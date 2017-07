5 configuraciones de privacidad que debes cambiar en Windows 10

2:42 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Con su actualización Windows 10 Creators Update, Microsoft intenta dar más transparencia a sus ajustes de privacidad. Es posible que haya simplificado la redacción de sus normas, pero todavía le queda por hacer.

He aquí cinco ajustes de privacidad que puedes cambiar para una experiencia menos invasiva y más segura en Windows 10.

Evita que Cortana te conozca mucho

Para que Cortana sea el mejor asistente personal virtual, te preguntará desde el principio si puede "llegar a conocerte" por la manera en que interactúas con tu dispositivo: patrones de voz y escritura. Esta característica también permite a Windows 10 recopilar otra información sobre ti, incluidos tu calendario, contactos, ubicación e historial de navegación, según la declaración de privacidad de Microsoft.

Pero puedes evitar que Cortana te conozca mucho. Si hace esto, no podrás usar el dictado para hablarle, y toda la información personal que Cortana ha recopilado se borrará.

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

Para desactivar esta función, ve a Settings > Privacy > Speech, inking & typing. Bajo Getting to know you, haz clic en Turn off speech services and typing suggestions. Esto desactiva la función de dictado y borra cualquier información recopilada de tu dispositivo. También puedes borrar la información recopilada por Cortana en el menú de ajustes, bajo Manage my voice data that's stored in the cloud with my Microsoft account.

Desactiva tu ubicación

Si estás usando un dispositivo móvil, como una tableta o una portátil, hay muchas veces en que permitir que Windows 10 y aplicaciones de terceros tengan acceso a su ubicación es algo conveniente. Pero eso no significa que debes dejar activada esta función en todo momento. Cuando está activa, Windows 10 almacena el historial de tu ubicación por un máximo de 24 horas y permite a las aplicaciones autorizadas tener acceso a esa información.

Si lo desactivas, los apps que usan tu ubicación, como Maps, no pueden encontrarla. Sin embargo, puedes fijar manualmente una ubicación que los apps usen en su lugar.

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

Para desactivar tu ubicación, ve a Settings > Privacy > Location. Entonces puedes desactivar la ubicación para todos los usuarios (bajo Location for this device is on > Change), o puedes desactivar los servicios de ubicación de tu cuenta (bajo Location service). En este menú también puedes borrar el historial de ubicación y permitir a ciertas aplicaciones que vean o no tu ubicación exacta.

En los dispositivos móviles, puedes activar o desactivar rápidamente los servicios de ubicación en Action Center. Es posible que tengas que ampliar la parrilla, pero podrás encontrar un botón de Ubicación junto con la modalidad Airplane y las demás acciones.

No sincronices

En Windows 10 hay mucha actividad de sincronización. Si empiezas una sesión con una cuenta de Microsoft, tu configuración, incluidas las claves de acceso, se pueden sincronizar con otros dispositivos en la misma cuenta. Las notificaciones también pudieran sincronizarse en todos los dispositivos.

Si desactivas la sincronización, la configuración y las claves no se compartirán con otros dispositivos cuando empiezas una sesión con tu cuenta de Microsoft, de manera que necesitarás hacer cosas como escribir las claves de acceso manualmente.

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

Para desactivar la sincronización, ve a Settings > Accounts > Sync your settings. Ahí puedes desactivar toda la sincronización o ciertos ajustes individuales.

Para desactivar la sincronización de notificaciones, abre Cortana y ve a Settings > Send notifications between devices. Aquí puedes desactivar la sincronización de todas las notificaciones, pero también puedes hacer clic en Edit sync settings para administrar sus diferentes dispositivos.

Bloquea la pantalla

La pantalla bloqueada es una de las primeras cosas que alguien ve cuando abre tu dispositivo, y esta pantalla puede tener mucha información que quizás no quieras que personas extrañas vean.

Estas son tres cosas que necesitas hacer para bloquear tu pantalla:

Asegúrate de que las notificaciones no se ven en la pantalla bloqueada. Ve a Settings > System > Notifications & actions y desactiva Show notifications on the lock screen. La parte negativa de desactivar esta característica es, naturalmente, que no podrás ver ninguna notificación hasta que no desbloquees el dispositivo.

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

Para desactivar Cortana en la pantalla bloqueada, abre Cortana y desactívala yendo a Settings > Use Cortana even when my device is locked. La parte negativa de esta prestación es que no podrás usar Cortana cuando la pantalla de tu dispositivo está bloqueada. También puedes limitar la actividad de Cortana cuando la pantalla está bloqueada (en vez de desactivar la prestación completamente) quitándole la palomita a la caja junto a Let Cortana access my calendar, email, messages and Power BI when my device is locked. De esta manera, podrás preguntar cosas a Cortana que no revelen información personal mientras el dispositivo está bloqueado.

Oculta tu dirección de correo electrónico en la pantalla de desbloqueo abriendo el menú de Settings y yendo a Accounts > Sign-in options > Privacy. Desactívalo bajo Show account details (e.g. email address) on sign-in screen. Desactivar esta función no tiene aspectos negativos, a menos que realmente te guste mirar tu dirección de correo electrónico.

Desactiva tu credencial de publicidad

Todas las cuentas de Microsoft tienen una credencial única de publicidad que permite a la empresa recopilar información sobre los usuarios y entregar una experiencia personal personalizada en diferentes plataformas. Cuando comienzas la sesión en Windows 10 con una cuenta de Microsoft, esos anuncios personalizados te siguen a tu computadora, los verás en los apps y posiblemente en el sistema operativo mismo (en el menú de Start, por ejemplo).

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

Para desactivar estos anuncios en Windows 10, ve a Settings > Privacy > General y desactiva la función en Let apps use advertising ID to make ads more interesting to you based on your app usage. Entonces verás los anuncios, pero no serán preocupantemente personalizados a tus gustos y preferencias.

Desactivar esta función evita que los anuncios personalizados te salgan en la pantalla en Windows 10, pero no necesariamente evitarán que veas publicidad personalizada en otras plataformas. Para deshacerte de los anuncios en otras plataformas, como los navegadores, visita la página de exclusión voluntaria de Microsoft.

Por último, puedes visitar el centro de control de privacidad de Microsoft de tu cuenta para ver qué información está almacenando sobre ti en la nube, como tu historial de navegación y búsqueda en Microsoft Edge y la información sobre tu ubicación.