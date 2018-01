Alexa de Amazon puede hacer muchas cosas. Te puede pedir una pizza de Domino's o solicitar un Uber. La Echo puede reproducir prácticamente cualquier audio, controlar tu casa inteligente o despertarte por la mañana.

Hay algunas funciones más útiles en el futuro de este asistente virtual. Pero siguen quedando muchas cosas que Alexa no puede hacer.

Debemos clarificar además que Alexa puede entender nombres de cosas en español, pero no habla ni entiende el español todavía.

Acciones en IFTTT



Gracias a su integración con IFTTT, Alexa funciona ahora con docenas de dispositivos para el hogar inteligente que se pueden usar para crear tareas en Todoist o activar múltiples recetas con una sola frase.

El problema de la integración de Alexa con IFTTT es la falta de acciones. Alexa sólo puede usarse para activar cosas en IFTTT. Eso significa que no puedo, por ejemplo, completar una tarea en Todoist y que Alexa me reproduzca una canción. Alexa tampoco puede reproducir sonidos -- como el ladrido de un perro -- cuando en mitad de la noche se detecta movimiento o una puerta se abre.

Cadena de comandos

Si quieres que Alexa haga más de una cosa, no le puedes decir todo lo que quieres de una sola vez. Por ejemplo, decirle: "Alexa turn on the lights, play the Evening Chill playlist on Spotify, and turn the temperature up" ("Alexa enciende las luches, reproduce la lista 'Tarde relajada' de Spotify y sube la temperatura"), no funcionará como quieres.

Tienes que dividir cada uno de estos comandos:

"Alexa, turn on the lights". ("Alexa, enciende las luces").

"Alexa, play Evening Chill playlist on Spotify". ("Alexa, reproduce la lista 'Tarde relajada' de Spotify").

"Alexa, turn the temperature up". ("Alexa, sube la temperatura").

Puedes juntar varios controles para el hogar inteligente en uno solo con Routines. Pero routines no funcionará con todos los comandos -- sólo los que ya están incluidos como controles para el hogar inteligente o actualizaciones sobre el tráfico, las noticias o el tiempo.

Activaciones personalizadas

Los dispositivos Alexa sólo tienen cuatro palabras para despertarse: Alexa, Amazon, Echo o Computer. Si quieres una palabra más personal, mala suerte.

Y si el inglés no es tu lengua materna o no te gusta la voz femenina para Alexa, ahora mismo no hay opciones para personalizar ninguna de esas funciones.

Decir palabrotas

Si usas el comando "Simon says" ("Simón dice"), Alexa repetirá lo que sea que digas. Incluso si dices palabrotas, repetirá tus palabras. Pero las palabrotas se taparán con un bip. A alguna gente le gustaría que eso no fuera así.

Atajos para los comandos

Google también ha añadido una función a la que llama Shortcuts a su Google Home. Los Shortcuts son una especie de expansión de texto para tu bocina inteligente y les puedes asignar algo que es mucho más fácil o rápido de decir a un comando más complicado. Por ejemplo, podrías querer cambiar "OK Google, muéstrame en la televisión fotos de mi familia del año pasado" por un "OK Google, alégrame".

Con Alexa, lo más parecido que tienes a esto implica usar IFTTT. Puedes decir: "Alexa, trigger good night" ("Alexa, activa buenas noches") y que todas las luces de la casa se apaguen, además de cerrar las puertas. La diferencia es que la integración con IFTTT se limita a enlazar Alexa con servicios externos. No puedes crear un comando de atajo para reproducir tu música favorita o enviar fotos o videos a un Fire TV Stick cercano.

Cambios de voz

Google también ha permitido recientemente que puedas cambiar la voz de su Assistant entre hombre y mujer. Apple da opciones entre voces masculinas y femeninas para Siri en múltiples idiomas y acentos desde 2014. Es algo que Amazon todavía tiene que explorar con Alexa.

Ahora, sin embargo, puedes hacer que Alexa hable con acento británico o en alemán.

Grabar una nota de voz

Las bocinas Alexa ahora pueden almacenar tus notas de voz, pero no pueden grabarlas. Es algo extraño considerando que graba todo lo que dices. Puedes ver todo lo que has dicho (y reproducir las grabaciones) en el app de Alexa para Android o iOS y en alexa.amazon.com.

Llamada de emergencia al 911

Es posible que hayas oído la historia de que Alexa salvó la vida de una mujer y su hijo a los que tenían retenidos. La bocina habría llamado al número de emergencias 911, que alertó a las autoridades locales.

La mayor parte de la historia es cierta, excepto que Alexa no puede llamar al 911 o cualquier otro servicio de emergencias. Puede llamar a la mayoría de números móviles y fijos, pero no puede llamar al 911 o a números 1-800 ó 1-900.

Modo nocturno

Google ha activado una función para las bocinas Google Home llamada Night Mode, que limita automáticamente el volumen del altavoz para su uso durante la noche.

Alexa tiene un modo Do Not Disturb (No molestar) que silencia las notificaciones y otras alertas. Pero Night Mode de Google Home baja automáticamente el volumen de la música y la reproducción de otros audios durante un horario programado. Night Mode también bajará el brillo de las luces que hay en la parte superior del altavoz Google Home.