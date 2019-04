Cómo verificar tu calificación de crédito desde tu teléfono o portátil

Captura de pantalla por Katie Conner/CBS Interactive

Tu calificación de crédito es una parte importante de tu panorama financiero. Necesitas una verificación crediticia para tomar préstamos y hacer compras importantes, como el pago inicial por una nueva casa o vehículo, y para obtener algunas de las nuevas tarjetas de crédito. Además, estar al tanto de tu situación crediticia es también una manera de verificar que no has sufrido un robo de identidad. Toma en cuenta que revisar tu calificación de crédito no afecta el estado de tu crédito.

La nueva tarjeta Apple Card estará disponible este verano, y por ello, puede que este sea un buen momento para que revises tu calificación de crédito, antes de solicitarla. Para que te aprueben esta nueva tarjeta de crédito debes ser un cliente con una buena capacidad crediticia. Apple no ha explicado exactamente qué significa eso, pero nunca está de más que conozcas cuál es tu situación actual.

Si no has verificado tu calificación de crédito recientemente, comienza por elegir una empresa reconocida, como Experian y Credit Karma (más abajo encontrarás una lista completa). Varias de estas compañías te ofrecen una amplia gama de servicios a diferentes niveles de precios, que incluyen una verificación gratuita en línea y 30 días de prueba gratis. Toma en cuenta que algunas de estas empresas requieren que ingreses la información de tu tarjeta de crédito, pero por lo general brindan servicios adicionales, como seguros contra robo de identidad y alertas por cualquier uso sospechoso de tu número de seguro social.

¿Cómo funciona una calificación de crédito? Todas comienzan con un puntaje crediticio FICO, el cual equivale a tu capacidad crediticia y puede variar de 300 a 850. Mientras más alto el número, mejor. Entre los factores que afectan tu puntaje FICO se encuentran las "investigaciones de crédito" ("hard inquiries"), que pueden producirse cuando solicitas un crédito (cuando tu crédito está en evaluación); "anotaciones negativas" ("derogatory marks"), como cuando te retrasas en un pago (estas anotaciones pueden mantener bajo tu puntaje); y la proporción que estás utilizando de tu crédito total (cuanto menos uses, mejor). Puedes obtener un puntaje FICO de las tres principales agencias de crédito de Estados Unidos: Experian, TransUnion y Equifax. A continuación, te explicamos qué ofrece cada servicio.

Experian

30 días de prueba gratis



Precio: US$20 mensuales



Te ofrece una herramienta para ayudarte a aumentar tu calificación de crédito.



Incluye monitorización de robo de identidad.



Promete ocuparse del fraude si sufres un robo de identidad o de información personal.



Te muestra tus puntajes FICO según las tres agencias (Experian, TransUnion, Equifax).

Monitoriza tu crédito.

Experian (o descarga la aplicación para iOS o Android) es uno de los principales servicios de monitorización de crédito que te brinda tus puntajes FICO para las tres agencias. Experian puede ayudarte a aumentar tu puntaje FICO utilizando recibo de servicios públicos que ya estés pagando para aplicarlas a tu crédito. Tu nueva calificación de crédito entrará en vigencia de inmediato.

La empresa también monitoriza el robo de identidad y realiza escaneos diarios de páginas de la Web oscura para detectar si tu información ha sido robada. Experian dice que si detecta algo, su equipo de soporte te ayudará.

TransUnion

US$25 mensuales

Incluye protección de identidad gratuita.

Acceso ilimitado a calificaciones y reportes de crédito.

Credit Lock Plus

Te asegura por hasta US$1 millón en caso de robo de identidad.

TransUnion (o descarga la aplicación para iOS o Android) es otro de los tres principales servicios de monitorización de crédito. Con TransUnion, puedes revisar su reporte de calificación crediticia tantas veces como quieras para ver si tu puntaje ha cambiado.

TransUnion ofrece protección de identidad a través del proveedor de servicios especializado Javelin. Su tarifa mensual incluye monitorización de crédito, alertas instantáneas si alguien solicita un crédito a tu nombre y un seguro por hasta US$1 millón en caso de robo de identidad. Credit Lock es un servicio de TransUnion que mantiene tu perfil de crédito bloqueado hasta que tú decidas desbloquearlo. Por ejemplo, si un delincuente solicita un crédito a tu nombre, el bloqueo evitará que robe tu información crediticia.

Equifax

US$5 por 30 días de prueba gratis

US$20 mensuales

Muestra tus puntajes FICO según las tres agencias.

Incluye protección de identidad.

Envía alertas sobre actividades sospechosas.

Monitorización de créditos a tu nombre y tu número de seguridad social.

La tercera de las principales agencias de crédito en Estados Unidos, Equifax (o descarga su aplicación para iOS), sufrió una de las peores violaciones de datos en 2017, lo que afectó a más de la mitad de los estadounidenses. Equifax tiene en marcha un plan de tres años para recuperar la confianza de sus clientes.

Si te sientes con ánimo de perdonar, los servicios de Equifax están a la par de los de sus competidores. La empresa te brinda una copia de tu reporte de crédito y monitoriza tu crédito y número de seguridad social mediante el escaneo de sitios Web donde se vende información sobre consumidores. Equifax también envía alertas sobre actividades sospechosas; por ejemplo, si alguien solicita un crédito a tu nombre en el otro extremo del país.

Credit Karma

Gratis

Permite comprobar gratuitamente tu calificación de crédito.

Monitoriza tu crédito.

Muestra los factores de crédito y cómo estos afectan tu puntaje.

Credit Karma (o descarga la aplicación para iOS o Android) es una empresa de finanzas personales. Puedes usarla para verificar tus calificaciones de crédito con la frecuencia que desees y de manera gratuita. También puedes acceder a tus calificaciones crediticias de TransUnion y Equifax, pero no de Experian. Credit Karma monitoriza tu crédito y te envía actualizaciones semanales. Además, te notifica si hay algún cambio en tu calificación de crédito.

El sitio también muestra tu calificación y los factores de crédito que la afectan, por ejemplo, si estás usando demasiado crédito respecto del límite de tu tarjeta de crédito, si tienes anotaciones negativas o si has sido objeto de una investigación de crédito.

Mint

Gratis

Te permite verificar tu calificación de crédito gratuitamente.

Toda la información personal se encuentra encriptada.

Mint (o descarga la aplicación para iOS o Android) es un servicio gratuito para administrar tus finanzas personales. Además de monitorizar tus pagos, puedes usarlo para averiguar qué deficiencias presenta tu calificación crediticia —por ejemplo, no contar con un largo historial de crédito— y en qué áreas le está yendo bien —por ejemplo, pagar las cuentas a tiempo—. Mint muestra tus pagos al día, tu uso de crédito (para que puedas ver si estás llegando a tu límite) y la antigüedad promedio de tu crédito, todo en una sola pantalla.

Después de verificar tu identidad, Mint te enviará el resumen de tu reporte crediticio y alertas de monitorización de crédito si tu puntaje aumenta o disminuye.

FreeCreditReport.com

Gratis

Te permite revisar tu calificación de crédito de Experian.

La información sobre tu calificación se actualiza cada 30 días.

Monitoriza el uso de crédito, las investigaciones y los pagos atrasados.

FreeCreditReport.com es un servicio reducido ofrecido por Experian que te permite acceder a tu reporte de crédito de manera gratuita. La compañía te proporciona un reporte de crédito actualizado cada 30 días. Puedes acceder al historial de tu cuenta, como cuentas de bienes raíces y crediticias. FreeCreditReport.com muestra las investigaciones de crédito realizadas a su cuenta, monitoriza cómo utilizas tu crédito y te muestra cualquier posible anotación negativa en su contra, como pagos atrasados.

Combinar servicios puede ser útil para acceder a más información

Cuando se trata de verificar tu crédito, hay muchas maneras de hacerlo. Puedes seleccionar un solo servicio o combinar varios servicios gratuitos para acceder a tu puntaje FICO de las tres principales agencias.

Sin embargo, si decides seguir este camino, toma en cuenta que no tendrás la protección y la monitorización de crédito que ofrecen Experian, TransUnion y Equifax.

Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente el 6 de abril a las 11 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos.