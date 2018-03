Netflix: Cómo descargar y ver contenido sin conexión a Internet

Reproduciendo: Mira esto: Cómo descargar videos de Netflix para verlos sin conexión

Netflix cumplió el sueño de todos -- o casi todos -- sus usuarios: ya puedes descargar series, películas, documentales o incluso tus novelas favoritas disponibles en el catálogo y verlas sin una conexión a Internet.

Ahora los usuarios pueden descargar sus películas o series favoritas incluyendo Narcos, Orange Is the New Black y muchas más para verlas aun cuando no estén conectados a Internet. Esto es posible en el app de Netflix para iOS, Android y en computadoras y tabletas con Windows 10. Por ahora las descargas no están disponibles en otros dispositivos.

Lo que debes tener en cuenta

Primero, debes saber que esta modalidad de contenido offline está disponible para todos los usuarios de Netflix, sin importar qué tipo de membresía utilizan. Asimismo, se trata de una función para todos los usuarios de Netflix, sin ningún tipo de limitante geográfica.

La descarga de contenido -- series, películas y documentales compatibles -- es útil para cuando vas a hacer algo que te mantendrá lejos de una conexión a Internet viable, como un vuelo en un avión sin Wi-Fi, durante tu trayecto al trabajo o ¿por qué no? en la cola del supermercado.

La descarga offline se puede hacer sobre una conexión de datos móviles, pero desde CNET en Español te recomendamos que uses tu red Wi-Fi o cualquier otra red Wi-Fi pública (y segura) para descargar tu contenido.

Al igual que cuando estás viendo una serie o película en una red Wi-Fi y la calidad baja dependiendo de la velocidad de conexión, al descargar puedes elegir qué calidad de video quieres descargar -- recuerda que entre mejor sea la calidad, se necesita más tiempo para descargar y ocupa más espacio de almacenamiento.

Requisitos

Para descargar contenido en el app de Netflix, se necesita de iOS 9.0 o superior en el caso de iPhone o iPad; mientras que en Android se necesita de Android 4.4.2 o superior. Los dispositivos con Windows 10 deben tener la versión 1607 (Anniversary Update) o superior.

Cómo elegir Descargar sólo con una red Wi-Fi

Ya te adelantamos que puedes descargar contenido sobre una red Wi-Fi o celular, pero piensa dos veces si quieres descargar con tus datos 4G, porque se trata de contenido que ocupa varios cientos de megas y, en caso de las películas, se puede superar el gigabyte.

Capturas de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Para hacer lo más inteligente y activar la descarga únicamente sobre una red Wi-Fi, dirígete a los Ajustes del app de Netflix (recuerda haber actualizado tu app antes de hacer esto). Ve a la opción Configuración del App y activa el botón que dice Sólo Wi-Fi, dentro del apartado Descargas. Una vez hecho esto, entra al menú de Calidad de video y elige Superior, para tener la mejor imagen posible.

En esa misma ventana, hay una barra en la parte final de los menús, la cual muestra el nombre del dispositivo y pinta con gris el espacio utilizado entre aplicaciones, fotos y videos de otras aplicaciones, mientras que con azul se ilumina el espacio utilizado por contenido de Netflix. Ahí mismo aparecerá un apartado para borrar el contenido descargado en el app de Netflix.

Cómo descargar series y películas en iOS y Android

Descargar contenido es muy sencillo.

Captura de pantalla por Óscar Gutiérrez/CNET

Entra a tu aplicación, ve al menú lateral y elige la opción Disponible para descargar, para sólo mostrar las películas y series que están disponibles para descargarse. Una vez ahí, aparece el contenido que puedes ver sin conexión a Internet; Netflix dice que este contenido disponible irá aumentando conforme pasa el tiempo, así que si por ahora tu contenido favorito no está disponible, ten paciencia.

Ahora bien, puedes evitar entrar a este menú e ir película por película, serie por serie, para ver cuál se puede descargar -- y cuál no. En la descripción de cada archivo aparecen varias opciones para agregar el contenido a la lista del usuario, compartir el archivo a otros lados, y una tercera opción para descargar que se indica con una flechita hacia abajo.

Capturas de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Al hacer clic sobre la flecha, se muestra un mensaje en la parte inferior de la pantalla, indicando que se está descargando ese archivo. El tiempo de descarga puede variar, dependiendo de la velocidad de la conexión Wi-Fi y del tamaño del archivo. Puedes ver los archivos en descarga en el apartado Mis descargas, en la barra lateral.