Consejos para que no te roben los paquetes afuera de tu casa

Amazon

Una consecuencia negativa de la moderna práctica de comprarlo todo por Internet es el robo de paquetes. Un paquete o una pila de ellos esperando en la puerta de tu casa a que los recojas son una presa fácil para cualquier amigo de lo ajeno. Algunos ladrones incluso siguen a las camionetas de reparto para ver dónde dejan los paquetes.

Según un estudio de 2017 hecho por Shorr Packaging, a cerca de un tercio de los estadounidenses les han robado un paquete fuera de su casa.

Aquí te damos algunas buenas opciones para evitar este problema.

Aviso: CNET podría llevarse una parte de los beneficios por la venta de los productos que se pueden ver en esta página.

Regístrate en Amazon Key

Amazon está haciendo frente al problema directamente (o al menos lo intenta) con Amazon Key, que combina varios dispositivos inteligentes —candados, cámaras, etcétera— que permiten que los repartidores de los servicios de entrega entren a tu casa, garaje o abran la puerta de tu coche.

Eso significa que debes estar dispuesto a que un desconocido entre a tu casa o coche. Con cámaras y apps puedes supervisar toda la operación, pero sigue siendo algo raro.

Los kits de cerrojo inteligente compatibles con Amazon Key están disponibles a partir de US$215, pero la instalación no está incluida y cuesta unos US$140 adicionales. El servicio está disponible en unas 50 ciudades. Y debes ser usuario de Amazon Prime para poder usar Key.

Key para el coche también requiere que seas miembro de Prime. Está disponible en unas tres docenas de ciudades y funciona con coches de 2015 o más recientes de Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC y Volvo con un plan de vehículo conectado como OnStar u On Call.

Finalmente, si compras un abridor inteligente de puerta de garaje Chamberlain MyQ, Amazon Key permite que los conductores dejen paquetes dentro del garaje.

Mira si hay un casillero de Amazon cerca

Amazon

Las entregas de Amazon no tienen por qué terminar en tu porche. Pueden ir a Amazon Lockers o casilleros de Amazon. Son exactamente eso, taquillas o casilleros situados en varios lugares (Whole Foods, 7-Eleven, grandes almacenes, etcétera). Cuando te entregan el paquete, recibes la combinación necesaria para abrirlo.

Está claro que la gracia de comprar por Internet es la comodidad y conducir a una tienda para recoger el paquete elimina un poco esa comodidad. Pero si compras a menudo en Whole Foods, por ejemplo, esta es una buena alternativa para recibir algunos paquetes.

No hay tasa adicional por usar los Amazon Lockers y siempre puedes usarlos también para devoluciones, una alternativa a considerar en lugar de tener que hacer cola en la oficina de correos o en UPS.

Instala un BoxLock

¿Y una taquilla o casillero para tu porche que no esté limitada a las entregas de Amazon? Esa es la idea tras BoxLock, un candado inteligente que escanea paquetes para que los conductores de reparto los puedan dejar dentro de una caja en tu porche.

Tú pones la caja. BoxLock se encarga del escaneo y la conectividad (vía Wi-Fi). El candado comprueba el código de barras del paquete y se asegura de que sea el que estás esperando. En caso afirmativo, se abre, dando acceso a la caja.

Eso sí, es una solución un poco cara. Cuesta US$129.

Recluta a un vecino

¿Hay algún vecino en quien confíes? ¿Uno que esté en casa la mayoría de días? Puedes considerar pedirle que los paquetes se entreguen en su casa. El problema para ti será recoger esos paquetes de su casa en un momento que sea conveniente para ambos. El problema para él es que tendrá que lidiar con los repartidores de paquetes.

Ni qué decir tiene que esto se merece algún tipo de agradecimiento, como un plato de galletas, una tarjeta de regalo de Starbucks o algo así.

Haz que te entreguen los paquetes en la oficina

Esta es una de las opciones más seguras. Pero hay algunas consideraciones que deberías hacer, una de ellas que tendrás que llevar una o varias cajas de tu oficina a tu coche (o a tu tren o autobús).

Si trabajas en un edificio grande, podrías recibir las quejas de los empleados de la oficina de clasificación de correspondencia.

Además a veces se entregan paquetes al atardecer, cuando los edificios de oficinas ya están cerrados. Y esto podría implicar que devolvieran tu paquete sin haber llegado a ser entregado.

Instala una cámara de seguridad

Wali

Es difícil que un ladrón vaya a arriesgarse a salir por cámara, ¿verdad? Lo cierto es que las cámaras no son mucho freno para los criminales si no saben que están instaladas. Algo muy posible con dispositivos discretos como la Ring 2 o Nest Hello.

Por un lado es cada vez más barato añadir una cámara de vigilancia a tu porche (la Remo S, por ejemplo, cuesta solo US$99), pero podrías acabar teniendo los mismos resultados (o mejores) con una cámara falsa que llame mucho la atención.

Por ejemplo este kit de dos cámaras de seguridad falsas se vende por US$13. Tienen un aspecto bastante convincente. Aunque los ladrones profesionales tal vez podrían darse cuenta de que son falsas.

No estoy diciendo que no tengas que poner una cámara real, porque lo que está claro es que una cámara falsa no te va a dar material que puedas usar como prueba contra un ladrón. Solo digo que una cámara camuflada en el timbre podría no evitar que un ladrón de porche se lleve tus paquetes.

Haz que te lleguen alertas de entrega

La información es poder. Y en este caso la información de que se ha entregado un paquete. De este modo sabrás exactamente a qué hora han entregado un paquete y dónde lo han dejado

Cuando te sea posible, regístrate para que te lleguen las alertas de entregas. Amazon, por ejemplo, puede notificarte por mensaje de texto cuando te entregan un paquete.

USPS ofrece un servicio llamado Informed Delivery o entrega informada que incluye monitorización de entrega.

Y también te puedes dar de alta en UPS My Choice para recibir alertas de este servicio de mensajería.