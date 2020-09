Cómo ver Mulan en Disney Plus

Walt Disney Studios

Por fin vas a poder la versión con actores de carne y hueso de Mulan en Disney Plus. Pero, a diferencia de Hamilton, necesitarás más que una suscripción a este servicio de streaming para poder ver la película. Vas a necesitar Premier Access, que te costará US$30 adicionales. Mulan estará disponible para todos los suscriptores de Disney Plus, sin pagar los US$30 extra, a partir del 4 de diciembre. Pero para eso todavía faltan tres meses.

La película de Disney, igual que su predecesora de animación de 1998, está basada en la leyenda china sobre Hua Mulan y cuenta la historia de una joven que se hace pasar por hombre para reemplazar a su padre en una guerra contra un pueblo enemigo. En la versión de 2020, Yifei Liu interpreta al personaje de Mulan.

La película tenía que haberse visto originalmente en cines pero su estreno se canceló debido al coronavirus. A continuación respondemos a algunas de tus preguntas sobre cómo ver Mulan. Y puedes leer nuestra reseña sin spoilers sobre la película aquí.

¿Puedo ver Mulan en Disney Plus gratis?

Para ver Mulan en Disney Plus necesitarás tener una suscripción y pagar US$30 adicionales para alquilar la película. Podrás usar la tarjeta de crédito asociada a tu cuenta o pagar con una tarjeta diferente. La página Disney Plus Welcome dice que la película se pondrá a disposición de todos los suscriptores de Disney Plus a partir del 4 de diciembre sin cargo adicional.

¿Tendré que pagar solo una vez para ver Mulan?

Mientras mantengas tu suscripción de Disney Plus, solo tendrás que pagar los US$30 una vez para ver la película tantas veces como quieras. Si cancelas tu suscripción y decides reactivarla, seguirás teniendo acceso a Mulan.

Hay tres maneras básicas de suscribirse:



: Si quieres pagar por adelantado todo un año de Disney Plus, esta opción rebaja la mensualidad a US$5.83.

: Normalmente cuesta unos US$18 suscribirse a todos estos tres servicios de Disney. Pero la suscripción en paquete representa US$5 mensuales de ahorro.

¿Puedo comprar Mulan en Disney Plus?

Si compras Mulan el 4 de septiembre, verás un botón para comprar la película en la página de Mulan. Si estás en disneyplus.com, tendrás la opción de pagar con la tarjeta de crédito asociada a tu cuenta u otra forma de pago.

¿A qué hora puedo comprar Mulan?

Mulan estará disponible a partir de las 12:01 a.m. PT (3:01 a.m. ET) el viernes 4 de septiembre.

¿Podré descargar Mulan para verla sin conexión?

Disney Plus deja que descargues todas sus películas y series para verlas sin conexión. Se espera que Mulan tenga las mismas funciones que otros títulos de Disney Plus, de modo que debería ser posible descargarla.

