Cómo ver el eclipse solar de 2017 por Internet

NASA

Si no vives en un área donde se verá en su totalidad, te quedas atascado en el trabajo, o bajo cielos totalmente nublados para el eclipse solar total del lunes, no tienes por qué perderte el espectáculo celestial de la década. Habrá un montón de maneras de ver el eclipse en la Web, en directo (livestream).

Estas son algunas de las mejores opciones:

NASA TV

NASA TV tendrá un livestream a través del camino de la totalidad del eclipse, desde Oregon hasta Carolina del Sur. Verás las vistas de 11 naves espaciales, al menos tres aviones de la NASA y más de 50 globos de alta altitud, y escucharás a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. En tierra, recibirás informes en vivo de Salem, Oregon; Idaho Falls, Idaho; Beatrice, Nebraska; Jefferson City, Missouri; Carbondale, Illinois; Hopkinsville, Kentucky; Clarksville, Tennessee; y Charleston, Carolina del Sur. Puedes sintonizar el video en vivo de NASA TV Eclipse Across America aquí así como en Facebook Live, YouTube, Periscope, Twitch TV y Ustream. La cobertura en vivo inicia a las 12 p.m. hora del Este.

The Weather Channel y Twitter

The Weather Channel se ha asociado con Twitter para hacer una transmisión en directo del eclipse en eclipse2017.twitter.com . La cobertura inicia a las 12 p.m. hora del Este de EE.UU. e incluirá reportes en vivo desde 10 puntos a lo largo del trayecto de la totalidad del fenómeno, de costa a costa, incluyendo Hopkinsville, Kentucky, que está cerca al lugar en donde la totalidad durará más.

USA Today e Instagram

The USA Today Network se está asociando con Instagram para hacer una transmisión en vivo del eclipse. Estos son los horarios:

@USATODAY : Totalidad a las 1:15 p.m. ET – Newport, Oregon



@statesmanjournal : Totalidad a las 1:17 p.m. ET – Salem, Oregon



@detroitfreepress : Totalidad a las 1:25 p.m. ET – Weiser, Idaho



@USATODAY : Totalidad a las 1:35 p.m. ET – Grand Tetons, Wyoming



@coloradoan : Totalidad a las 1:42 p.m. ET – Casper, Wyoming



@dmregister : Totalidad a las 1:49 p.m. ET – Carhenge, Nebraska



@dmregister : Totalidad a las 2:06 p.m. ET – St. Joseph, Missouri



@enquirer : Totalidad a las 2:24 p.m. ET – Hopkinsville, Kentucky



@tennesseannews : Totalidad a las 2:27 p.m ET – Nashville, Tennessee



@knoxvillephoto : Totalidad a las 2:33 p.m. ET – Farragut, Tennessee



@greenvillenews : Totalidad a las 2:37 p.m ET - Anderson, South Carolina



@citizentimes : Totalidad a las 2:46 p.m ET. – Charleston, South Carolina



CNN

CNN utilizará cámaras 360 en calidad 4K para mostrar el eclipse. Su especial Eclipse of the Century empieza a la 1 p.m. ET en CNN.com/eclipse. También podrás verlo en Facebook Live 360 en La página de CNN en Facebook. Mejor aún, aprovecha la escasez de gafas para ver el eclipse para comprarte unas gafas de realidad virtual, pues vas a poder ver el stream de CNN en 360 grados en unas Samsung Gear VR y Oculus Rift.

CBS News

CBS News hará una transmisión en vivo del eclipse en CBSN, su plataforma de streaming a partir de las 12 p.m. ET. A la 1 p.m. ET, un reporte especial en vivo en CBS dará inicio en CBSN y en la página en Facebook de CBS News. (CBS es propietaria de CNET en Español.)

YouTube

Muchas otras transmisiones en vivo estarán disponibles hoy a través de las plataformas online de muchas empresas en sus páginas de YouTube, incluyendo ABC News, Discovery's Science Channel, Exploratorium, PBS NewsHour, Telemundo, Univision y el Washington Post.

Si quieres experimentar el eclipse solar total en vivo y en directo, necesitarás un par de gafas especiales para ver un eclipse (y no falsificaciones).

Lee más sobre el eclipse: Nuestra guía completa al eclipse total solar de 2017.