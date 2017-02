Convierte una 'laptop' vieja en una híbrida Chromebook-Linux

Situación habitual: compras una nueva computadora portátil pensando que venderás, donarás o regalarás la vieja... pero nunca lo haces. Tal vez no quieras tener que lidiar con Craigslist o eBay, por no mencionar eso de de borrar todos tus datos, reinstalar Windows y demás.

Sea cual sea tu caso, en estos momentos la computadora vieja en cuestión ocupa espacio en tu casa. Pero no tiene que ser así. Puedes darle una nueva vida a esa laptop.

Con Linux, ¿verdad? No. Quiero decir, sí. Podrías instalar Linux, que siempre ha sido la opción predeterminada en estos casos, pero no todo el mundo necesita o quiere la complejidad de ese sistema operativo. Para algunos Chromium puede ser una mejor opción.

Chromium es el sistema operativo que llevan las Chromebooks: esos dispositivos rápidos y basados en la nube que son tan populares hoy en día. Piénsalo: por el motivo que sea, nadie compra laptops con Linux. Compran Chromebooks.

Si te gusta la idea de darle a tu equipo antiguo una nueva vida al estilo Chromebook, tenemos buenas noticias. Es rápido, gratis y fácil. Y ni siquiera es permanente, a no ser que quieras que lo sea.

Hay que decir que Cub Linux, el sistema operativo del que hablaré en este artículo, ya no se desarrolla activamente. Eso significa que no podrás conseguir soporte técnico directamente (incluso la página del foro de usuarios ya no está disponible, pero es posible que puedas encontrar ayuda en foros de Linux menos específicos). Y siempre hay un riesgo de seguridad con todos aquellos sistemas operativos que no se actualizan.

Dicho esto, Linux es muy seguro y no tuve ningún problema para que Cub Linux funcionara.

Junta tus herramientas

Para empezar, vas a necesitar lo siguiente:

Una memoria flash que puedas dedicar exclusivamente a este proyecto. Necesita un mínimo de 1GB de almacenamiento.

Rufus, un servicio gratuito para crear memorias flash de arranque. Descarga la versión portátil. No hay necesidad de que lo instales, sólo lo usarás una vez.

Cub Linux. Sí, es un sistema operativo basado en Linux, diseñado para duplicar la apariencia y comportamiento de Chromium. Descargarás un solo archivo ISO, que Rufus añadirá a tu memoria de arranque.

¡Gracias al lector Mark Edwards por compartir estas herramientas!

Crea tu disco de arranque

Incluso si nunca has hecho nada como esto antes, es increíblemente fácil.

Usando tu PC actual, enchufa tu memoria flash (ignorando o cerrando los mensajes que aparezcan) y abre el servicio Rufus. En el campo Device (Dispositivo), en la parte superior, asegúrate de que tu memoria flash sea la que está seleccionada. Si no es así, haz clic en el menú desplegable y selecciónala.



Agrandar Imagen Rick Broida/CNET Al lado de la casilla marcada "Create a bootable image using," (Crear una imagen de arranque usando) haz clic en el icono del título del disco y navega hasta encontrar el archivo Cub Linux ISO que has descargado. Seguramente estará en tu carpeta de descargas. Haz clic en él y entonces en Open (Abrir). Si quieres, puedes cambiar el campo "New volume label" (Etiqueta de nuevo volumen) por algo como "Cub Linux", pero no es necesario. Haz clic en Start (Empezar), y espera a que la memoria se formatee y se instale el archivo ISO: Mientras eso pasa, puedes empezar con los pasos siguientes.

Prepara tu computadora vieja

Es hora de encontrar tu computadora antigua. No importa en el estado que esté o incluso si está llena de malware. Sólo necesitas que pueda arrancar con una memoria flash.

Eso puede significar aventurarte en la BIOS y cambiar el orden de arranque, que por defecto casi seguro que pone el disco duro primero. Algunas computadoras ofrecen un menú de arranque que te deja escoger desde qué dispositivo arrancar sin tener que tocar la configuración. Si es tu caso, considérate afortunado.

Por ejemplo, probé todo esto con una HP Pavilion dm1z, una que llevaba en mi estantería durante varios años. Cuando la enciendes por primera vez no hay menú de arranque, sólo una pantalla blanca que te lleva a la ventana de inicio de Windows. Hice una búsqueda rápida de "Pavilion dm1z boot menu" (Pavilion dm1z menú de arranque) y me enteré de que tenía que presionar F1 o F10 inmediatamente después de encender la máquina (acabó siendo F10).

Es algo bastante común pero, teniendo en cuenta mi experiencia anterior, también puede ser F2, F9, F12 o incluso la tecla Delete. Depende del sistema.

Una vez que te has encontrado en la BIOS, encuentra el menú de inicio o arranque y asegúrate de que "flash drive" (memoria flash) o "USB drive" (memoria USB) sean los primeros de la lista de arranque. Entonces guarda y sal (normalmente presionando F10 pero, una vez más, puede cambiar).

¡Arranca!

Lo creas o no, eso es todo. Pon la nueva memoria flash en la computadora vieja, arranca y espera a que aparezca el menú. Podrás usar Cub Linux directamente desde la memoria extraíble -- una buena idea para asegurarte de que todo funciona y de hecho te gusta este sistema operativo -- o instalarlo.

Si decides lo segundo, puedes instalar el sistema operativo junto a Windows (para un arranque dual) o convertirlo en un sustituto.

Sólo hay un problema, y es que la página cublinux.com no funciona y sus foros de usuarios tampoco. De modo que no hay soporte real disponible a no ser que lo busques en otro lado, como un foro de Linux menos específico.

El sistema operativo me pareció muy fácil de usar, muy rápido y muy parecido a Chromebook. Si quieres darle nueva vida a una computadora vieja, ésta puede ser una gran solución.