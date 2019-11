Disney Plus gratis por un año: La forma más barata de obtener una suscripción

Disney

A medida que se pone más aguerrida la competencia entre los servicios de streaming de video, las empresas están lanzando buenas ofertas para que los usuarios se apunten. Por un lado, Apple está ofreciendo un año gratis a Apple TV Plus cuando compras un iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod Touch nuevo o reacondicionado. Y ahora Disney Plus está entrando al ruedo al ofrecer un año gratuito de su servicio a los clientes nuevos y existentes de Verizon Unlimited y a los clientes de Fios Home.

Disney Plus, que se lanza el 12 de noviembre, cuesta US$7 al mes o US$70 al año. Con Disney Plus podrás hacer streaming de películas de Disney, incluyendo las franquicias de Star Wars, Marvel y Pixar. Además Disney tiene una serie de películas y programas originales exclusivos para la plataforma, como The Mandalorian y una serie sobre Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor de protagonista.

A continuación te contamos las formas en que puedes ahorrar dinero en una suscripción a Disney Plus.

Cómo aprovechar la oferta de Verizon

Si ya tienes el plan inalámbrico de Verizon Unlimited, todo lo que necesitas hacer es ir al sitio Web de Verizon y apuntarte para conocer más sobre los 12 meses gratuitos de Disney Plus. Tienes hasta el 1 de junio de 2020 para aprovechar esta oferta. Si estás considerando cambiarte al plan de Verizon, tendrás que tomar los mismos pasos.

Verizon ofrece cinco planes inalámbricos Unlimited que califican para una suscripción anual gratuita a Disney Plus. Los precios van desde US$35 por línea (por un mínimo de cuatro líneas) hasta US$90 por una sola línea. Verizon tiene tres planes de Internet Fios Home que van desde US$40 a US$80.

Otras formas de ahorrar dinero en Disney Plus

Por US$7 al mes, Disney Plus se posiciona en medio de Apple TV Plus, que cuesta US$4.99 al mes, y Netflix, que cuesta US$8.99 al mes por el nivel básico. Para hacer la oferta aun mejor, Disney dijo que va a juntar Disney Plus con Hulu (con anuncios) y ESPN Plus y ofrecerá un descuento de US$5 si te suscribes a las tres opciones de streaming, lo que da un total de US$13 al mes. Disney ha dado pistas de que va a aumentar el precio de Disney Plus en el futuro a medida que el servicio se expanda y añada más películas y series.

Courtesy Lucasfilm Ltd.