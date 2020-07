Cómo ver el eclipse lunar este fin de semana festivo

NASA

Después de los fuegos artificiales que colorearán el cielo de muchas partes de Estados Unidos en el festejo del Día de la Independencia de este año, quienes gustan observar el cielo en el país tendrán la oportunidad disfrutar un espectáculo celestial extra. El eclipse lunar de la llamada "buck moon" (la luna del ciervo, en español, es como se le conoce coloquialmente a la luna llena de julio en Estados Unidos), el cual será perceptible la noche del 4 de julio y la madrigada del 5 de julio, dependiendo de tu ubicación en el país.

El eclipse será visible en la mayor parte del continente americano y partes de Eurtopa Occidental y África. En este mapa de la NASA se ve donde será visible en el planeta. el sitio Web Time and Date puede ayudarte a ver cuál es la mejor hora para ver este eclipse con base en tu ubicación geográfica.

Un eclipse penumbral —como este— es el primo relajado del famoso eclipse lunar total. Los eclipses totales pueden sumergir a la Luna en una capa roja. Este fin de semana, en cambio, la Luna solo recibirá parte de la sombra exterior de la Tierra, conocida como penumbra, por lo que se verá un cambio muy sutil a medida que una parte de la luna se vuelve un poco más oscura de lo normal.

A la "buck moon", según el Almanaque de Maine Farmer, hace referencia a que en estas fechas los ciervos machos empiezan a crecer sus astas.

Este eclipse, sin embargo, no será tan espectacular como los fuegos artificiales del festejo del 4 de julio. Como indicó la NASA en junio, "la mínima reducción de la brillantez de la luna se difícil de distinguir para el ojo humano". Pero eso no debe desalentarte a intentar. Con un cielo despejado, en cualquier caso, podrás disfrutar de una Luna hermosa. Así que no hay pierde.

Para mayor información sobre cómo ver y disfrutar un eclipse, lunar o solar, echa un ojo a nuestra guía de eclipses.