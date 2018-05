Empieza bien el año nuevo, asegurándote de que tu computadora portátil esté también bien. Te contamos 13 cosas que deberías comprobar o cambiar.

1. Comprueba si hay actualizaciones

Microsoft actualiza Windows regularmente. Tu computadora busca actualizaciones automáticamente pero puedes comprobarlo manualmente, yendo a Configuración (haz clic en el icono de la tuerca sobre el botón de Iniciar), escoge Actualización y seguridad de la columna de la izquierda y entonces haz clic sobre el botón de Buscar actualizaciones. Puedes actualizar tu computadora de esta forma en lugar de esperar a que las actualizaciones se instalen la próxima vez que apagues la computadora.

2. Activa la restauración del sistema

Es una buena idea asegurarte de que hayas establecido un punto de restauración en caso de que pase algo con tu computadora. Para escoger un punto de restauración, busca "restaurar" y entonces haz clic sobre Crear un punto de restauración. Eso te llevará a la pestaña de Protección del sistema de la ventana Propiedades del sistema.

Una vez ahí puedes escoger tu disco duro principal (probablemente sea C:) y entonces hacer clic en el botón de Configuración. Haz clic sobre el dial de radio para Activar el sistema de protección, si no está activado. Y aquí puedes escoger cuánto espacio del disco duro deseas reservar para tus puntos de restauración. No necesitas más de un 2 o 3 por ciento de puntos.

3. Ajusta la configuración del monitor

Felicidades por tener una computadora con un monitor de 1080p o superior. Tus imágenes se verán increíblemente nítidas, pero es posible que el texto y los iconos sean demasiado pequeños y difíciles de leer. Si bajas la resolución no resolverás el problema porque lo único que conseguirás será que las imágenes se vean borrosas. Sin embargo, Windows 10 te deja escalar el tamaño del texto, los iconos y los apps.

Haz clic con el botón derecho en el escritorio y selecciona Configuración de la pantalla. A continuación ajusta a tu gusto el botón que se desliza para Cambiar el tamaño de texto, apps y otros elementos. Necesitarás cerrar sesión y volver a entrar o reiniciar tu computadora para que la configuración se haga efectiva.

4. Establece las reglas para Focus Assist

Puedes activar Focus assist en el Action Center, pero puedes fijar reglas para activar automáticamente el bloqueador de notificaciones de Windows 10 al ir a Settings > System > Focus assist. Puedes hacer que se active durante ciertas horas. Arriba de la sección Automatic, puedes establecer para que solamente las notificaciones que valen la pena se incluyan en tu lista de prioridades y así aparezcan, o puedes escoger por desactivar todas las notificaciones con excepción de las alarmas.

5. Fija las reglas para Nearby sharing

Como Focus assist, puedes activar Nearby sharing o la capacidad de compartir archivos entre dispositivos que están cerca uno de otros. Lo puedes activar o desactivar en Action Center, pero puedes establecer los preceptos de enviar y recibir archivos y enlaces en Configuración. Vete a Settings > System > Shared experiences y puedes seleccionar enviar y recibir contenido de Everyone nearby (Todos los que estén cerca) o My devices only (Sólo mis dispositivos).

6. Escoge un plan energético

Tu computadora no necesita funcionar a toda potencia todo el tiempo. Si quieres alargar la vida de su batería escoge el plan Economizador. También puedes escoger Alto rendimiento si necesitas trabajar con gráficos. En medio está el plan Equilibrado. Para escoger un plan, haz clic sobre el icono de la batería en la bandeja del sistema, en la esquina inferior derecha del escritorio y entonces haz clic sobre Opciones de energía. A continuación haz clic sobre Elegir personalizar un plan de energía para escoger uno.

7. Configura un navegador predeterminado

Si quieres usar Chrome o un navegador diferente a Edge de Microsoft, necesitarás instalarlo tú mismo. Naturalmente, si haces eso, seguramente querrás que sea tu navegador predeterminado. Después de instalar Chrome, la primera vez que lo abras te pedirá si quieres que sea tu navegador predeterminado. Si perdiste esa oportunidad ve a Configuración > Sistema > Aplicaciones por defecto y haz clic sobre Microsoft Edge en la sección de "navegador" para escoger un navegador diferente.

8. Establece el nivel de tolerancia de instalación de apps

Microsoft se inspiró de Apple al añadir una configuración qu te permite controlar la clase de apps que se pueden instalar en tu computadora. Vete a Settings > Apps > Apps & features y puedes escoger permitir o no instalar apps de cualquier parte, sólo de la Windows Store o de cualquier parte pero notificándote si provienen de otra parte que no sea la Store.

9. Enciende la luz nocturna

El mirar una pantalla azul en la noche podría afectar tu reloj biológico y dificultar el sueño. Tu teléfono debería tener una forma de cambiar a colores más cálidos en la noche, y ahora Windows también los tiene. Existe un ajuste para minimizar la luz azul en tu computadora durante la noche. Vete a Settings > System > Display activa Night light. Puedes programarlo para que se active cuando oscurezca o puedes fijar las horas manualmente. También encontrarás un botón de Night Light en el Action Center.

10. Muestra las extensiones de los archivos

¿Quieres saber si una imagen es JPEG o PNG? ¿O si un documento es Word.doc o Word.docx? Windows 10 esconde las extensiones de los archivos a no ser que le pidas que te las muestre. Para hacerlo, abre el Explorador de archivos, haz clic sobre Ver en el menú superior y entonces marca la casilla Extensiones de archivos.

11. Conecta tu teléfono a tu PC



Existe una sección de Phone en Settings que crea conexiones entre tu teléfono y computadora. Haz clic en Add a phone y sigue las instrucciones para enlazar tu teléfono a tu PC. Esta conexión te permitirá retomar las tareas que dejaste en tu teléfono desde tu computadora; aunque esto no lo he probado. .

12. Elimina software innecesario

Muchos vendedores llenan las computadoras nuevas con apps de prueba. Afortunadamente Windows 10 ofrece una forma sencilla de ver qué aplicaciones están instaladas en tu laptop y una forma rápida de desinstalar las que no quieras. Ve a Configuración > Sistema > Aplicaciones y características y explora la lista. Si no quieres un app, haz clic sobre él y entonces presiona el botón de Desinstalar.

12. Protégete del ransomware

Windows Defender obtiene una nueva arma para combatir el ransomware. Abre Windows Defender Security Center y vete a Virus & threat protection > Virus & threat protection settings. Aquí podrás activar una nueva opción llamada Controlled folder access. Esto te protege contra ataques de ransomware. De forma predeterminada están protegidos Desktop, Documents, Music, Pictures y Videos, pero puedes añadir más. Si este ajuste está en gris, entonces tendrás que desinstalar la versión de prueba de McAfee u otro app de seguridad que vino preinstalado en PC.