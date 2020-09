Cómo ver Disney Plus con amigos con la nueva función GroupWatch

Angela Lang/CNET

Este martes 29 de septiembre , una función que le permite a sus suscriptores ver todas las series y películas del servicio de streaming simultáneamente con amigos y familia que vivan en Estados Unidos. Hasta siete personas pueden sincronizar sus pantallas para ver juntas algo a través de la Web, apps móviles, televisores conectados y televisores inteligentes. También podrán compartir reacciones con emoji en tiempo real justo a tiempo para el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian el mes que viene.

GroupWatch es la versión de Disney Plus de Netflix Party y Amazon Prime Video Watch Party, que ganaron popularidad durante el confinamiento por el coronavirus. A diferencia de esas opciones, GroupWatch funciona de forma nativa en cualquier dispositivo sin que sea necesario instalar una extensión o app adicional. Pero en estos momentos no tiene función de chat. Los usuarios sí podrán enviar reacciones por emoji a la pantalla de forma grupal desde el app Disney Plus. Y sigues pudiendo enviarles mensajes de texto a tus amigos mientras estás viendo algo con ellos. Y una opción de chat podría llegar en el futuro, dijo Jerrell B. Jimerson, vicepresidente senior de gestión de producto para Disney Plus.

"En estos momentos en los que es difícil quedar con amigos sin importar la idea que tengas, esta es una buena forma de conectar y reconectar con amigos y familia", Jimerson le dijo a CNET.

GroupWatch estará disponible primero en la Web y en el resto de plataformas más tarde durante el 29 de septiembre.

Disney Plus

Cómo activar GroupWatch en Disney Plus

Así es cómo se usa GroupWatch de Disney Plus para ver todo el contenido de Disney, Star Wars, Marvel, Pixar y National Geographic que quieras a la vez que tus amigos y familia, sin importar donde vivas. Si el usuario tiene un Kids Profile o perfil para niños no podrá unirse a GroupWatch desde ese perfil.

Abre el app de Disney Plus o la Web y presiona o haz clic sobre el título que quieras ver. Disney Plus A la derecha del icono de Play o reproducir, verás un icono con tres figuras de personas. Presiónalo. Aparecerá un enlace, permitiéndote que invites hasta otras seis personas para que vean el contenido contigo. Puedes enviar el enlace en un mensaje de texto, correo electrónico o cualquier otra opción que permita tu dispositivo. Ten en cuenta que todo el mundo a quien envíes el enlace tiene que tener una suscripción a Disney Plus (US$6.99 al mes). Cada vez que añades a alguien, cualquier participante puede presionar Start Stream para empezar a reproducir el contenido. Una vez que empieza la reproducción, cualquier participante puede presionar pausa, adelantar o rebobinar. Todo el mundo puede también reaccionar en tiempo real a través del app Disney Plus con seis emojis diferentes: me gusta, estoy triste, estoy enfadado, es divertido, estoy asustado, estoy sorprendido. Los emojis y el nombre de la persona que lo ha enviado aparecerán al fondo de las pantallas de todo el mundo.

GroupWatch se lanzó a principios de septiembre en Canadá y Nueva Zelanda. Se espera que llegue a Europa más adelante en otoño.

