Has elegido ya el teléfono que deseas comprar, pero el proceso de toma de decisiones está lejos de terminar. ¿Deberías comprarlo desbloqueado o de un operador? Resulta que, en función de los costos, eso no importa. Podrías financiar un nuevo teléfono o pagar el precio completo, pero ¿cuál es la mejor oferta? ¿Crees que (dependiendo de tu crédito) ambos tienen exactamente el mismo precio? Estas son algunas de las preguntas que te haces hasta que te ves obligado. Pero no te preocupes, aquí las responderemos todas. O por lo menos todas en las que podríamos pensar.

¿Cómo puedo comprar un teléfono?

Hay tres maneras:

• Directamente del fabricante, por ejemplo Apple, Google, Samsung, etc.

• A través de una operadora como AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile, etc.

• En un minorista externo como Amazon o Best Buy.

Los fabricantes de teléfonos y los minoristas venden tanto teléfonos desbloqueados como teléfonos bloqueados por operadoras. Por ejemplo, Apple vende una versión desbloqueada de su iPhone 7, pero también vende modelos que están vinculados a AT&T, Sprint, T-Mobile o Verizon. Best Buy vende una versión desbloqueada del Samsung Galaxy S7, así como una versión bloqueada para diferentes compañías.

¿Qué es un teléfono desbloqueado?

Josh Miller/CNET

Un teléfono desbloqueado no está vinculado a una compañía de telefonía específica y se puede utilizar en cualquier compañía que elijas. Eso significa:

• No tienes que firmar un contrato con una operadora cuando compras el teléfono

• Tienes más modelos de teléfonos para elegir de lo que ofrecen las telefónicas

• Cuando viajas, puedes utilizar fácilmente tarjetas SIM internacionales

• Puedes cambiar de operador sin penalización

• Ya que está desbloqueado, tendrá un mayor valor de reventa

La advertencia es que es posible que no obtengas todas las funciones de red, como las llamadas por Wi-Fi o HD, y la compañía no garantizará que la red de voz o datos funcione perfectamente en tu teléfono. En otras palabras, estás solo.

¿En qué difiere comprar un celular bloqueado directamente del minorista?

La respuesta corta es el software. Los teléfonos vinculados a un operador específico están bloqueados por el software de ese operador. Un teléfono desbloqueado no tiene ese software.

Sin embargo, no te preocupes, la Ley de Desbloqueo del Consumidor y la Ley de Competencia Inalámbrica te permite desbloquear tu teléfono una vez que hayas pagado por él completamente y terminado cualquier contrato o acuerdo con la operadora..

¿Cuál es la diferencia entre un celular desbloqueado y un modelo universal?

Un teléfono desbloqueado es un teléfono que no está vinculado a ninguna telefónica específica, mientras que un teléfono universal no está vinculado a ninguna red específica.

En muchos casos, los teléfonos están desbloqueados y son universales. Los teléfonos inteligentes están diseñados para funcionar en redes de telefonía GSM o CDMA -- piensa en radio AM frente a radio FM. Aquí en EE.UU., por ejemplo, AT&T y T-Mobile son redes GSM, mientras que Sprint y Verizon utilizan CDMA. Un teléfono universal se puede utilizar en cualquiera de esas redes.

Durante años, los teléfonos desbloqueados eran casi exclusivamente GSM. Pero recientemente, más smartphones son universales, como el iPhone 7, Google Pixel y Moto G4. En caso de duda, consulta siempre con el fabricante del teléfono o tu operadora para verificar la compatibilidad.

¿Es más barato comprar un teléfono de la operadora que de la fabricante?

Sarah Tew/CNET

Cuesta exactamente lo mismo. Por ejemplo un iPhone 7 nuevo de 32GB cuesta US$649 tanto en Apple como en las operadoras. Obviamente, esto no incluye las ofertas o promociones especiales.

¿Todos los modelos se venden en las operadoras y por los fabricantes?

No. Algunas marcas, como Moto y Huawei, venden teléfonos sólo desde sus sitios Web o a través de minoristas como Best Buy y Amazon.

Mientras que tú puedes comprar el Moto Z en Verizon, el Moto G4 sólo se vende en línea. Es lo mismo con el Pixel o Pixel XL de Google. Si quieres comprarlo directamente de una operadora, tienes una sola opción: Verizon. Pero la tienda en línea de Google también vende una versión desbloqueada que funciona en AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon.

La gran ventaja aquí es que la compra de un modelo desbloqueado de un fabricante de teléfonos te da acceso a una mayor variedad de modelos de teléfono en comparación con la menor selección de teléfonos que los operadores suelen ofrecer.

Si compro un celular desbloqueado, ¿puedo usarlo en cualquier operadora?

James Martin/CNET

Si y no. Por ejemplo, si compras un Google Píxel directamente de Google, está desbloqueado y puede utilizarse en cualquier compañía principal simplemente colocándole una tarjeta SIM. Sin embargo, si compraste el OnePlus 3T directamente de OnePlus, también estará desbloqueado, pero sólo puede utilizarse en redes GSM como AT&T y T-Mobile en EE.UU. No se podrá usar en la red de Verizon.

Las cuatro compañías principales tienen páginas de "Traiga su propio teléfono" (BYOP por sus siglas en inglés) donde puedes revisar el dispositivo que deseas usar en una compañía. Volviendo a ese OnePlus 3T, cuando revisé sus credenciales en la página BYOP de Verizon, me dejó saber que el 3T no era compatible con esa red.

Si compro un celular en la Web y lo llevo a una operadora, ¿cuesta lo mismo que comprarlo en la operadora directamente?

Sí. Así es.

¿Qué pasa si no puedo pagar el precio completo de una sola vez?

Muchas personas prefieren financiar un nuevo teléfono en lugar de pagar el precio completo por él. Los fabricantes de teléfonos y las compañías telefónicas ofrecen planes de crédito y promociones para cubrir el precio de tu teléfono. Ten en cuenta, este financiamiento es por encima de lo que pagas mensualmente a una operadora de telefonía por tu plan de datos.

¿Financiarlo sale más caro a la larga?

Bueno, eso depende de tu crédito. Los fabricantes de teléfonos y las principales operadoras ofrecen financiamiento de crédito promocional con un interés de 0 por ciento (generalmente para pagar en más de 24 meses). Obviamente, si tu crédito no es grande, la tasa de interés que te van a cobrar será mayor y, a la vez, pagarás más por tu teléfono. También vale la pena señalar que con algunas de estas ofertas de crédito tendrás que pagar un depósito en efectivo, además de financiar el costo de tu teléfono -- de nuevo, todo depende de tu historial de crédito.

¿Y si me apunto a un plan de actualización como el de Apple para iPhone?

El plan de actualización de Apple para iPhone es una opción genial para aquellos que quieren tanto un iPhone como AppleCare+. Un iPhone 7 de 32GB (US$649) y AppleCare+ (US$129) te costará US$778. El Plan de actualización ofrece financiamiento de 24 meses por US$32 al mes (US$778 en dos años).

Apple te permitirá actualizarte a un nuevo iPhone tan pronto como en seis meses - sólo tienes que pagar la mitad del costo del teléfono y canjearlo de nuevo en Apple.

Ten en cuenta que el teléfono está desbloqueado, pero debe estar activado en una tienda Apple y con una de las cuatro principales operadoras. Además, el pago financiero que estás haciendo a Apple viene además del costo de un plan de datos mensual. AppleCare+ tiene cargos adicionales si realmente lo terminas usando: un cargo de US$29 por daños en la pantalla del teléfono y US$99 por otros daños.

Una vez que compro un celular ¿cómo lo activo con la operadora?

Ve a la página BYOP de la operadora que te interese para ver si tu celular es compatible con esa red. Idealmente, esto deberías hacerlo antes de comprar un teléfono. Si la onda es compatible, te van a decir que elijas un plan.

Estas son las páginas BYOP para cada operadora en EE.UU.:

• AT&T

• Sprint

• T-Mobile

• Verizon

¿Qué es la tasa de activación que me quieren cobrar?

Todas las compañías (excepto T-Mobile) cobran una tarifa única por activar un nuevo teléfono u otro dispositivo en su red. AT&T cobra US$25, Verizon y Sprint, US$30. T-Mobile no tiene una tarifa de activación, aunque la compañía cobra US$20 por un kit de tarjeta SIM.