¿Debes comprar un iPad reacondicionado?

Hay un mercado enorme para los iPad reacondicionados, y ahora con la posibilidad de uno nuevo a la vuelta de la esquina, ese mercado seguirá creciendo.

En general, un equipo reacondicionado ha sido probado o reacondicionado por el fabricante u otra tercera parte, para volver a venderlo. Pudiera ser algo que el cliente devolvió bajo garantía por un defecto, o la caja se dañó en el viaje, o era el modelo de exhibición.

Comprar un dispositivo reacondicionado no solamente te ahorra dinero en comparación con el mismo modelo nuevo, sino también puedes conseguir iPads de hace unos años a buen precio, que satisfaga tus necesidades y así evitar que lleguen al basural equipos en buen estado..

Sin embargo, comprar equipos reacondicionados puede ser una tarea difícil porque la palabra significa cosas diferentes para diferentes detallistas. ¿Qué tiene de bueno ahorrar dinero si lo que haces es comprar os problemas de otros?

La clave de conseguir un buen iPad reacondicionado es comprarlo en un lugar de reputación, que no solo informe claramente los detalles del estado técnico del equipo, sino también tiene establecidas normas de devolución y garantía. En este caso, el mejor lugar para empezar a buscar es el propio fabricante.

Busca primero en Apple

En la tienda Apple hay una sección dedicada a sus productos reacondicionados y certificados. La sección está medio oculta, pero si bajas al final lo encontrarás en cualquier página bajo Refurbished and Clearance.

Comprar un iPad reacondicionado directamente de Apple es la opción más segura. Los precios tienden a ser los mejores, y además Apple le coloca una batería y cubierta nuevas, y lo somete a varias pruebas. También los coloca en cajas nuevas con todos los accesorios y un año de garantía, así como envío y devolución gratis. En esencia, estás comprando un iPad nuevo con descuento.

Lo que no es positivo es que estás a merced de lo que Apple tenga en inventario. Como la oferta de estos dispositivos reconstruidos es limitada, quizás el modelo de iPad que quieras no esté disponible de inmediato, o quizás nunca lo esté. Los modelos que están en el mercado son la mejor opción, pero son difíciles de conseguir. Si buscas un iPad 2 reconstruido, mejor te olvidas de eso.

Entonces busca en otras partes

Aquí es donde la situación se complica. Si buscas "iPads reacondicionados", verás muchas opciones de minoristas grandes como Best Buy, Amazon, Walmart y Newegg, y de lugares pequeños que se especializan en vender productos usados, como Gazelle. Entonces está ese campo minado de compras que se llama eBay. Todos tienen diferentes normas sobre los productos reacondicionados y tienen un abanico de garantías que venden. Además, aunque quizás le compres a Walmart o Amazon, esas no son necesariamente las empresas que te venden el iPad.

Captura de pantalla de Josh Goldman/CNET

Best Buy es la segunda mejor opción

Si no puedes encontrar el iPad que quieres en Apple, busca en Best Buy. Fíjate en los modelos bajo la descripción "Open-box Excellent Certified", que son la versión de lo que te vende Apple sin la batería y la carcasa nuevas. Estos dispositivos incluyen un año de garantía y son elegibles para la garantía extendida AppleCare. Los descuentos no son muy grandes, pero algo es algo.

Si quieres más descuentos, Best Buy también ofrece iPads reacondicionados que han sido "reparados y están como si fueran nuevos". Estos equipos incluyen una garantía de 90 días y la promesa de poder devolverlos y cambiarlos. El beneficio es que, si algo sale mal, puedes ir a la tienda en vez de tratar de solucionar el asunto en línea o por teléfono.

Cuidado con los vendedores en plataformas

Walmart y Newegg venden iPads reacondicionados. También tienen vendedores de terceras partes, al igual que Amazon, que usan sus plataformas para hacer lo mismo. El problema con esto es que las garantías y normas de devolución pueden ser diferentes.

En el caso de Amazon, concéntrate en los iPads vendidos bajo Certified Refurbished. Para recibir esa designación, tienen que estar "probados y certificados que funcionan y lucen como nuevos por un fabricante especializado o un reacondicionador especializado". Además de eso, incluyen al menos 90 días de garantía y están respaldados por las normas de devolución de Amazon.

Newegg no tiene dispositivos certificados como Amazon, pero sí tiene una norma de protección para comprar a terceros. Así las cosas, yo me inclinaría primero por los iPads que vende Newegg porque incluyen una garantía de 90 días (que no siempre ofrecen los vendedores en el mercado) y una norma que te reemplaza el dispositivo en un período de 30 días. De otra manera, asegúrate de verificar la garantía y las normas de devolución del vendedor antes de comprar.

Encontrar esta información en el caso de los vendedores que usan la plataforma de Walmart exige un poco más de esfuerzo: tienes que hacer clic en el nombre del vendedor. Pero, francamente, es mejor que compres los dispositivos que vende y envía Walmart misma simplemente porque puedes entrar caminando a una tienda si quieres devolverlo en un período de 15 días.

Gazelle para el resto

Gazelle compra y vende todo tipo de dispositivos móviles, incluidos los iPads. Sus productos son "certificados de segunda mano", lo que significa que han sido sometidos a un reacondicionamiento ligero, que incluye una inspección funcional y cosmética de 30 puntos. El período de devolución es de 30 días.

La parte buena de comprar en Gazelle es que clasifica sus dispositivos --excelente, bueno y regular-- así que si no te molesta un dispositivo con algunas marcas cosméticas, puedes ahorrarte algún dinero.