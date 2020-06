Cómo ver la película del musical Hamilton en Disney Plus

Theo Wargo/GettyImages

Si siempre deseaste ver el aclamado musical Hamilton, estás de suerte, pues podrás verlo a partir del 3 de julio en Disney Plus. Esta obra musical, creada por el compositor, dramaturgo, actor y productor Lin-Manuel Miranda, ganó 11 premios Tony en 2016 así como el Premio Pulitzer 2016 a Mejor Drama. Es considerado como una original recreación de la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos.

El musical en ritmo de hip hop fue filmado con el elenco original de Broadway de 2016, que consiste mayormente de actores afroamericanos; lo que resulta relevante en el contexto actual de protestas contra la injusticia racial sistemática y peticiones de reforma tanto de leyes policiales arraigadas como de las prácticas de contratación y compensación de las empresas estadounidenses.

Además de Alexander Hamilton, Aaron Burr y George Washington están entre los personajes que salen a escena en la obra. El montaje incluye canciones como My Shot, Yorktown (The World Turned Upside Down) y Wait for It; puedes escuchar gratis el álbum en Spotify. Y aquí te contamos cómo ver el musical Hamilton cuando esté disponible en Disney Plus en julio de 2020.

¿Cuándo se estrena Hamilton?

Puedes ver en streaming Hamilton en Disney Plus a partir del 3 de julio. El lanzamiento del musical estaba previsto originalmente en salas de cine en octubre de 2021 pero Disney decidió estrenarlo online debido al cierre de cines por la pandemia de COVID-19.

¿Cómo ver Hamilton online?

Ver Hamilton en streaming requiere tener una suscripción a Disney Plus. Los nuevos suscriptores pueden probar el servicio gratuitamente durante siete días, con acceso a todos los títulos y luego pueden cancelarlo en cualquier momento.

Hay dos maneras básicas de suscribirse:



: Si deseas pagar adelantado el año completo de Disney Plus, esta opción rebaja la cuota mensual a US$5.83.

: Cuesta normalmente US$18 tener estos tres servicios online de Disney. Pero al ordenarlos en un paquete te permite ahorrar US$5 mensuales.

Una vez que la película esté disponible el 3 de julio, se espera que el filme esté promocionado en la sección de destacados en el tope de la página Web de Disney Plus. Si no es el caso, puedes buscar la película haciendo clic en el icono de la lupa.

¿Puedo descargar Hamilton para verla offline?

Disney Plus te permite descargar todas sus series y películas para verlas offline, así que creemos que será posible descargar Hamilton para verla fuera de línea.

¿Por qué es una oportunidad única?

Debido a que las funciones de este musical en Broadway están suspendidas hasta nuevo aviso por el coronavirus, la única manera en la que los fanáticos podrá ver la premiada obra es en Disney Plus. Los boletos para ver una presentación en vivo de Hamilton -- que suelen estar agotados en teatros de todo Estados Unidos -- tienen un precio mínimo de US$149.

¿Será censurado el lenguaje explícito de Hamilton?

Debido a que Hamilton se emitirá en Disney Plus, muchos suscriptores están preocupados de que el lenguaje explícito y el contenido sean censurados pues Disney Plus es una plataforma de streaming dirigida a la familia, especialmente aquellas canciones que incluyen groserías y algunas escenas subidas de tono.

Al momento de publicar esta nota, Disney no ha informado si censurará las malas palabras, retirará el contenido sexual del musical, publicará una nota de advertencia o si emitirá la película en su totalidad.