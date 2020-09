Nueva protección contra desalojos: Los inquilinos están protegidos hasta fin de año

Angela Lang/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Una moratoria nacional que prohíbe los desalojos entró en vigor y esta vez con protecciones más amplias que la ya extinta prohibición de desalojos establecida por la Ley CARES. Si bien, la ley anterior solo cubría cierto tipo de propiedades, la nueva moratoria protege a todas las personas que viven en uno de los 43 millones de viviendas de alquiler en Estados Unidos, independientemente de dónde residan.

Sin embargo, la nueva prohibición de desalojos que entró en el 1 de septiembre y expirará el 31 de diciembre, no surgió del Congreso ni del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. En cambio, fue emitido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), haciendo uso del poder otorgado mediante una ley de salud pública de 1944. Con base en esto, los CDC emitieron una nueva orden con el fin de mantener a la gente alejada de refugios para personas sin hogar u otras condiciones de vida que podrían propiciar propagación del coronavirus.

A diferencia de las medidas federales anteriores, la orden de los CDC requiere que los inquilinos que se atrasen en el pago del alquiler presenten una declaración al propietario indicando que sus ingresos se han visto perjudicados por la pandemia de coronavirus y que han solicitado ayuda financiera, así como otras condiciones.

Analizamos esta nueva moratoria de desalojo y te contamos quién está cubierto, quién podría no estar cubierto y qué debes hacer si te preocupa ser desalojado. Además, te ofrecemos otros recursos para ayudarte a permanecer en tu hogar.

¿Qué hace (y qué no hace) la nueva protección contra los desalojos?

La nueva orden de los CDC impide que cualquier persona en el país que haya perdido ingresos debido a la pandemia y se haya atrasado en el alquiler sea desalojada. Sin embargo, no prohíbe los cargos adicionales por pagos atrasados, ni ofrece ayuda a futuro para que los inquilinos puedan pagar las rentas que deben, una salvaguarda que, según algunos, es fundamental para evitar una ola masiva de desalojos cuando se levante la protección.

La nueva orden solo impide desalojos por el incumplimiento en el pago del alquiler. Por lo que los desalojos continuarán en caso de que los inquilinos violen su contrato de arrendamiento, por conducta delictiva o por convertirse en una molestia, por ejemplo. Además, solo protege a quienes ganan menos de US$99,000 por año (US$198,000 en caso de contribuyentes que declaran de forma conjunta).

La orden de CDC no cambia las leyes estatales

Las prohibiciones de desalojo a nivel estatal que están vigentes permanecerán vigentes. Para ayudarte a conocer la situación de la protección contra el desalojo en tu estado, el sitio de servicios legales Nolo.com mantiene una lista actualizada de las disposiciones estatales contra desalojos (en inglés).

Pídele a tu arrendador una reducción del alquiler o una prórroga para el pago



En casi todos los casos, probablemente lo mejor sea que trates de llegar a un acuerdo con tu propietario o agencia de arrendamiento, si es posible. Aunque al parecer algunos propietarios han reaccionado a la pandemia presionando aún más a sus inquilinos para que paguen a tiempo, otros se han puesto a la altura de las circunstancias y algunos incluso han llegado a dejar de cobrar el alquiler por un periodo de tiempo.

Puede valer la pena que te pongas en contacto con tu arrendador para ver si puedes pagar menos alquiler en los meses que vienen o prorratear los pagos de alquiler de los dos meses siguientes durante el año próximo. A medida que cada vez más inquilinos de todo el país organizan huelgas de alquileres (es decir, de negativa a pagar alquileres) y más líderes de la comunidad presionan para el congelamiento de los alquileres, puede que tu arrendador prefiera llegar a un acuerdo antes que no recibir ningún alquiler.

Pero ten cuidado con aquellos propietarios que hacen demandas excesivas. Por ejemplo, algunos han pedido a sus inquilinos que les entreguen su cheque de estímulo de US$1,200 o cualquier dinero recibido de la caridad como condición para no presentar una orden de desalojo. No aceptes condiciones o términos poco razonables que no podrás cumplir, en especial si tu ciudad o estado ha decretado protecciones contra tales acuerdos.

Qué hacer si enfrentas dificultades financieras

Si necesitas un refugio inmediato o una vivienda de emergencia, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano cuenta con una lista de organizaciones de vivienda en tu área. Selecciona tu estado en el menú desplegable para obtener una lista de recursos disponibles cerca de ti.

En respuesta a la pandemia de coronavirus, muchos estados y ciudades han expandido la asistencia financiera para aquellos que tienen dificultades para pagar la renta. Para ver qué programas podrían estar disponibles para ti, selecciona tu estado en este mapa interactivo creado por la Asociación Nacional de Viviendas para Personas de Bajos Ingresos.

El sitio Web sin fines de lucro 211.org pone en contacto a quienes necesitan ayuda con servicios comunitarios esenciales en su área. Recientemente, creó un portal de asistencia para la pandemia. Si tienes problemas con tu presupuesto de alimentación o para pagar tus facturas de vivienda, puedes usar la herramienta de búsqueda en línea de 211.org o marcar 211 en tu teléfono para hablar con alguien que pueda ayudarte.

Otra organización sin fines de lucro, JustShelter.org, pone a los inquilinos en situación de desalojo en contacto con organizaciones locales que pueden ayudarlos a permanecer en sus hogares o, en el peor de los casos, a encontrar vivienda de emergencia.

El chatbot de servicios legales en línea de DoNotPay recientemente agregó una herramienta de alivio financiero para coronavirus que, según la compañía, identifica cuáles de las leyes, ordenanzas y medidas que cubren temas de alquileres y desalojos se aplican en tu caso, según tu ubicación. Aquí te mostramos cómo configurar una cuenta y usar el chatbot de DoNotPay (en inglés).

Finalmente, si no puedes pagar la renta de tu casa, la reubicación podría ser una opción. Los precios promedio de alquiler han disminuido desde febrero, según un informe publicado por Zillow en agosto. Aplicaciones como Zillow, Trulia y Zumper pueden ayudarte a encontrar algo más asequible. Solo ten en cuenta que aún puedes ser responsable de cualquier adeudo atrasado, así como de cualquier alquiler que se acumule entre hoy y el final de tu contrato de arrendamiento (si es que tienes uno), ya sea que desocupes o no tu casa actual.

