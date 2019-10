La cadena NBC transmitió vía streaming por primera vez el tradicional desfile de Día de Gracias de la cadena de tiendas por departamentos Macy's en 2016, así que tres años después se mantendrá la tradición.

Aunque el desfile debutó en 1924, no se vio por televisión sino hasta 1952 y desde 2016, a través de Internet. Así que no hay excusa para perderse el evento.

A continuación te contamos todos los detalles del desfile lo que debes hacer para ver los globos, carrozas y bandas desde tu computadora o celular.

Cuándo y cómo será el recorrido del desfile

El desfile se realizará el 28 de noviembre. Comienza a las 9 a.m. hora del Este de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Para quienes viven en la zona horaria del Pacífico, NBC aguantará la transmisión hasta las 9 a.m. hora local.

Eso significa que si vives en California, podrás ver el desfile en la televisión a las 9 a.m., aunque sería una transmisión con retraso de tres horas.

El recorrido empieza en la Calle 77 y Central Park West en dirección al sur, gira en Columbus Circle hacia la Avenida 6 y Central Park South, continúa hasta la calle 34 y luego gira por última vez hacia Macy's Herald Square. En total son 2.5 millas donde el público puede disfrutar del desfile.

Transmisión por TV e Internet

NBC transmitirá el evento por televisión y también hará streaming a través de su app, disponible en iOS y Android. Para verlo desde una computadora, dirígete a NBC.com/live y apúntate con las credenciales de tu proveedor de cable. Algunas estaciones locales de NBC, incluyendo NBC New York y NBC Dallas-Fort Worth, también harán una transmisión en vivo sin que necesites conectarte a través de tu proveedor de cable.

La cadena CBS realizará también una cobertura en vivo, que inicia a las 9 a.m. hora del Este. Para el horario del pacífico, comenzará a la 1 p.m.>>>es decir, CBS va a hacer su transmisión en el Pacífico con retraso de siete horas??? O va a empezar a transmitir al mismo tiempo 9 am hora del Este, es decir, 6 am hora del Pacífico??<<< Igualmente, puedes seguir el desfile desde la web de CBS o desde el app, disponible para iOS y Android.

Otras opciones

Si tienes Hulu Live TV, Sling TV, YouTube TV y PlayStation Vue, también podrás seguir en vivo el desfile. Para que estés mejor informado sobre lo que ofrecen los diferentes servicios de streaming, en CNET en Español elaboramos una lista, con sus ventajas y desventajas, además de los precios, para que tomes la mejor decisión.