3 consejos para viajar con tu teléfono en el extranjero

No dejes que el Modo Avión o la ausencia de datos te impidan usar tu teléfono y sacar total ventaja cuando estés viajando fuera del país. Estos son algunos consejos para mantenerte conectado mientras viajas.

Alina Bradford/CNET

Descarga tus mapas antes de que estés 'offline'

Si vas a estar sin conexión, asegúrate de descargar los mapas de los lugares que vas a visitar.

Para descargar un mapa, abre Google Maps y busca la ubicación en el mapa que te gustaría guardar. Luego dale un toque a Menú > Offline Maps > Select Your Own Map > Download.

Para acceder tu mapa mientras estás sin conexión, sólo dale un toque a Menu > Offline Maps y selecciona un mapa de la lista.

Pon etiquetas de geolocalización a tus fotos sin estar conectado

Una las mayores ventajas de usar nuestros teléfonos para tomar fotos es la posibilidad de encontrarlas con filtros de ubicación.

Pero ¿qué pasa cuando no puedes conectarte a Internet y aún quieres que tus fotos se puedan localizar por ubicación? No te preocupes, aún puedes ponerles geotags.

Instrucciones para el iPhone

Resulta que tu teléfono tiene un modo donde los servicios de datos y conexión celular están desactivados, pero no el GPS. En este modo, puedes tomar todas las fotos que quieres, con datos de ubicación, y sin tener que agotar la batería con el muy temido modo de "Buscando..."

Esto es lo que tienes que hacer:

Ve a Settings (Configuración) > Phone (Teléfono)

Desliza hacia abajo y selecciona "SIM PIN" (PIN de la SIM).

Activa PIN de la SIM. Si ya has activado esto, sáltate al paso 5.

Establece un PIN que puedes recordar. Si se te olvida, tendrás que contactar a la tu operadora.

Apaga tu iPhone.

Enciende tu iPhone

Cuando se te pida ingresar el PIN de la SIM, no lo ingreses. Sólo desbloquea tu teléfono, resistiendo la tentación de ingresar el PIN. De hecho, de ahora en adelante no ingreses el PIN hasta que quieras volver a utilizar tu servicio de datos celulares.



Si estás tomando fotos en este modo, si tratas de buscar datos de mapa, no los verás. Esto significa que no podrás publicar tus fotos en Snapchat o Instagram, porque no tienes conexión celular.

Cuando hayas finalizado, puedes seguir los pasos listados arriba para desactivar la configuración de PIN de la SIM, el cual puede ser una molestia si no estás acostumbrado. Si ya eres un usuario de PIN, sólo tienes que regresar e ingresar el código correcto.

Instrucciones para Android

Android no parece contar con esta función o modo intermedio como el iPhone, pero puedes añadir un geotag una vez te conectes usando un app gratuito de la Play Store.

Un app que nos gusta es Geotag by Android's Buddy. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar una foto a la que quieras etiquetar con una ubicación, luego dale un toque al icono de la banderilla > Locate (Localizar) > Find Location (Encontrar ubicación). De allí, escribe el nombre del lugar donde se tomó la foto. El app invocará a una herramienta de Google Maps para que puedas fijar la ubicación exacta y guardar los datos de GPS.

Geo Picture Map es otro app útil para añadir etiquetas de ubicación. Una vez esté instalado el app, dale un toque al icono de la foto, selecciona la foto que quieres etiquetar, dale otro toque a la foto, busca la ubicación con la función de Google Maps y dale un toque al icono de guardar. Se guardarán los datos de longitud y latitud en la información de la foto.

Usa tu teléfono para traducir aun cuando no estés conectado

Si vas a un lugar que no habla tu idioma, puedes usar tu teléfono como traductor. Antes de que te vayas, descarga Google Translate en el iPhone o un dispositivo Android. Luego, configúralo para que lo puedas usar incluso cuando no tengas conexión.

Para ello, dale un toque a Menu > Offline Translation. De la lista, deslízate hasta encontrar el idioma que necesitas traducir, luego dale un toque al botón de descarga que se encuentra al lado. Ahora, el diccionario se guardará en tu teléfono y puedes usar el app para traducir no importa en dónde estés.