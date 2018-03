Tips para tu Mac: 3 formas de calcular el tamaño de tus archivos

¿Qué tan grande es el archivo del video que acabas de grabar? ¿Qué tan pesados son los archivos de esas fotos que acabas de exportar? Hay varias razones para que quieras calcular el tamaño de un archivo en tu Mac ––la más obvia es para que puedas liberar espacio al eliminar los archivos más grandes o moverlos.

Por eso, aquí hay tres formas de cómo puedes verificar el tamaño de los archivos en tu Mac. Y de las carpetas, ¡también!

Agrega la columna 'Tamaño' en la vista tipo lista del Finder

La vista del Finder en formato Lista es mi favorita porque ofrece la mayor cantidad de información, incluyendo el tamaño del archivo. Si en tu ventana del Finder no ves una columna llamada Tamaño, puedes agregarla haciendo click con el botón derecho del control en los encabezados que están visibles ––Tipo, Fecha de última apertura y otros similares–– y haciendo click en Tamaño. Después, puedes hacer click sobre el encabezado Tamaño para ordenar la lista desde el más grande hasta el más pequeño. También puedes arrastrar los encabezados para reorganizarlos.

Matt Elliott/CNET

Sugerencia extra: Es posible que tu columna Tamaño esté en blanco para cualquier carpeta en la vista Lista. Puedes hacer que el tamaño de las carpetas aparezca abriendo una ventana del Finder con carpetas, haciendo click en Ver en la barra de menú y luego seleccionando Mostrar opciones de visualización. En la parte inferior del panel que aparece, marca la casilla o Calcula todos los tamaños.

Obtener panel de información

Para cualquier archivo o carpeta, puedes rápidamente ver su tamaño haciendo un click con el control y seleccionando Obtener información. En la esquina superior derecha del panel Obtener información, verás su tamaño. También puedes resaltar un archivo en Finder y usar el atajo de teclado Comando-I para abrir el panel Obtener información.

Matt Elliott/CNET

Organizar por tamaño

Si estás buscando liberar algo de espacio en tu Mac, puedes ordenar fácilmente los archivos de cualquier ventana de Finder por tamaño. He encontrado que esto es particularmente útil para la carpeta Recientes. Cuando hago click en el encabezado Tamaño para ordenar por tamaño, no me muestra todos mis archivos, pero si hago click en el icono de engranaje en la parte superior de la ventana y selecciono Ordenar por... Tamaño, entonces veo todos mis archivos ordenados en diferentes niveles según el tamaño del archivo, comenzando con archivos de 1GB a 10GB en la parte superior.