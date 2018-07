5 consejos y trucos de Google Translate que necesitas saber

Si tus planes de viaje para este verano te llevarán a tierras lejanas, entonces hay dos herramientas que son indispensables para tu viaje: tu pasaporte y el app Google Translate. Aquí hay cinco maneras de obtener el máximo provecho de tu Google Translate.

Traducción sin conexión a Internet

Nada ni nadie puede garantizarte que tendrás acceso constante a Internet durante tus viajes. Para esos momentos en los que no tienes, puedes usar Google Translate si has descargado el paquete del idioma que necesitas. Además, ahora estos paquetes de idiomas vienen con la traducción automática neuronal (NMT, por sus siglas en inglés), que mejora los esfuerzos de traducción de la app. La NMT traduce oraciones completas, en lugar de sólo algunas partes de una oración, además de que analiza el contexto más amplio del texto con el objetivo de obtener resultados más precisos. Antes de este cambio, el servicio de NMT sólo estaba disponible cuando el app estaba en línea, lo cual dejaba las traducciones sin conexión a Internet con herramientas más básicas. Para descargar el paquete de un idioma puedes acceder a la lista y seleccionar el botón de descargar con la flecha hacia abajo que está a lado del del idioma que desees. Cada paquete de un idioma pesa entre 35MB y 45MB, por lo que no ocupará mucho espacio en tu teléfono.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Resalta el texto que quieres traducir



Cuando usas la cámara de tu teléfono para traducir una señal de tráfico, el nombre de una calle, un menú u otro texto foráneo que encuentres, el app de Google Translate actúa como si fuera mágica ya que muestra las traducciones de forma inmediata directamente en la pantalla de tu teléfono (si has descargado el paquete del idioma). Puedes seleccionar una parte del texto en la pantalla de tu teléfono para tener una traducción más precisa. Para hacerlo, selecciona el botón de la Cámara y tu teléfono comenzará una animación de escaneo. Mientras hace esto, arrastra tu dedo para resaltar el texto que necesitas y luego toca el botón de flecha azul en la parte superior que se encuentra a la derecha del texto por traducir. Saldrás del modo Cámara y regresarás a la pantalla de iInicio con tu texto traducido.

Modo Conversación

Usar el micrófono de tu teléfono para obtener traducciones es rápido y fácil, y también puedes usar el app para que te ayude a traducir las conversaciones que tienes con un extranjero. Cuando estás en el modo Micrófono, lo predeterminado es escuchar una conversación en un idioma y obtener la traducción. Si tocas el botón rojo del Micrófono, puedes poner el app en modo Conversación, en donde escuchará la conversación en ambos idiomas, la tuya y tu contraparte, y te ofrecerá traducciones en la medida que tú y tu amigo extranjero se conocen entre sí.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Guarda tus palabras y frases favoritas



Si te encuentras buscando repetidamente la traducción de ciertas palabras y frases, puedes guardarlas para que tengas acceso a ellas de forma más sencilla. Simplemente toca el botón de la estrella que está a lado de una traducción y se agregará a tu lista de Guardados. Para ver las palabras o frases que has guardado, toca el botón Guardados en la parte inferior de tu pantalla.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Usa tu app como diccionario

Configura tu app para que te traduzca del español al español (o al idioma que quieras hablar), y el app te devolverá las definiciones del diccionario en lugar de las traducciones, lo que hará que tu Google Translate sea un gran diccionario de bolsillo y un diccionario de sinónimos.