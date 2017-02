Te daré una respuesta mañana.

Tendré esas cifras al final del día.

Te traeré el informe este viernes.

Con la constante lluvia de correos electrónicos, lo que prometes hacer puede perderse fácilmente en el camino. Y aquí es donde entra Cortana. Ya puedes usar el asistente digital de Windows 10 para establecer recordatorios personalizados, pero ahora Cortana adoptará un enfoque más proactivo para evitar que las cosas se resbalen de tu lista de tareas pendientes.

Microsoft anunció hace unos días semana que Cortana ahora puede analizar tus correos electrónicos para las promesas que has hecho y recordarte antes de que llegue el momento de cumplirlas. Para hacer estos "recordatorios sugeridos", Cortana utiliza el aprendizaje automático para reconocer las promesas que has hecho que tienen una fecha adjunta a éstas.

Agrandar Imagen Microsoft

La nueva función de escaneo de correo electrónico de Cortana se está lanzando ahora a Windows 10 y llegará a iOS y Android en las próximas semanas. Actualmente, debes usar Outlook.com o de Office 365 para usar la función, pero la compatibilidad con servicios de correo electrónico adicionales estará disponible próximamente, de acuerdo con Microsoft.

Cómo establecer recordatorios

Para comenzar con los recordatorios sugeridos por Cortana, deberás conectar tu cuenta de Outlook.com u Office 365 a Cortana. Para ello, abre Cortana y haz clic para ver la vista Notebook. Desde aquí, haz clic en Servicios conectados para conectar cualquier tipo de cuenta de correo electrónico.

Los recordatorios sugeridos por Cortana te alertarán antes de la fecha límite de un compromiso que hayas hecho. Estos recordatorios se mostrarán en la vista Inicio de Cortana, así como en el Centro de Acción (Action Center).

La función no se ha extendido a todos todavía (mi propia prueba de correo electrónico no parecía activar la función). Si tú no ves los recordatorios sugeridos de Cortana todavía, ten paciencia, pero llegarán pronto.