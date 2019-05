Cómo vincular tu Fitbit con Amazon Alexa

¿Alguna vez has querido revisar tu Fitbit para ver cuántos pasos has dado, pero tenías las manos ocupadas lavando platos? O tal vez estabas preparando el desayuno y querías saber cómo dormiste la noche anterior, pero tus manos estaban cubiertas de claras de huevo. Para esta y otras situaciones similares puedes usar Alexa, el asistente de voz de Amazon, y obtener la información sin necesidad de revisar tu Fitbit. Aquí te indicamos cómo configurarlo.

Todo lo que tienes que hacer es vincular tu Fitbit con la aplicación Amazon Alexa y decirle: "Alexa, ask my Fitbit..." ("Alexa, pregúntale a Fitbit...") e indicar luego alguna de las diferentes opciones de datos de Fitbit. De inmediato, tu dispositivo inteligente leerá la información solicitada en voz alta.

Sigue estos pasos para sincronizar tu Fitbit con Alexa y un altavoz Echo.

Añade Fitbit a la aplicación Amazon Alexa

1. Comienza diciendo: "Alexa, link my Fitbit" ("Alexa, vincula mi Fitbit").

2. Abre tu aplicación Amazon Alexa.

3. Toca las tres líneas ubicadas en la esquina superior izquierda.

4. Toca Skills & Games, (Skills y juegos) luego selecciona la pestaña Your Skills (Mis skills). (Cuando le pides a Alexa que se conecte a un dispositivo, esta información se almacena en la pestaña Your Skills (Mis skills) para que puedas finalizar la configuración).

5. Selecciona Fitbit en la lista y toca Settings (Configuración).

6. Toca Link Account (Vincular la cuenta) e ingresa la dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas con tu Fitbit.

7. Marca todas las casillas de la información a la que quieres que acceda Alexa, y deja sin marcar aquellas que desees mantener privadas.

Ahora puedes obtener tus estadísticas de Fitbit sin necesidad de mirar tu muñeca.

Reproduciendo: Mira esto: Análisis Fitbit Charge 3: Mucha batería en una sencilla...

Sarah Tew/CNET

¿Qué puedo preguntarle a Alexa sobre mi Fitbit?

Dependiendo de las casillas que hayas seleccionado, estas son algunas de las cosas que puedes preguntarle a Alexa:

"Alexa, ask Fitbit how I'm doing today" ("Alexa, pregúntale a Fitbit cómo me va hoy").

"Alexa, ask Fitbit how many steps I've taken" ("Alexa, pregúntale a Fitbit cuántos pasos he dado").

"Alexa, ask Fitbit how many calories I've burned" ("Alexa, pregúntale a Fitbit cuántas calorías he quemado").

"Alexa, ask Fitbit how I slept last night" ("Alexa, pregúntale a Fitbit cómo dormí anoche").

"Alexa, ask Fitbit what my resting heart rate is" ("Alexa, pregúntale a Fitbit cuál es mi ritmo cardíaco en reposo").

Tyler Lizenby/CNET

¿Cómo elimino mi Fitbit de la aplicación Alexa?

1. Ingresa a la aplicación Amazon Alexa y toca las tres líneas horizontales, en la esquina superior izquierda.

2. Elige Skills & Games (Skills y juegos) y toca Your Skills (Mis skills).

3. Selecciona Fitbit y toca Disable Skill (Desactivar skill).

4. Aparecerá un mensaje que dice: "Si desactivas Fitbit, se eliminará cualquier información relacionada con esta skill. ¿Deseas desactivar la skill?". Presiona Disable (Desactivar).

Reproduciendo: Mira esto: Fitbit te trae relojes y pulseras de actividad física...