7 controles parentales para el iPhone de tus hijos

Los iPhone son como cigarrillos. Son adictivos y su estrategia de mercadeo va dirigido a los chicos. De forma similar a las fabricantes de cigarrillos que han sido obligadas a reducir sus esfuerzos por apelar al consumidor joven, Apple ha sido llamada a enfrentarse al tema de la adicción al teléfono entre su clientela más joven. En respuesta, Apple ha prometido presentar nuevos controles para ayudar a los padres a gestionar el uso de los iPhone de parte de sus hijos.

Mientras esperas a que Apple añada estos nuevos controles, te presentamos siete controles parentales que puedes usar ahora para proteger la privacidad de tus hijos y restringir su acceso a contenido no apropiado. Apple denomina los controles parentales en el iPhone como restricciones. Para habilitarlos, dirígete a Configuración > General > Restricciones > Activar restricciones.

1. Desactiva algunos apps

Después de activar las restricciones, verás una sección que dice Permitir en la parte superior y te permite deslizar un interruptor para desactivar algunos apps que no quieres que tus niños usen. Quizá no quieres que usen Safari, por ejemplo, o acceder Internet en general, o usar la cámara para hacer FaceTime. Puedes también prevenir a tu hijo instalar o borrar apps o que realice compras dentro de los apps.

2. Restricciones de contenido

Debajo de la sección de Permitir, se encuentra la sección de Contenido permitido donde puedes evitar que tu hijo compre películas con contenido adulto y programs de televisión con contenido explícito. También puedes seleccionar la calificación para canciones y podcasts, libros y apps. Para los sitios Web, sugiero seleccionar "Limitar el contenido para adultos", y para los niños más pequeños, seleccionar "Sólo sitios web específicos", luego hacer una selección de la lista.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

3. Ajustes de privacidad

En la sección de Privacidad, puedes prevenir que tu hijo realice cambios a varios apps y ver si los Servicios de localización están activados, y si es así, cuáles apps están usando esos servicios. Una cosa que revisaría es asegurarte de que selecciones No permitir cambios a Compartir mi ubicación para que tu hijo no inhabilite el rastreo de ubicación.

También recomiendo que le eches un vistazo al apartado de Fotos para ver qué apps están accediendo la fotos de tu hijo. Instagram, Facebook y Pinterest quizá estén bien, pero si ves un app no conocido que tenga acceso a las fotos, es hora de hablar con tu hijo.

4. Evita los cambios

Más abajo en la página de Restricciones, la sección de Permitir cambios te ayuda a evitar que tu hijo realice cambios en tu iPhone. Puedes evitar que tu hijo realice cambios en su cuenta y en el plan celular. El último apartado de la sección — No molestar al ir al volvante — debe estar habilitado.

5. Ajustes del Game Center

Los juegos multijugadores puede ser una cloaca de mal comportamiento y peor lenguaje. En la sección de Game Center que se encuentra abajo en la página de Restricciones, puedes inhabilitar los Juegos multijugador para que tu hijo pueda jugar juegos en tu teléfono pero no con otros jugadores online. Puedes también inhabilitar la capacidad de añadir amigos a su cuenta de Game Center y grabar su pantalla mientras juegan.

6. Permiso de compra

Una vez que finalices los ajustes de las restricciones en el iPhone de tu hijo, es hora de tomar tu iPhone y añadirlo a En familia. De esta manera no sólo ahorrarás dinero al compartir las compras realizadas en el App Store y el espacio de almacenamiento en la nube iCloud, sino que también obtendrás control sobre sus compras en el App Store.

Si tu hijo es menor de 13 años, tendrás que crear una cuenta por él usando tu iPhone. Para ello, dirígete a Configuración > [Tu nombre] > Configurar "En Familia" > Añadir familiar y luego dale un toque Crear una cuenta para un niño. Tendrás que ingresar su fecha de nacimiento, aceptar a la divulgación de privacidad, ingresar un código de tres dígitos que está al revés de tu tarjeta de crédito o débito, añadir el nombre de tu hijo, crear una dirección de email en el iCloud, seleccionar una contraseña, y configurar algunas preguntas de seguridad. La cuenta aparecerá debajo de Miembros de la familia en la página de En familia en Configuración.

Una vez que hayas añadido a tu hijo como un miembro oficial en el iPhone, puedes empezar a usar la función Ask to buy o permiso de compra para aprobar las transacciones realizadas en el App Store. Para los niños menores de 12 años, la función está habilitada de forma predeterminada. Para habilitarla de forma manual, vete a En familia en Configuración, dale un toque al nombre del familiar y dale un toque al interruptor que se encuentra al lado de Ask to buy. Cuando esté habilitada la función, obtendrás una notificación en tu iPhone para aprobar o rehusar una compra en el App Store.

7. Compartir la ubicación

En la sección En familia, échale un vistazo a Compartir ubicación en la sección de Funciones compartidas para asegurarte de que esté activada. Esto te permitirá usar el app Find My Friend para ver dónde está tu hijo si éste no contesta tu llamada o mensaje de texto.