionar archivos que está instalado de forma predeterminada en tu teléfono Android, o porque tu teléfono no cuenta con este app, descarga el app Files by Google (anteriormente conocido como Files Go) de la Play Store. El app es fácil de navegar, brinda rápido acceso a tu carpeta de descargas y te ayuda a liberar espacio de almacenamiento.

Cuando abres Files, el app te recomienda varias opciones como limpiar el cache de los apps, quitar archivos basura o borrar copias de fotos en tu dispositivo. Tiene hasta una función para compartir archivos al estilo AirDrop en el app que te permite compartir archivos fácilmente con alguien que esté cerca de ti.

Una vez hayas instalado el app, puedes encontrar los archivos descargados al seleccionar la pestaña de Browse o Navegar que se encuentra en la parte inferior del app, y luego dándole un toque a Downloads o Descargas. Dale un toque a un archivo para abrirlo, una presión prolongada para seleccionarlo y borrarlo, compartirlo o darle otro nombre.