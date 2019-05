5 consejos para mantener seguros tus datos en Facebook

Getty Images

Facebook tiene todas las fotos que tomaste en tu fin de semana con amigas en la playa. Eso no es ninguna sorpresa, porque las publicaste en tu página de perfil. Pero Facebook tiene otras formas de obtener aún más información sobre tu escapada.

La empresa no es solo una red social. Es también una red publicitaria que te sigue por internet y en tu vida real en busca de información que la ayude a personalizar los anuncios que te muestra. Facebook puede rastrear los sitios web que visitaste mientras planeabas tu viaje. Puede recopilar datos de clientes compartidos por sus socios comerciales, los cuales pueden incluir, por ejemplo, la tienda donde compraste tu protector solar. Además, Facebook cuenta con información similar sobre todas las amigas que te acompañaron a la playa, y sabe que estuvieron juntas porque tiene tus datos de ubicación.

En conjunto, todo eso revela más sobre ti que cualquier foto en traje de baño.

Facebook te hace tanto seguimiento, que en ocasiones pareciera que incluso escucha tus conversaciones. De hecho, muchas personas piensan que la red social los está escuchando a través del micrófono de su teléfono. Facebook lo ha negado, pero eso no ha puesto fin a esta persistente teoría de la conspiración. CNET realizó una prueba informal y no halló evidencia alguna que sugiera que Facebook escucha nuestras conversaciones.

Los expertos técnicos y los vigilantes de la privacidad concuerdan en que es poco probable que Facebook te esté escuchando (enlace en inglés). Pero también dicen que eso no debería dejarte tranquilo, porque la recopilación de información que hace Facebook de ti es mucho más efectiva de lo que podría ser espiar tus conversaciones.

"Lo divertido —bueno, divertido de una manera perversa— es que la verdad es mucho más aterradora que el mito", dice Serge Egelman, investigador de privacidad del Instituto Internacional de Ciencias de la Computación.

No hay forma de evitar que Facebook recopile datos sobre ti, incluso si desactivas o eliminas tu cuenta por completo. (Dicho esto, eliminar tu cuenta disminuye significativamente la recopilación de datos). Lo más que puedes hacer es limitar la cantidad de datos que obtiene la red social de ti. He aquí algunos consejos para mantener a Facebook lejos de tu información.

Paso 1: Inicia sesión, entra a configuración, limita la información

Primero que nada, limita la información que usa Facebook para determinar qué anuncios te muestra.

Para ello, ingresa a configuración y luego elige "Ads" ("Anuncios") en la columna de la izquierda. A continuación, ve a la sección llamada "Your ad preferences" ("Tus preferencias de anuncios") y haz clic en "Ad settings" ("Configuración de anuncios").

En "Ads based on data from partners" ("Anuncios basados en datos de socios"), puedes decidir si deseas dejar de ver anuncios basados en datos de compañías asociadas con Facebook. A manera de ejemplo, Facebook dice que si le permites utilizar esta información, "es posible que veas anuncios de ofertas de hoteles al visitar sitios web de viajes".

La siguiente sección es "Ads based on your activity on Facebook company products that you see elsewhere" ("Anuncios basados en tu actividad en los productos de las empresas de Facebook que ves en otros lugares"). Aquí, puedes elegir si Facebook utiliza información específica sobre ti para adaptar los anuncios que ves en otros sitios web. (Sí, Facebook te muestra anuncios en páginas fuera de Facebook). Piensa en los anuncios que ves cuando haces cosas como leer un artículo de tu periódico local o comprar en el sitio web de una tienda.

El problema: incluso si limitas toda la información posible, Facebook seguirá personalizando los anuncios que te muestra según tu sexo, edad, ubicación y los gustos de personas similares a ti.

Reproduciendo: Mira esto: Cómo eliminar tu cuenta de Facebook para siempre

Paso 2: Corta el acceso de aplicaciones de terceros



El año pasado, un informante reveló que Cambridge Analytica, una consultora política del Reino Unido, estaba haciendo un mal uso de los datos recopilados de Facebook. El escándalo puso al descubierto la cantidad de información que Facebook transfiere a empresas y organizaciones de terceros.

Desde que estalló el escándalo, Facebook ha cambiado sus opciones sobre cómo las aplicaciones de terceros pueden utilizar tus datos. Por lo tanto, es una buena idea volver a revisar tus configuraciones, si no lo has hecho recientemente.

En la página "Settings" ("Configuración"), selecciona "Apps and websites" ("Aplicaciones y sitios web") en la columna izquierda. En la parte superior de la página web, verás una lista de las aplicaciones o sitios web en los que has iniciado sesión con tu cuenta de Facebook. Aquí puedes eliminar aplicaciones específicas de terceros o limitar la información que pueden solicitar.

Debajo verás una sección en la que puedes ir más lejos y cortar todo acceso a tu cuenta de Facebook desde aplicaciones de terceros. En "Preferences" ("Preferencias"), busca la sección "Apps, websites and games" ("Aplicaciones, sitios web y juegos") y elige "Edit" ("Editar") para desactivar el acceso a tu cuenta.

El problema: si optas por desconectar tu cuenta de Facebook de aplicaciones de terceros, no podrás iniciar sesión en esas aplicaciones con tu cuenta de Facebook ni usar las funciones "me gusta" y "comentar" en sitios web de terceros.

Reproduciendo: Mira esto: Facebook anuncia su plan para un futuro enfocado en la...

Paso 3: Usa herramientas externas de bloqueo

No tienes que confiar en la configuración de Facebook para bloquear tu información. Existen herramientas para ayudarte a optimizar la protección de tu privacidad.

El navegador Safari impide automáticamente que Facebook y cualquier otro servicio de terceros utilicen dos tipos de rastreadores en sitios web: cookies de terceros y huellas digitales del navegador. Es importante que controles estos rastreadores si deseas limitar la capacidad de Facebook para ver tu información.

Las cookies de terceros permiten a Facebook hacer un seguimiento de tu actividad en cualquier sitio web que use sus funciones "me gusta", "compartir" y "comentar". (Si deseas usar estas funciones, Safari te permitirá habilitarlas después de preguntarte la primera vez). Las huellas digitales del navegador permiten a Facebook mantener un registro continuo de tu actividad, incluso cuando borras tus cookies.

Del mismo modo, Firefox ofrece una extensión llamada Facebook Container, que separa tu cuenta de Facebook de tu actividad en sitios web de terceros. Eso significa que Facebook solo puede conocer tu actividad en otros sitios web si utilizas su botón "compartir".

El problema: algunas de estas funciones limitan el uso de las herramientas de Facebook en páginas fuera de la red social. Por ejemplo, Facebook Container desactiva las funciones "comentar" y "me gusta" de Facebook en sitios web de terceros, y no puedes iniciar sesión en otros servicios utilizando tu cuenta de Facebook.

Paso 4: Mantén secreta tu ubicación

Puedes limitar la cantidad de información a la que accede Facebook sobre las personas que te rodean, ya sean amigos, compañeros de trabajo o desconocidos en el metro. Para ello, lo primero que debes hacer es cancelar el acceso de la aplicación a los servicios de ubicación en tu teléfono. Pero eso no es suficiente. Tu dirección IP revela tu ubicación a los sitios web que visitas y las aplicaciones que utilizas. Para evitarlo, ocúltala con una VPN.

Una VPN es un servicio que canaliza tu conexión a internet a otra ubicación antes de conectarte a un sitio web o aplicación. En otras palabras, puede que estés en una playa de Florida, pero la VPN puede hacer que Facebook piense que te encuentras en otro lugar —en Londres, por ejemplo— basado en la dirección IP que ve.

Pero ten cuidado. No elijas cualquier VPN. Asegúrate de elegir una que haya sido examinada por expertos en privacidad.

El problema: es probable que tengas que iniciar sesión en Facebook y verificar tu identidad con más frecuencia que antes si la red social cree que estás utilizando una nueva dirección IP cada vez que la usas. Además, puede ser difícil utilizar una VPN constantemente, por lo que es probable que no puedas ocultar tu ubicación en todo momento. Finalmente, los anuncios que veas estarán dirigidos a personas que viven fuera de tu ubicación. Pero ese es precisamente el objetivo, ¿verdad?

Paso 5: Siempre hay más

También puedes evitar instalar la aplicación de Facebook en tu teléfono, pues ello evita que la red social agregue tus contactos a la información que ya tiene sobre ti. Si sigues por este camino, no estás muy lejos de eliminar tu cuenta de Facebook.

Y eso que ni siquiera hemos hablado de los efectos de usar otros servicios propiedad de Facebook, como Instagram, WhatsApp y Messenger. Podrías considerar dejarlos también.

Por supuesto, eso no impedirá que otros gigantes tecnológicos, como Google y redes publicitarias menos conocidas, recopilen información similar sobre ti mientras navegas por Internet. Facebook es solo la red publicitaria más visible, dice David Choffnes, profesor de informática en la Universidad Northeastern y especialista en aplicaciones y privacidad.

"No nos damos cuenta de cuán generalizadas están las compañías que rastrean nuestra información en línea y cómo comparten nuestra información entre sí", dice Choffnes.