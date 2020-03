Cómo ver Disney Plus en español

Disney es una empresa con una muy fuerte presencia en países de habla hispana. Por eso, no sorprende que su servicio Disney Plus, lanzado en noviembre de 2019 en Estados Unidos y en marzo de 2020 en España, te permita fácilmente ver sus contenidos con doblaje o subtítulos en español. (Así funciona la interfaz de Disney Plus).

El servicio ofrece dos opciones: Español o Español Latinoamericano. El doblaje en Español es con el acento de los habitantes de la Península Ibérica. El otro es un español "neutro" típico del doblaje que se hace en México.

En principio, antes de seleccionar tus preferencias para los contenidos, puedes elegir el idioma en el que quieres que te aparezcan los letreros y etiqueta en el app. En la versión móvil, el app de Disney Plus aparecerá en el idioma que tengas seleccionado para tu teléfono.

Captura de pantalla por Gabriel Sama/CNET

En la versión de escritorio vas a Profile (Perfil) que hallas en la esquina superior derecha con una imagen de Mickey Mouse, haces clic en Seleccionar Perfiles que por defecto te vuelve a llevar a la imagen del famoso ratón (ahí también puedes crear más perfiles). Dale clic a Mickey de nuevo y en ese menú selecciona tu idioma de preferencia hasta abajo.

Subtítulos y doblaje en Disney Plus

Activar los subtítulos y el doblaje es igual en las versiones móviles y de escritorio, y es muy fácil. Una vez que comiences a reproducir el contenido, pasa el dedo o el mouse sobre la pantalla y dirígete al icono de menú en la esquina superior derecha. Haz clic ahí y se abrirá un menú con las opciones de idiomas para Audio (doblaje) y Subtitles (subtítulos). Puedes elegir esas dos opciones en castellano y también holandés, francés, inglés u otros idiomas -- o apagar por completo los subtítulos.

Captura de pantalla por Gabriel Sama/CNET

Probamos esta función con películas anteriores de Marvel y Pixar y con contenidos originales exclusivos de Disney Plus -- como The Mandalorian, una serie de Star Wars -- y en todos los casos tanto el doblaje como los subtítulos se activaron de inmediato y funcionaron muy bien. El trabajo de doblaje y de subtitulado es de muy buena calidad, una de las ventajas de la fuerte presencia y larga relación de Disney con España y Latinoamérica.

¡Disfruta!