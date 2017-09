7 cosas que iPhone X puede hacer y el iPhone 8 no

El 12 de septiembre fue un día histórico para Apple. No sólo se salió de su tradición numérica de nombrar sus teléfonos, saltándose el iPhone 7S y el iPhone 7S Plus, sino que también anunció un tercer teléfono que opacó completamente sus modelos insignia normales.

El iPhone X se impone sobre el iPhone 8 y 8 Plus. Tiene un diseño modificado, nueva pantalla y mejoras en las especificaciones. Estas adiciones hacen del iPhone X capaz de cosas que el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus no pueden hacer.

Pantalla OLED con HDR

Aunque los tres modelos nuevos de iPhone son compatibles con HDR1o y Dolby Vision, sólo el iPhone X viene con una verdadera pantalla HDR. Esto se logra al usar tecnología OLED en lugar de las pantallas LCD con IPS que se encuentran en el iPhone 8 y 8 Plus. La pantalla OLED en el iPhone X tiene un ratio de contraste significativamente más alto de 1,000,000:1, comparado al ratio de 1,300:1 del iPhone 8 Plus y 1,400:1 del iPhone 8.

Esta pantalla OLED, a la cual Apple llama Super Retina HD, puede producir negros mucho más profundos. Esto se logra al apagar los pixeles que son negros, mientras que en una pantalla LCD estos pixeles siguen encendidos. Gracias a esto, la pantalla OLED ofrece otra ventaja: mejor vida de batería.

Una batería más duradera

A pesar de toda la nueva tecnología del iPhone X, este tiene una batería que dura más que el iPhone 8.

Apple, como acostumbra, no revela las calificaciones de capacidad de las baterías de sus teléfonos, pero dice que el iPhone 8 puede durar tanto como el iPhone 7. De la misma forma, el iPhone 8 Plus debe durar lo mismo que el iPhone 7 Plus. Pero la empresa subraya que el iPhone X puede durar hasta 2 horas más que el iPhone 7.

¿Qué significa eso exactamente? Mientras no nos informa cómo se obtienen esas dos horas adicionales, Apple ofrece una tabla de comparación que muestra que el iPhone X y el iPhone 8 Plus pueden durar unas 21 horas de llamadas por voz, mientras que el iPhone 8 puede durar 14 horas. Para uso de Internet, el 8 Plus puede durar 13 horas, mientras que el iPhone X y el iPhone 8 puede durar 12 horas. Cuando se trata de reproducción de video, el iPhone 8 y iPhone X ofrecen 12 horas de batería mientras que el iPhone 8 Plus ofrece 13 horas. Pero para reproducción de audio, el iPhone X y el iPhone 8 Plus puede durar hasta 60 horas comparados a las 40 horas del iPhone 8.

Dicho todo esto, lo que puedes hacer con el iPhone X no lo puedes hacer con otros modelos del iPhone, como los trucos de la pantalla OLED: fondos de pantalla oscuros y el modo nocturno en ciertos apps. Al apagar los pixeles, podrás sacarle el jugo a la batería del iPhone X.

Estabilización de imagen óptica

James Martin/CNET

A pesar de que los tres nuevos modelos de iPhone vienen con dos cámaras de 12 megapixeles en la parte trasera y cámaras de 7 megapixeles en la parte frontal, tanto el iPhone X como el iPhone 8 Plus tienen un sensor de cámara trasera adicional. Estas cámaras dobles tiene dos lentes distintos: un gran angular y otro telefoto. Pero Apple añadió dos cosas más a la cámara del iPhone X.

Primero, el iPhone X tiene estabilización de imagen óptica (OIS, por sus siglas en inglés) en ambas cámaras. El iPhone 8 Plus tiene OIS sólo en la cámara gran angular, dejando la cámara telefoto más susceptible al temblequeo.

Segundo, el lente telefoto del iPhone 8 Plus tiene una apertura de f/2.8, mientras que el iPhone X tiene un lente telefoto con una apertura de f/2.4, dándole una pequeña ventaja en la profundidad de campo en condiciones de poca luz en las fotos que captura el lente telefoto del iPhone X.

Face ID

La pantalla del iPhone X se extiende de costado a costado, de arriba hacia abajo, dejando poco espacio en la parte superior para una serie de sensores que incluyen la nueva cámara TrueDepth. Esto significa que el botón de Inicio ya no está ni tampoco el sensor Touch ID.

Con el iPhone X, tendrás que usar Face ID para desbloquear el teléfono. Utiliza una cámara infrarroja, sensor de luz y un proyector de puntos con más de 30,000 puntos invisibles para armar y leer tu mapa facial. Y, debido a que Touch ID ya no está, tendrás que usar Face ID para autenticar las compras usando Apple Pay.

Face ID está consciente de la atención que le prestas, también, lo que significa que no desbloqueará el celular si no quiere que lo hagas, por ejemplo, cuando estás leyendo notificaciones.

Debido a que Face ID requiere de estas tres piezas de tecnología, no lo puedes usar en el iPhone 8 o el iPhone 8 Plus, que aún conservan Touch ID.

Modo retrato en la cámara frontal

La cámara frontal del iPhone X viene con un par de trucos de los que las cámaras del iPhone 8 y 8 Plus no son capaces.

Para empezar el modo retrato, que antes era posible solamente en las cámaras traseras del iPhone 7 Plus, se encuentra tanto en el iPhone 8 Plus como el iPhone X. Sin embargo, gracias a la ayuda de sensores adicionales que se encuentra al frente del iPhone X, su cámara frontal TrueDepth puede también tomar selfies con modo retrato.

Portrait Lighting con la cámara frontal

James Martin/CNET

Portrait Lighting — la nueva función que escanea tu cara y calcula cómo tus facciones faciales interactúan con la luz para crear efectos de iluminación — es también posible con la cámara TrueDepth en la parte frontal.

Esta función de la cámara lleva el modo retrato al próximo nivel al no sólo diferenciar el primer plano del fondo, sino que también simula distintas condiciones de luz: natural, estudio, contorno y luz de escenario. La iluminación de escenario, por ejemplo, mantiene tu cara iluminada para simular retratos profesionales hechos en un estudio.

'Animoji'

Finalmente, animoji. Esta función es específica del iPhone X que utiliza la cámara TrueDepth para leer y analizar "más de 50 movimientos musculares distintos" para reflejar los movimientos y expresiones de 12 animojis distintos (o emojis animados).

Los animojis se crean dentro de Messages y tu voz se graba. Se reproducen continuamente en la visualización del mensaje, y cuando le das un toque para abrir un animoji, la grabación de voz se reproducirá.