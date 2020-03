Los mejores consejos para Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons fue lanzado para y esta popular franquicia de videojuegos ya encabeza las listas de ventas y conquista corazones y mentes. Este juego, que simula una vida de ritmo lento y libre de ansiedades en una isla, podría ser el antídoto perfecto para enfrentar la realidad de la cuarentena durante el brote de coronavirus.

Pero, a medida que te adentras en Animal Crossing, te será útil contar con algunos buenos consejos que hagan más sencillos tus primeros días. Además, para quienes no están familiarizados con la franquicia, contar con una buena orientación puede ayudarlos a abordar el juego de una manera más organizada que simplemente "recolectar todo lo que encuentras". A continuación, presentamos algunos consejos y trucos para jugadores de todo tipo, tanto para quienes ya tienen Animal Crossing instalado en su Switch, como para los que lo tienen aún en el horizonte.

Retrasar el reloj antes de comenzar a jugar, en vez de adelantarlo después, también te da la oportunidad de volver al "tiempo real". De esa manera, puedes fingir que nunca hiciste trampa (y no tienes que tener un reloj desfasado por el resto del juego).

No dejes de pagar tus deudas

Atrapar peces requiere un poco de práctica, pero no me di cuenta de que estaba capturando mal los insectos hasta después de varios días de juego. En lugar de apresurarte y sacudir la red salvajemente, puedes avanzar arrastrándote si mantienes presionado el botón A cuando tengas la red en la mano. Esto te permitirá acercarte lo suficiente como para atrapar un insecto antes de que escape.

Durante tus primeros días en la isla, cuando vas de un lado a otro sacudiendo árboles para obtener palos (¿de qué otra manera vas a fabricar esa hacha?), ocasionalmente puede caer un nido de avispas de entre las ramas. Si llegan a clavarte su aguijón y no tienes medicamentos a la mano, te desmayarás. Sin embargo, una vez que fabriques tu red para insectos, es una buena regla general que la tengas siempre contigo mientras sacudes los árboles. No solo podrás atrapar avispas vengativas, sino también arañas y otros insectos rastreros que caen de sus hogares.

Los árboles frutales son una forma excelente de obtener ingresos en la etapa inicial del juego, y una vez que tengas una pala, plantar un peral o un manzano es muy sencillo y produce frutos con rapidez. Otra forma (no tan secreta) de conseguir ingresos es plantando árboles de dinero.

A los pocos días de iniciada tu aventura en la isla, encontrarás a una gaviota dormida en la playa. Si hablas con ella, murmurará algo divertido y luego se dormirá profundamente. ¡No dejes que eso ocurra! Sigue hablando con la gaviota hasta que despierte, y te dará una breve misión que completar, luego de lo cual recibirás una pequeña recompensa. Y no, esta no será la última vez que veas a Gulliver en tus playas.

La fruta te da superpoderes

Captura de pantalla por David Priest/CNET

Si comes fruta, notarás un contador en la esquina superior izquierda de la pantalla. Este muestra cuántas frutas has comido (hasta 10), y por cada una puedes realizar una proeza, como romper una roca o desenterrar un árbol completo. Desenterrar árboles te ayuda a crear arboledas para una fácil recolección, y cuando visitas otras islas, te ayuda a trasplantar nuevos árboles frutales a tu isla sin tener que esperar a que vuelvan a crecer. Dicho esto: ¡NO ROMPAS LAS ROCAS! Y por si no te quedó claro...