Cómo ver series de Netflix en tu televisor usando Google Home

Si tienes un Google Home, ya debes estar usándolo para ver videos de YouTube en tu televisor o reproducir música en un altavoz que está en otra habituación. Todo ello usando sólo tu voz. Pero Google Home es todavía más listo.

Una nueva función que apareció hace apenas unos días te permite dejar preparadas para su reproducción tus series o películas de Netflix preferidas simplemente pidiéndoselo a Google Home. Te contamos cómo funciona.

Conecta tu cuenta de Netflix

Igual que pasa con los servicios de música en Google Home, tendrás que enlazar tu cuenta de Netflix para poder enviar series y películas a un dispositivo Chromecast cercano. Para conectar tu cuenta de Netflix:

Foto de Taylor Martin/CNET

Abre el app de Google Home en tu dispositivo Android o iOS.

Abre el menú Dispositivos presionando el icono que hay en la parte superior derecha del app o presionando el botón con tres líneas paralelas que hay en la parte superior izquierda y seleccionando Dispositivos .

presionando el icono que hay en la parte superior derecha del app o presionando el botón con tres líneas paralelas que hay en la parte superior izquierda y seleccionando . Después de eso, abre el menú configuración presionando el botón que hay en la esquina superior derecha y seleccionando Configuración .

. Presiona sobre Más y desciende para seleccionar Videos y fotos .

y desciende para seleccionar . En el apartado de Netflix, presiona sobre la opción Vincular y después de eso selecciona Vincular cuenta .

y después de eso selecciona . Pon tus datos de usuario y contraseña de Netflix y presiona Iniciar sesión y vincular. Este enlace parece no funcionar la primera vez que inicias sesión, de modo que tal vez tengas que hacerlo una segunda vez para establecer esa conexión.

Tu cuenta de Netflix debería estar vinculada con Google Home después de todos estos pasos. Si en determinado momento necesitas desvincular tu cuenta o añadir una cuenta de Netflix diferente, vuelve al menú de Videos y fotos y selecciona Desvincular bajo la sección de Netflix.

En este menú, también puedes activar Google Photos pero sólo para la cuenta que usaste para iniciar sesión con Google Home.

Cómo enviar a reproducir programas de Netflix usando Google Home

Hacer aparecer un programa de Netflix usando Home no es muy diferente de usar Home para reproducir música de Spotify o para ver videos de YouTube en tu televisor. Puedes decir algo así como: "OK Google, play Stranger Things on [el nombre del dispositivo]" (OK Google, reproduce Stranger Things en [el nombre del dispositivo]).

En la mayoría de casos, Google Assistant hace un buen trabajo determinando qué es lo que quieres ver. Por ejemplo, entiende que cuando dices: "Hey Google, play Parks and Rec on [el nombre del dispositivo]" (Oye Google, reproduce Parks and Rec en [el nombre del dispositivo]), quieres ver la serie Parks and Recreation.

Sin embargo, si le dices "OK Google, play Friends on [el nombre del dispositivo]" (OK Google, reproduce Friends en [el nombre del dispositivo]) lo que reprodujo fue una recopilación divertida de YouTube de Friends. Cuando pasa algo así, tienes que especificar dónde está aquello que quieres reproducir. En este caso habría que especificar que se trata de Friends de Netflix.

Si tu televisor es compatible con CEC, lo mejor es que dando estas órdenes de voz encenderás el televisor antes de que Netflix, YouTube o Spotify empiecen a reproducir. Ésta es una de las ventajas del Chromecast. Pero si está sincronizado con Google Home, también puede ayudarte a evitar tener que comprar un caro mando a distancia Harmony sólo para encender y apagar el televisor usando tu voz.